Tiếng thở gấp của chồng qua điện thoại khiến tôi nổi cơn ghen, tìm đến địa điểm định vị rồi sững sờ

Tâm sự 25/10/2026 15:29

Vợ chồng tôi đều là dân quê lên thành phố lập nghiệp, họ hàng hai bên đều mong chúng tôi thành công. Nhưng ngoài căn chung cư trả góp ra thì chúng tôi chưa có gì lớn lao trong tay.

Thấy nhiều chuyện ngoại tình ngoài đời mà tôi luôn có tâm lý sợ chồng ngoại tình. Vì vậy, tôi luôn quản chồng rất chặt, thậm chí là không tin tưởng anh. Dù từ trước đến nay chồng tôi là người hiền lành, luôn nhường nhịn vợ, nghĩ cho gia đình.

Vợ chồng tôi đều là dân quê lên thành phố lập nghiệp, họ hàng hai bên đều mong chúng tôi thành công. Nhưng ngoài căn chung cư trả góp ra thì chúng tôi chưa có gì lớn lao trong tay. Tôi thường thở than trách chồng sống quá an phận, không phấn đấu được như bạn bè làm trưởng phòng, giám đốc. Vợ chồng cãi nhau thường xuyên vì chồng tôi luôn nói công việc của anh chưa có cơ hội, còn tôi thì cứ thúc chồng mau chóng làm giàu.

 

Khoảng một năm trước thì cha tôi bị tai biến liệt nửa người. Tôi là con một, từ trước đến nay cha mẹ cũng chẳng bắt tôi phải lo gì. Nhưng giờ cha nằm một chỗ, tôi đương nhiên phải có trách nhiệm. Vậy là mỗi tháng tôi gửi thêm tiền về cho cha mẹ ở quê.

Kinh tế gia đình ngày một ít đi, chồng tôi quyết định chuyển việc. Đến công ty mới, anh được mức lương cao hơn, nhưng anh lại không còn nhiều thời gian cho gia đình. Anh thường về nhà lúc nửa đêm, sáng đã phải đi thật sớm. Tôi ban đầu nghĩ do công việc của chồng, nhưng dần dà tôi lại nghi ngờ chồng ngoại tình.

 

Vậy là tôi lén cài định vị trong điện thoại của chồng. Tôi theo dõi thì cứ tầm 9 đến 11 giờ đêm là chồng tôi lại đến một nơi không phải là công ty. Nơi đó không phải là nhà nghỉ hay khách sạn nhưng tôi lại càng linh tính không lành. Chồng chỉ nói với tôi là phải tiếp khách buổi tối, chưa từng nói là đi đâu. Bởi thế mà tôi thấy lạ, nếu tiếp khách thì sao ngày nào cũng đi đúng một chỗ như thế?

Tiếng thở gấp của chồng qua điện thoại khiến tôi nổi cơn ghen, tìm đến địa điểm định vị rồi sững sờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

9 giờ đêm hôm đó, thấy định vị chồng vẫn ở địa điểm đáng nghi đó, tôi gọi cho chồng thì nghe tiếng anh thở gấp và nói mình đang đi với khách. Nghe giọng chồng hổn hển mà tôi không ngừng liên tưởng đến chuyện chồng ngoại tình.

Nhân khi con đã về quê, tôi lao ra đường đi theo địa điểm định vị của chồng. Nhưng càng đi thì tôi càng rợn người vì chỗ đến là một nghĩa địa gần nhà. Cơn ghen trong tôi cuồn cuộn, muốn bắt tận tay chồng ngoại tình nên dù có phải đến đó tôi cũng lấy hết can đảm mà đi.

Tôi thấy từ xa một nhóm người đang tụ tập làm gì đó. Khi đi đến gần thì tôi mới biết họ đang hì hục đào đất, hóa ra là đang bốc mộ. Trong nhóm người đó có chồng tôi, anh đang đào đất và san lấp. Tôi thấy chồng mồ hôi nhễ nhại, rất mệt nhọc mà tôi vừa kinh ngạc vừa thương xót vô cùng. Giọng tôi run lên nghèn nghẹn gọi tên chồng, ngồi đợi anh cùng về.

Về nhà chồng tôi mới nói thật là anh làm thêm công việc này khi nghĩa trang gần nhà tôi chuẩn bị dời đi. Dù làm rất cực nhưng lương cũng khá khẩm. Tôi nghe chồng nói mà vừa thương anh, vừa hổ thẹn vì nghi ngờ chồng ngoại tình. Chồng khổ cực vì gia đình như thế mà tôi chỉ biết ghen tuông…

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

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