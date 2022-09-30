Không ngờ cách làm mứt me nguyên trái chỉ đơn giản với 3 bước thế này

Me cũng có nhiều loại, nhiều người thích làm mứt me chín bởi như vậy nó sẽ có độ ngọt tự nhiên nhiều hơn và chọn me Thái. Tuy nhiên, bạn có biết rằng nếu muốn làm mứt me nguyên trái ngon nhất thì nên chọn me còn xanh và loại me bình thường để miếng me không bị nát cũng như có cho vị chua ngọt đúng vị nhất. Các chị em hãy lưu ý chi tiết nhỏ này để thành phẩm được hoàn hảo nhất nhé!

Đâu chỉ đơn giản là món ăn mỗi dịp Tết đến xuân về, mứt me còn là món ăn vặt rất được lòng các chị em, mang hương vị chua chua, cay cay mà lại ẩn chứa sự ngọt ngào sẽ khiến ai ăn vào cũng phải ngất ngây. Không chỉ mang hương vị đốn tim bao người, các chị em còn có thể hoàn toàn trổ tài làm mứt tại nhà với công thức siêu đơn giản sắp được chia sẻ dưới đây nhé. Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay cách làm mứt me thơm ngon, ăn là mê này thôi nào!

- Tiếp đó, khi đã luộc me xong, bạn hãy đem me đi phơi nắng để vỏ me có thể tự tróc ra. Hoặc nếu trong trường hợp không có nắng thì bạn chỉ cần đun sôi thêm một thời gian ngắn nữa là được. Sau đó, tiến hành bóc vỏ me, bạn nên sử dụng dao đầu nhọn để bóc vỏ nhanh hơn nhé.

- Me mua chọn loại trái to, chắc và còn tươi, đem về rửa sạch. Sau đó đun một nồi nước sôi và cho me vào luộc khoảng 15 – 20 phút, cách làm này để giúp cho quá trình bóc vỏ me diễn ra thuận lợi hơn.

- Kế đến, bạn đem ngâm me đã bóc vỏ vào một chậu nước pha sẵn muối, nên pha muối đậm một chút để có thể loại bỏ bớt vị chua. Công đoạn này thường mất khoảng 3 ngày. Sau đó bạn hãy vớt me ra rồi xả vài lần với nước sạch và để ráo là được.

- Bước tiếp theo là cạy hạt me, nếu bạn không thích thì có thể bỏ qua bước này vì hạt me cũng không ảnh hưởng gì đến quá trình làm mứt của bạn. Bạn dùng dao rạch một đường bên cạnh của trái me rồi lấy hạt me ra. Khi đã cạy hạt me xong thì bạn hãy rửa lại lần nữa với nước rồi để ráo.

- Bước cuối cùng trước khi làm mứt me nguyên trái đó là ngâm đường. Ở công đoạn này, bạn chuẩn bị một cái tô lớn, cho me và đường vào trộn đều. Tỷ lệ đường và me thường là ngang nhau thì sẽ giúp cho món mứt có độ chua ngọt chuẩn nhất. Hoặc bạn có thể thay đổi đôi chút tỷ lệ này tùy vào sở thích của mỗi người.

- Tiến hành ngâm hỗn hợp me đường trong khoảng 3 – 5 tiếng để cho đường tan chảy hoàn toàn và thấm vào miếng me là đạt.

Tiến hành ngâm đường và sên làm mứt me nguyên trái đơn giản!

- Sau đó là công đoạn sên làm mứt dừa: bạn lấy một cái chảo sâu lòng, rộng đặt lên bếp nóng rồi cho toàn bộ số me đã ngâm vào tiến hành sên làm mứt. Đun đến khi đường sôi thì vặn nhỏ lửa lại để me không bị cháy, nên dùng đũa đảo đều liên tục để nước đường cạn và khô quẹo lại.

- Đến đây thì bạn chỉ cần cho gừng tươi đã được thái sợi nhỏ vào sên cùng, tiến hành đảo đều cho đến khi thấy đường khô lại là có thể tắt bếp rồi nhé. Rất đơn giản phải không nào?!

Thành phẩm

Món mứt me dẻo thơm nức mũi, nhìn thôi là đã thèm! Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được vị chua ngọt hấp dẫn, đánh thức vị giác, xen lẫn chút vị cay nhẹ đặc trưng của gừng, đảm bảo ăn mãi cũng không ngán luôn nhé. Với món mứt me thơm ngon này, bạn có thể thưởng thức lúc nào cũng được, hoặc bạn cũng có thể bảo quản kín trong ngăn mát tủ lạnh để nhâm nhi dần dần nhé!

Món mứt me nguyên trái thơm ngon đậm vị ai cũng thích!

Mẹo chọn mua me non làm mứt tươi ngon

- Khi mua me, bạn nên chọn loại me non chua tròn nhiều thịt, không mua me đã sắp chín, me sẽ bị bở và không ngon.

- Mứt me khô nên chọn me xanh sẽ làm ngon hơn.

- Bạn mua những trái me tươi, chắc mập, kích thước đều nhau, không mua loại me bị lép, sâu mọt, ngâm vừa không ngon lại khó lột vỏ.

Mẹo bảo quản mứt me được lâu

Để đảm bảo độ tươi ngon của mứt me, bạn cần bọc me trong miếng giấy kính, cuốn me lại và cuộn 2 đầu, sau đó đem để me ở nơi thoáng mát. Ngoài ra, nếu để me trong ngăn mát tủ lạnh (khoảng 10 - 15 độ C) thì có thể giúp me giữ được đến 1 tháng đấy!

Trên đây là công thức siêu đơn giản cho món mứt me dẻo ngon, chua chua ngọt ngọt cay cay - chuẩn kích thích vị giác tại nhà. Món mứt thơm ngon này mà làm món nhâm nhi mỗi chiều buồn ngủ thì còn gì bằng nữa nảo, đảm bảo ăn một miếng thôi là tỉnh cả người nhé! Các chị em nhất định bỏ lỡ nhé! Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công!