Học ngay cách làm mứt me cay ngon cực để đãi khách ngày Tết

Thưởng thức ngay món mứt chua chua, cay cay hấp dẫn bằng cách làm mứt me cay đơn giản mà cực ngon. Bạn sẽ là "fan ruột" của món ăn này ngay lần đầu nếm thử đấy.

Bạn có muốn thưởng thức món mứt me này?! Hãy cùng Phụ nữ và Gia đình tham khảo bài viết dưới đây nhé! Cách làm mứt me cay chuẩn dẻo ngon và siêu bắt vị tại nhà Nguyên liệu cần chuẩn bị Me sống 1kg

Muối 30g

Ớt xay 5g

Đường 500g Me chua dùng để làm mứt me cay thì cực ngon đấy! Nhiều người phân vân không biết với cách làm kẹo mẹ cay này thì nên chọn trái me đã già và khô hay chọn loại còn tươi. Giải đáp thắc mắc này thì khi làm mứt, bạn nên chọn loại me đã già, dễ bóc vỏ, trái me to, thẳng và ruột phình đều nhau. Nếu mua me quá già thì khi sên làm mứt rất dễ bị nát, còn nếu như non quá thì me sẽ rất chua và các công đoạn lầm sẽ khó khăn hơn. Bởi vậy nên khâu chọn me làm mứt cũng khá quan trọng mà bạn nên chú ý đấy nhé.

Các bước tiến hành làm mứt me cay chuẩn ngon và siêu đơn giản Bước 1: Sơ chế me sống Công đoạn làm sạch và tách hạt cho quả me! - Trước tiên, me sống mua về, bạn đem rửa sạch rồi vớt ra để ráo. Sau đó cho me vào túi nilon hoặc hộp đựng thực phẩm, rồi để vào ngăn đá tủ lạnh qua đêm. - Sáng hôm sau, bạn tiến hành rã đông me khoảng 2 tiếng, rồi dùng dao gọt sạch vỏ me. - Tiếp đó, chuẩn bị thau 1 lít nước có thêm 1 muỗng canh muối vào khuấy đều, rồi cho me đã gọt vào ngâm 1 tiếng. - Cuối cùng, dùng dao rạch một đường cạnh bên trái me, tách hết hột, rồi cho lại vào thau nước muối. Sau khi tách hết hạt, cho me rửa qua nước sạch 4 - 5 lần cho me bớt vị mặn và chua, để ráo nước. Bước 2: Ướp me tươi Tiến hành ướp me và đường trong khoảng 6 tiếng! - Ở công đoạn này, với phần me đã được sơ chế, bạn cho ra tô, rồi lần lượt cho 500g đường vào và tiến hành trộn đều. - Sau đó dùng màng bọc thực phẩm bọc kín tô lại và để ướp me trong 6 tiếng là được. Bước 3: Làm mứt me Các bước tiến hành sên mứt me cay chuẩn ngon! - Trước hết, bạn bắc chảo lên bếp và cho phần nước đường ngâm me vào chảo, để lửa lớn. Khi phần nước đã sôi, bạn hạ lửa nhỏ xuống, lúc này phần nước đường đã keo lại, có màu nâu nhạt. - Kế đến, bạn cho hết phần me vào, đảo đều liên tục để nước đường thấm hết vào me trong 10 phút. - Sau đó lần lượt cho thêm 1 muỗng cà phê ớt xay, 1 muỗng cà phê muối, rồi tiến hành đảo đều. Để thêm 5 phút nữa rồi tắt bếp. - Sau cùng, bạn chỉ việc vớt me ra trên vỉ, lót khay ở dưới, đem phơi nắng chừng 3 - 4 tiếng cho me khô lại là đã hoàn tất rồi đấy nhé! Hãy cùng thưởng thức ngay thôi nào! Thành phẩm Món mứt me cay dẻo ngon và siêu bắt vị, đảm bảo ăn là ghiền! Món mứt me cay ăn vào sẽ có độ ngọt và chua hòa quyện, xen lẫn chút cay nồng của ớt sẽ khiến ai thưởng thức lần đầu cũng muốn ăn thêm. Cái vị chua chua cay cay, xen lẫn chút ngọt mặn này chắc chắn sẽ đốn tim mọi thực khách đấy nhé! Mẹo bảo quản mứt me - Để đảm bảo về hương vị và thời gian dùng cho món mứt me cay thơm ngon này, bạn hãy bọc me trong miếng giấy kính, cuốn me lại và cuộn 2 đầu, để me ở nơi thoáng mát, tránh nơi có ánh sáng mặt trời chiếu vào. - Ngoài ra, nếu để me trong ngăn mát tủ lạnh (khoảng 10 - 15 độ C) sẽ giúp me giữ được đến 1 tháng đấy! - Hoặc bạn cũng có thể bảo quản mứt me cay bằng cách cho vào lọ thủy tinh kín. Trước khi cho mứt vào lọ thủy tinh, bạn nên để một lớp đường mỏng dưới đáy lọ. Lớp đường này sẽ hút ẩm do đó bảo quản mứt được lâu hơn. - Sau khi dùng mứt phải đậy nắp kín lại ngay. Với những loại mứt Tết đã dọn ra khay để chiêu đãi khách thì nên đậy kín sau khi dùng. Không nên bỏ nhiều mứt ra khay cùng lúc, vì làm như vậy nếu dùng không hết sẽ khó bảo quản được lâu dài. Trên đây là công thức chi tiết cho món mứt me cay siêu thơm ngon, bắt vị, với cách chế biến đơn giản tại nhà. Với những ngày Tết đang đến gần như này, chuẩn bị thêm một món mứt "nhà làm" siêu chất lượng như này để cả nhà thưởng thức và đãi khách ngày tết thì còn gì bằng nữa nào?! Chúc các chị em độc giả của Phụ nữ và Gia đình trổ tài chế biến thành công nhé!

Cách làm mứt dừa hoa cúc bằng dừa bánh tẻ cực kỳ bắt mắt Độc đáo với cách làm mứt dừa hoa cúc chỉ bằng các nguyên liệu tự nhiên, không cần sử dụng phẩm màu và chẳng hề tốn kém.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoc-ngay-cach-lam-mut-me-cay-ngon-cuc-de-dai-khach-ngay-tet-264448.html