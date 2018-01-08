Cách làm mứt vỏ bưởi dẻo thơm ngon ngọt lành ai cũng mê

Nấu gì hôm nay 08/01/2018 09:41

Học ngay cách làm mứt vỏ bưởi dẻo thơm ngon để ngày Tết thêm trọn vẹn hương vị. Chắc chắn ai cũng sẽ thích món mứt ngon mà tốt cho sức khỏe này.

Bạn đừng nghĩ rằng vỏ bưởi chỉ có thể bỏ đi, nó còn tạo ra nhiều sản phẩm cực tốt cho con người đấy. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học cách làm mứt vỏ bưởi dẻo đơn giản mà cực kỳ thơm ngon ngay tại nhà nhé. Đây chính là một biến tấu độc đáo nhưng lại lạ miệng mà chắc chắn ai cũng sẽ thích.

Trong vỏ bưởi chứa nhiều axit amin, vitamin C cùng nhiều khoáng chất khác rất tốt cho sức khỏe cũng như mang lại hiệu quả làm đẹp toàn diện cho con người. Bạn có thể chế vỏ bưởi lấy tinh dầu để chăm sóc tóc hoặc dưỡng da. Nhiều người dùng vỏ bưởi nấu nước để xông người giúp nhanh khỏi bệnh và giúp cơ thể thoải mái và sảng khoái hơn. Ngoài những công dụng tuyệt vời này, vỏ bưởi còn có thể tạo ra nhiều món ăn ngon khác nhau mà ai cũng thích. Trong đó, mứt vỏ bưởi là một cách làm không tồi để chiêu đãi bạn bè ngày Tết. Chúng ta hãy vào bếp và cùng nhau thực hiện nhé.

Nguyên liệu làm mứt vỏ bưởi

  • Vỏ bưởi.
  • Đường phèn hoặc đường cát.
  • Mật ong.
  • Muối.
Vỏ bưởi có thể dùng làm mứt cực ngon mà tốt cho sức khỏe
Vỏ bưởi có thể dùng làm mứt cực ngon mà tốt cho sức khỏe (Ảnh: Internet)

Cách làm mứt vỏ bưởi dẻo

Vỏ bưởi nên chọn loại còn tươi để làm mứt sẽ thơm ngon hơn nhé. Khi đã có vỏ bưởi, bạn hãy dùng dao cắt lấy lớp vỏ xanh bên ngoài. Đem cắt thành những sợi nhỏ vừa ăn. Cho vỏ bưởi vài cái tô rồi thêm chút muối vào, dùng tay bóp đều để loại bỏ vị đắng, làm như vậy nhiều lần rồi xả với nước cho sạch.

Tiếp tục ngâm vỏ bưởi với nước muối pha loãng khoảng 3 tiếng rồi sau đó xả lại nhiều lần với nước lạnh và để ráo.

Ngâm vỏ bưởi nước muối để khi làm mứt dẻo sẽ không bị đắng
Ngâm vỏ bưởi nước muối để khi làm mứt dẻo sẽ không bị đắng (Ảnh: Internet)

Sau đó, tiến hành ngâm sợi bưởi với đường. Nếu bạn dùng đường cát thì chỉ cần trộn đều với vỏ bưởi rồi ngâm khoảng vài tiếng để đường tan chảy hoàn toàn là được. Còn nếu bạn dùng đường phèn thì nên đun sôi với chút nước sẽ nhanh chóng hơn và chỉ cần cho vỏ bưởi vào sên làm mứt là được.

Khi đường đã tan chảy hoàn toàn, bạn hãy chuẩn bị 1 cái chảo sâu lòng rồi rút toàn bộ số vỏ bưởi đã ngâm vào, có cả nước đường nữa nhé. Mới đầu hãy cho lửa to để nước đường sôi lên, sau đó vặn nhỏ lửa lại và sên làm mứt cũng như giúp cho vỏ bưởi không bị cháy khét.

Đảo đều tay và nhẹ nhàng liên tục cho đến khi đường đặc sánh lại thì cho thêm chút mật ong vào để tạo độ thơm ngon hơn. Sên tiếp đến khi nào đường khô quẹo lại và bám đều lên những sợi bưởi thì tắt bếp. Tới đây cách làm mứt vỏ bưởi dẻo coi như đã hoàn thành.

Tiến hành sên làm mứt vỏ bưởi dẻo thơm ngon
Tiến hành sên làm mứt vỏ bưởi dẻo thơm ngon (Ảnh: Internet)

Nếu bạn không muốn ăn mứt dẻo quá thì ở bước sên trên đừng vội tắt bếp mà cứ sên như vậy, khi thấy đường khô hẳn và xuất hiện lớp bột đường mỏng bám bên ngoài miếng mứt thì xong.

Thành phẩm mứt vỏ bưởi dẻo ngọt lành

Món mứt vỏ bưởi thơm ngon, cắn một miếng cảm nhận như muốn tan trong miệng. Với đọ ngọt vừa phải cùng với mùi thơm của bưởi và mật ong hòa quyện tạo nên món ăn cực hấp dẫn mà ai cũng phải tấm tắc khen.

Hãy học ngay cách làm mứt vỏ bưởi dẻo đơn giản này để chiêu đãi gia đình và bạn bè trong dịp Tết sắp tới đây. Mỗi ngày thêm vào sổ tay một món ăn ngon để luôn tạo được hương vị thơm ngon, hấp dẫn chiều lòng cả nhà nhé. Chúc bạn thực hiện thành công món mứt độc đáo và tốt cho sức khỏe này.

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