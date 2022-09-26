Chỉ với 3 bước để có cách làm mứt khoai lang khô ngon tuyệt hảo!

Khoai lang là thực phẩm quen thuộc được nhiều người ưa thích vì có giá trị dinh dưỡng cao, giá thành lại rẻ và dễ ăn, dễ chế biến.

Từ lâu, các loại mứt đã trở thành món quà không thể thiếu trong mỗi dịp Tết đến xuân về, và là món ăn vặt ưa thích cho những chiều rảnh rỗi của nhiều chị em. Bên cạnh những loại mứt quá quen thuộc như mứt dừa, mứt xoài,... Hôm nay, chúng tôi xin được chia sẻ tới quý bạn đọc công thức làm món mứt khoai lang khô thơm ngon, đơn giản, bùi ngon hấp dẫn này nhé. Đảm bảo đây sẽ là món mứt hoàn hảo dành tặng cho bạn bè và người thân của bạn đấy!

Nhờ vào hàm lượng kcal ít cùng các thành phần dinh dưỡng vượt trội, việc đưa khoai lang vào thực đơn mỗi ngày sẽ mang lại những công dụng “thần kỳ” khiến bạn bất ngờ đấy.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trong 100g khoai lang có chứa 90kcal, 2g đạm, 7,05g tinh bột, 3,3g chất xơ, 0,15g chất béo, 38mg canxi,…và rất nhiều các khoáng chất cần thiết khác cho cơ thể.

Cụ thể, việc bổ sung khoai lang mỗi ngày sẽ giúp cơ thể bạn thay đổi ra sau: ngăn ngừa sự thiếu hụt vitamin A, giảm căng thẳng, kiểm soát bệnh đái tháo đường, hỗ trợ giảm cân, chống viêm, tăng cường trí nhớ, giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, cải thiện tóc và da, tăng khả năng sinh sản, cải thiện thị lực và hỗ trợ tiêu hóa,...

Đặc biệt, chiết xuất từ ​​khoai lang còn có thể tiêu diệt các tế bào ung thư tuyến tiền liệt nữa đấy!

Quả là thần kỳ phải không nào?! Chẳng phải tự nhiên mà loại thực phẩm này lại được ưa chuộng đến vậy đâu. Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào chế biến món mứt khoai lang khô giòn ngon, ai ăn cũng mê nhé!

Cách làm mứt khoai lang giòn ngon và siêu đơn giản tại nhà

Nguyên liệu làm mứt khoai lang khô

Nửa ký khoai lang.

Đường trắng khoảng 350 gram.

Vani.

Nước vôi trong.

Muối.

Từ củ khoai và đường sẽ làm được mứt khoai lang khô ngon tuyệt!



Khoai lang có khá nhiều loại, mỗi loại khi làm mứt khoai đều tạo được độ thơm ngon nhất định. Vì vậy, tùy ý mà bạn chọn theo sở thích, chỉ cần chú ý nên chọn củ to, chắc, củ còn tươi, không bị khô héo vì như vậy làm mứt sẽ ngon hơn.

Các bước tiến hành làm mứt khoai lang khô chuẩn ngon

- Trước tiên, sau khi mua khoai về, bạn hãy gọt vỏ, rửa sạch rồi cắt thành những miếng vừa ăn. Thông thường khi làm mứt, người ta chọn cách cắt theo miếng dài và dày như ngón tay. Tuy nhiên, nếu bạn không thích hay không muốn mất nhiều thời gian thì có thể cắt khoai tùy ý cũng được nhé.

- Trong quá trình cắt khoai, bạn hãy chuẩn bị sẵn một chậu nước muối pha loãng rồi ngâm khoai vào ngay để tránh cho miếng khoai bị thâm.

Cách làm mứt khoai lang đơn giản từ bước ngâm khoai!

- Tiếp theo, bạn cần ngâm khoai lang vào nước vôi trong. Để có được nước vôi trong rất đơn giản, bạn chỉ cần lấy vôi sống hòa với nước rồi đợi cặn vôi lắng xuống rồi lọc lấy phần nước ở bên trên là được. Dùng nước này để ngâm khoai khoảng 4 tiếng để miếng khoai được cứng, khi sên làm mứt sẽ không bị nát.

- Sau khi đã ngâm xong, bạn hãy vớt khoai ra rồi rửa lại vài lần với nước sạch để loại bỏ mùi vôi rồi để ráo bớt nước.

- Sau cùng, bạn tiến hành trộn đường với khoai lang cho đều theo tỷ lệ 1:2, hoặc bạn có thể thay đổi tỷ lệ nếu bạn muốn ăn mứt ngọt hơn nhé.

- Ngâm khoảng 5 – 6 tiếng đồng hồ để đường tan chảy hoàn toàn là đạt.

Tiến hành sên làm mứt khoai lang khô giòn ngon nhất!

- Công đoạn cuối cùng là tiến hành sên làm mứt. Bạn hãy lấy một cái chảo sâu lòng, cho toàn bộ số khoai lang đã ngâm đường vào và sên lên. Khi thấy nước đường sôi thì vặn nhỏ lửa. Dùng đũa đảo đều liên tục cho khoai thấm đều đường và tránh làm khoai bị cháy. Cứ tiếp tục đảo như vậy cho đến khi miếng khoai chín và khô hẳn thì cho ống vani vào để tạo độ thơm. Đảo thêm vài lần đến lúc thấy có lớp bột đường bám quanh miếng khoai thì tắt bếp.

Thành phẩm

Món mứt khoai lang khô giòn ngon, ngọt thanh, thoang thoảng hương vani sẽ là thành phẩm mà bạn thực hiện thành công đấy. Mứt khoai sau khi sên xong bạn hãy đợi cho nó nguội rồi bảo quản trong hộp kín để giữ được độ giòn và dùng được lâu hơn nhé.

Món mứt khoai lang khô hoàn thành và chờ bạn thưởng thức (Ảnh: Internet)

Mẹo chọn mua khoai lang tươi ngon, không bị sượng

- Bạn nên chọn mua những củ khoai có dáng tròn lẳn hoặc thuôn dài, không có eo, hõm và bóp nhẹ thì thấy không quá cứng. Vì những củ này thường ít xơ, nhiều bột, sẽ giúp cho mùi vị của món bánh khoai lang chiên phồng ngon hơn.

- Ngược lại, tránh chọn mua những củ khoai bị rỗ màu đen và quá mềm, đây là khoai đã hư hoặc bị hà (khoai sượng). Đồng thời cũng không nên chọn củ quá nhỏ, dài, có eo hay hõm, vì sẽ có nhiều xơ, khi làm bánh sẽ ảnh hưởng tới chất lượng của thành phẩm.

Trên đây là công thức làm món mứt khoai lang khô giòn ngon và siêu bắt vị tại nhà! Đâu cần phải tốn nhiều tiền để mua bên ngoài, chỉ cần bạn thực hiện theo cách làm mứt khoai lang khô ngon mà đơn giản này thì đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất đối với gia đình và bạn bè đó nhé. Hãy lưu lại và chia sẻ công thức này với bạn bè để cùng nhau nhâm nhi món mứt khoai lang thơm ngon hấp dẫn này nhé! Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công!