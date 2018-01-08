Cách làm mứt vỏ bưởi không bị đắng dễ ợt mà bạn chưa biết

Nấu gì hôm nay 08/01/2018 09:41

Thử ngay cách làm mứt vỏ bưởi không bị đắng đơn giản mà cho sản phẩm cực kỳ thơm ngon, hấp dẫn. Mứt vỏ bưởi không hề đắng mà còn cho cảm giác lạ miệng đấy.

Như chúng ta đã biết, vỏ bưởi có vị rất đắng nên khi bạn muốn làm mứt từ vỏ bưởi thì phải làm giảm độ đắng của nó. Để khắc phục tốt nhất vấn đề này, chúng ta hãy cùng nhau học cách làm mứt vỏ bưởi không đị đắng dưới đây nhé.

Nhiều người thích ăn mứt vỏ bưởi vì nó thơm ngon mà không vị ngán nhanh so với các loại mứt khác. Đồng thời mứt vỏ bưởi mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nữa. Một món ăn vặt giản dị mà tốt như vậy thì bạn còn ngại gì mà không chế biến nó đê ăn chơi không dịp Tết sắp tới đây nhỉ.

Nguyên liệu làm mứt vỏ bưởi

  • Vỏ bưởi tươi.
  • Muối ăn.
  • Đường trắng.
  • Phèn chua.
  • Ống vani.
Chọn vỏ bưởi còn tươi để khi làm mứt sẽ ngon hơn
Chọn vỏ bưởi còn tươi để khi làm mứt sẽ ngon hơn (Ảnh: Internet)

Bưởi có nhiều loại mà bạn thoải mái chọn loại khác nhau vì vốn dĩ vỏ bưởi nào cũng không ảnh hưởng đến quá trình làm mứt. Tuy nhiên vỏ bưởi da vàng khi làm mứt sẽ lên màu đẹp hơn mà bạn nên lựa chọn. Nhớ chọn vỏ bưởi còn tươi nhé. Tốt nhất là mua luôn trái bưởi về rồi lột vỏ bưởi đem làm mứt.

Cách làm mứt vỏ bưởi không bị đắng

Bưởi sau khi mua về thì dùng dao tách lấy phần vỏ bên ngoài, chỉ cắt lấy phần vỏ xanh chứ đừng lấy phần cùi màu trắng nhé. Sau đó đem cắt thành những sợi nhỏ vừa ăn.

Pha loãng muối với nước rồi cho vỏ bưởi vào ngâm khoảng 3 – 4 tiếng để loại bỏ được phần nào vị đắng và tinh dầu. Sau khi ngâm xong thì đem rửa lại nhiều lần với nước.

Luộc vỏ bưởi trong nước phèn chua để làm mứt không bị đắng
Luộc vỏ bưởi trong nước phèn chua để làm mứt không bị đắng (Ảnh: Internet)

Bước tiếp theo là đun sôi khoảng 1,5 lít nước và cho khoảng 1 muỗng cà phê phèn chua vào đun cho tan rồi cho vỏ bưởi vào luộc tầm 10 phút. Đây là bước quan trọng giúp cho vỏ bưởi giảm bớt vị đắng và mùi hăng cay. Sau đó vớt vỏ bưởi ra xả lại vài lần với nước cho sạch phèn chua rồi để ráo.

Tiến hành ngâm vỏ bưởi với đường. Cứ khoảng vỏ của 1 trái bưởi thì bạn cho khoảng 300 gram đường, hoặc có thể thay đổi tỷ lệ tùy thuộc vào sở thích ăn ngọt của bạn. Ngâm đến khi vào đường tan chảy hoàn toàn và thấm đều miếng bưởi là được.

Bước cuối cùng là công đoạn sên làm mứt. Lấy một cái chảo không dính, sâu lòng rồi cho toàn bộ số vỏ bưởi đã ngâm vào rồi đặt lên bếp nóng. Đun khi thấy nước đường sôi lên thì hạ nhỏ lửa xuống. Dùng đũa hoặc muỗng lớn đảo đều và liên tục để vỏ bưởi khô đều mà không bị khét. Cứ sên như vậy cho đến khi đường khô đặc lại thì tắt bếp.

Cách làm mứt vỏ bưởi không bị đắng đã hoàn thành
Cách làm mứt vỏ bưởi không bị đắng đã hoàn thành (Ảnh: Internet)

Thành phẩm và bảo quản mứt vỏ bưởi

Khi sên mứt xong, chỉ cần đợi cho mứt nguội rồi cho vào hộp kín để bảo quản được lâu hơn. Nếu bạn thích thì cũng có thể để trong ngăn mát tủ lạnh cũng được nhé.

Món mứt vỏ bưởi dẻo dai, thơm ngon, ngọt lành mang lại hương vị tuyệt hảo mà ai ăn cũng thích. Bạn sẽ không thấy chút vị cay và đắng nào mà thay vào đó là độ ngọt dịu và thơm nhẹ.

Trên đây chính là cách làm mứt vỏ bưởi không bị đắng đơn giản nhất. Bạn sẽ thành công chỉ trong lần đầu tiên thực hiện. Tết này hãy thay đổi khẩu vị của gia đình bằng món mứt độc đáo, lạ miệng này nhé.

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