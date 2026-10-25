Vừa cưới chồng hơn nhiều tuổi, tôi đã gặp tình huống trớ trêu trong đêm tân hôn khiến cả nhà náo loạn

Tâm sự 25/10/2026 14:57

Chồng tôi 48 tuổi, anh cũng chậm trễ chuyện lập gia đình như tôi. Anh từng yêu đương nhưng chẳng tới đâu, chán chường nên cứ ở một mình. Đến tuổi 48, anh gặp tôi, cả hai cùng muốn có một gia đình để nương tựa vào nhau. Quả thật tôi không nghĩ sẽ lấy chồng lớn tuổi như vậy. Nhưng quen biết dần, tôi thấy mình và chồng khá hợp nhau nên nghĩ đến chuyện kết hôn. Bố mẹ tôi cũng chẳng để ý, chắc ông bà chỉ mong có người rước tôi.

Tôi 30 tuổi vẫn chưa tìm được người ưng ý. Tôi không quá xinh đẹp, chỉ trung bình ưa nhìn, cũng không tài giỏi hơn người. Trước đó tôi cũng có yêu đương nhưng chẳng đi tới đi, đều kết thúc giữa chừng. Tới tuổi này, tôi mơ màng không biết mình có thể lập gia đình được không. Vậy là tôi nghe theo lời người quen giới thiệu, tôi biết chồng mình.

Chồng tôi 48 tuổi, anh cũng chậm trễ chuyện lập gia đình như tôi. Anh từng yêu đương nhưng chẳng tới đâu, chán chường nên cứ ở một mình. Đến tuổi 48, anh gặp tôi, cả hai cùng muốn có một gia đình để nương tựa vào nhau. Quả thật tôi không nghĩ sẽ lấy chồng lớn tuổi như vậy. Nhưng quen biết dần, tôi thấy mình và chồng khá hợp nhau nên nghĩ đến chuyện kết hôn. Bố mẹ tôi cũng chẳng để ý, chắc ông bà chỉ mong có người rước tôi.

Vừa cưới chồng hơn nhiều tuổi, tôi đã gặp tình huống trớ trêu trong đêm tân hôn khiến cả nhà náo loạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến đêm tân hôn, tôi cũng có chút mong đợi. Dù sao cũng là đêm đầu tiên thành vợ chồng, cả hai từng có kinh nghiệm thì vẫn có chút vừa xa lạ vừa gần gũi. Trước đó, tôi từng nghe bạn kể đàn ông U50 thì chắc không nồng nhiệt như đàn ông cỡ tuổi tôi. Tôi nghe thế cũng có chút băn khoăn. Nhưng nghĩ lại tôi chỉ cần chồng thương mình thật lòng, đủ sức sinh con cái là mừng rồi.

Đêm tân hôn của chồng chắc sẽ vẫn suôn sẻ và trơn tru nếu không phải giữa chừng bỗng vang lên một tiếng động thật lớn, khiến bố mẹ chồng phải chạy sang đập cửa phòng chúng tôi. Khi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời. Chiếc giường ngủ bị sập rớt từng mảnh giữa phòng, trông rất thảm thương. Tôi cúi gằm mặt không dám nhìn bố mẹ chồng

Sau đó, tôi gặng hỏi chồng một hồi mới biết anh mua lại chiếc giường cũ này của người khác, vì ngại tốn tiền mua giường mới. Tôi nghe mà giận lắm, chồng keo kiệt đến mức không mua được cái giường tân hôn cho vợ hay sao? Chồng tôi sau đó cũng chẳng nói một lời xin lỗi, ậm ừ dắt tôi đi mua giường mới. Ôi tôi mất mặt quá, lại tức cái tính keo kiệt quá đáng này của chồng!

Chồng vừa mất, tôi bất ngờ được nhận nhà, nhưng bí mật nằm trong hồ sơ bàn giao khiến tôi khóc cạn nước mắt

Chồng vừa mất, tôi bất ngờ được nhận nhà, nhưng bí mật nằm trong hồ sơ bàn giao khiến tôi khóc cạn nước mắt

Tôi và chồng đều là dân xa quê lên Sài Gòn lập nghiệp. 25 tuổi lấy chồng, tôi dành hết thanh xuân đời con gái cho anh. Chúng tôi ở nhà trọ, lương vợ lương chồng cũng chỉ 23 triệu. Lấy nhau được ba năm thì một trai một gái ra đời. Vợ chồng cứ bị cuốn vào vòng cơm áo gạo tiền với con cái như thế mà làm hoài cũng chẳng dư dôi để mua nhà ở thành phố.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Mẹ trăn trối đòi trao 10 cây vàng cho con dâu cũ, lý do phía sau khiến tôi bàng hoàng tột độ

Mẹ trăn trối đòi trao 10 cây vàng cho con dâu cũ, lý do phía sau khiến tôi bàng hoàng tột độ

Tâm sự 14 phút trước
Lâm Tâm Như gửi thư luật sư, kiên quyết xử lý quảng cáo AI sử dụng hình ảnh trái phép

Lâm Tâm Như gửi thư luật sư, kiên quyết xử lý quảng cáo AI sử dụng hình ảnh trái phép

Sao quốc tế 16 phút trước
Lưu Khải Uy tiết lộ ấn tượng đầu tiên về Dương Mịch, một chi tiết bất ngờ được nhắc lại sau ly hôn

Lưu Khải Uy tiết lộ ấn tượng đầu tiên về Dương Mịch, một chi tiết bất ngờ được nhắc lại sau ly hôn

Sao quốc tế 20 phút trước
Lý Liên Kiệt rẽ hướng sự nghiệp ở tuổi 17, từ nhà vô địch wushu đến ngôi sao võ thuật quốc tế

Lý Liên Kiệt rẽ hướng sự nghiệp ở tuổi 17, từ nhà vô địch wushu đến ngôi sao võ thuật quốc tế

Sao quốc tế 22 phút trước
Tưởng chồng đang vụng trộm, tôi lao ra đường theo định vị, nhưng nơi anh xuất hiện lại khiến tôi không nói nên lời

Tưởng chồng đang vụng trộm, tôi lao ra đường theo định vị, nhưng nơi anh xuất hiện lại khiến tôi không nói nên lời

Tâm sự 28 phút trước
Lập tài khoản ảo "cua" phi công trẻ cho đỡ chán người chồng vũ phu, người vợ nhận ngay trái đắng xé lòng

Lập tài khoản ảo "cua" phi công trẻ cho đỡ chán người chồng vũ phu, người vợ nhận ngay trái đắng xé lòng

Tâm sự Eva 29 phút trước
Sau nhiều năm ly hôn, tôi đến nhà vợ cũ dự sinh nhật con, một món đồ nhỏ khiến tôi muốn nối lại tình xưa

Sau nhiều năm ly hôn, tôi đến nhà vợ cũ dự sinh nhật con, một món đồ nhỏ khiến tôi muốn nối lại tình xưa

Tâm sự 30 phút trước
Mẹ chồng diễn cảnh mẹ con thân thiết ở nhà, nhưng vừa gặp họ hàng đã trở mặt, câu nói của chồng khiến tôi quyết không nhịn nữa

Mẹ chồng diễn cảnh mẹ con thân thiết ở nhà, nhưng vừa gặp họ hàng đã trở mặt, câu nói của chồng khiến tôi quyết không nhịn nữa

Tâm sự 33 phút trước
Mẹ chồng hai mặt khiến tôi ê chề trước họ hàng, nhưng câu nói vô tâm của chồng mới thực sự khiến tôi bùng nổ

Mẹ chồng hai mặt khiến tôi ê chề trước họ hàng, nhưng câu nói vô tâm của chồng mới thực sự khiến tôi bùng nổ

Tâm sự 35 phút trước
Ở nhà mẹ chồng ngọt nhạt, ra trước họ hàng bà lập tức trở mặt, câu nói của chồng khiến tôi tức nghẹn

Ở nhà mẹ chồng ngọt nhạt, ra trước họ hàng bà lập tức trở mặt, câu nói của chồng khiến tôi tức nghẹn

Tâm sự 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 25/10/2026: Người mua lỗ hơn 8 triệu đồng sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 25/10/2026: Người mua lỗ hơn 8 triệu đồng sau một tuần

Đúng ngày mai, thứ Hai 26/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 26/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tử vi thứ Hai 26/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Hai 26/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mẹ trăn trối đòi trao 10 cây vàng cho con dâu cũ, lý do phía sau khiến tôi bàng hoàng tột độ

Mẹ trăn trối đòi trao 10 cây vàng cho con dâu cũ, lý do phía sau khiến tôi bàng hoàng tột độ

Tưởng chồng đang vụng trộm, tôi lao ra đường theo định vị, nhưng nơi anh xuất hiện lại khiến tôi không nói nên lời

Tưởng chồng đang vụng trộm, tôi lao ra đường theo định vị, nhưng nơi anh xuất hiện lại khiến tôi không nói nên lời

Sau nhiều năm ly hôn, tôi đến nhà vợ cũ dự sinh nhật con, một món đồ nhỏ khiến tôi muốn nối lại tình xưa

Sau nhiều năm ly hôn, tôi đến nhà vợ cũ dự sinh nhật con, một món đồ nhỏ khiến tôi muốn nối lại tình xưa

Mẹ chồng diễn cảnh mẹ con thân thiết ở nhà, nhưng vừa gặp họ hàng đã trở mặt, câu nói của chồng khiến tôi quyết không nhịn nữa

Mẹ chồng diễn cảnh mẹ con thân thiết ở nhà, nhưng vừa gặp họ hàng đã trở mặt, câu nói của chồng khiến tôi quyết không nhịn nữa

Mẹ chồng hai mặt khiến tôi ê chề trước họ hàng, nhưng câu nói vô tâm của chồng mới thực sự khiến tôi bùng nổ

Mẹ chồng hai mặt khiến tôi ê chề trước họ hàng, nhưng câu nói vô tâm của chồng mới thực sự khiến tôi bùng nổ

Ở nhà mẹ chồng ngọt nhạt, ra trước họ hàng bà lập tức trở mặt, câu nói của chồng khiến tôi tức nghẹn

Ở nhà mẹ chồng ngọt nhạt, ra trước họ hàng bà lập tức trở mặt, câu nói của chồng khiến tôi tức nghẹn