Cách nấu thịt đông bằng tai heo đậm chất hương vị ngày Tết

Văn hóa ẩm thực của đất Việt vô cùng phong phú và đa dạng, tùy vào vùng miền khác nhau mà có những món ăn đặc trưng hấp dẫn. Đặc biệt là mỗi khi Tết đến, từ bánh chưng, chả giò, nem cuốn hay thịt đều cho thấy một hương thơm ngon mà mọi nhà đều có. Ngày đầu năm, người miền Bắc lại có món thịt nấu đông mềm ngon, mát lạnh. Nếu như bạn chưa từng ăn qua món này thì hôm nay hãy tự mình học cách nấu thịt đông bằng tai heo thử xem nhé. Các bước vô cùng đơn giản và bạn sẽ có ngay món thịt nấu đông thơm ngon, ý vị đậm đà hương vị Tết rồi đấy.

Tai heo rửa sạch, dùng dao lam cạo sạch lông còn sót lại. Lấy muối chà sát để loại bỏ mùi hôi, trần qua nước sôi, rửa lại lần nữa rồi để ráo. Đối với mũi heo và bì heo cũng làm tương tự như vậy luôn nhé. Hoặc nếu bạn thích thì có thể dùng rượu gừng để rửa cũng được. Như vậy sẽ giúp nhanh chóng loại bỏ mùi hôi thịt hơn.

Sau khi đã sơ chế heo xong, bạn hãy cắt tai, mũi và bì thành những miếng nhỏ vừa ăn và dài khoảng 5 – 7 cm nhé. Cắt như vậy để khi làm thịt đông sẽ không bị nát.

Sơ chế nguyên liệu làm thịt nấu đông ngon (Ảnh: Internet)

Mộc nhĩ, nấm hương ngâm với nước ấm cho nở đều rồi rửa sạch và cắt thành những sợi nhỏ vừa ăn.

Công đoạn ướp làm thịt đông

Bạn hãy cho hỗn hợp tai, mũi và bì heo vào một cái tô, tiến hành ướp hạt nêm, bột ngọt, chút mắm ngon, chút tiêu vào trộn đều. Ướp khoảng 30 phút để thấm gia vị nhé.

Ngoài việc sử dụng tai heo làm nguyên liệu chính, bạn còn có thể làm món thịt nấu đông da heo hay từ thịt heo cũng được. Chỉ cần thay đổi nguyên liệu chính mà vẫn với công thức cũ bạn có thể tạo ra món thịt nấu đông cực ngon đấy.

Bước cuối cùng là làm thịt nấu đông

Xào hỗn hợp thịt heo để làm món nấu đông từ tai heo (Ảnh: Internet)

Bắc một nồi lớn lên bếp, đợi khi nồi nóng thì cho chút dầu ăn vào, tiếp theo là đổ phần hỗn hợp thịt heo đã ướp vào xào. Đừng xào lửa quá to để đảm bảo thịt không bị cháy khét. Đảo đều tay cho ngấm, chín đều. Khi thấy tai, mũi và bì heo chín và săn lại thì tiếp tục cho nấm hương, mộc nhĩ vào xào cùng.

Tiếp theo là đổ nước vào cho ngập thịt, nêm nếm gia vị lại lần nữa nhưng nhạt thôi chứ đừng mặn quá nhé, bởi làm món nấu đông phải nhạt thì ăn mới ngon hơn.

Khi nước bắt đầu sôi thì giảm nhỏ lửa lại, đun đến khi hỗn hợp chín mềm, nước sánh sánh lại thì tắt bếp.

Thành phẩm món thịt nấu đông từ tai heo

Những ngày giáp Tết, thời tiết miền Bắc khá lạnh, do vậy có thể bảo quản ở nhiệt độ thường bên ngoài cũng có thể làm thịt đông ngon. Còn đối với vùng khí hậu nóng hơn mà chế biến món này thì hãy cho thịt vào hộp kín rồi để trong ngăn mát tủ lạnh. Mỗi lần ăn thì lấy ra nhé.

Món thịt nấu đông từ tai heo trong thật hấp dẫn (Ảnh: Internet)

Trên đây là cách làm thịt nấu đông từ tai heo khá đơn giản mà bạn có thể thực hiện dễ dàng. Tết mà có món ăn mềm ngon, mát lạnh này thì còn gì bằng.

Chúc bạn thực hiện thành công món ngon ý vị này. Ngoài ra, món thịt nấu đông da heo hay cách nấu thịt đông giò heo cũng dường như là tương tự, bạn hãy theo dõi các bài viết của chúng tôi để biết thêm nhiều món ngon chiêu đãi gia đình nhé.