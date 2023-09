Cách làm mứt me khô chua cay ngọt ngon bất ngờ

Không chỉ là món ăn chơi mỗi ngày, mứt là loại đồ ngọt phổ biến mang đặc trưng hương vị Tết. Bởi vì lẽ đó mà trong mọi gia đình đều có gói bánh mứt để thờ cúng cũng như đãi khách. Nếu như bạn quen với mứt dừa, mứt khoai, mứt bí ngọt lành rồi thì có lẽ mứt me lại mang vị đặc biệt mà đảm bảo ai cũng yêu thích. Bạn có biết cách làm mứt me khô chua chua, ngọt ngọt chưa? Cùng chúng tôi tham khảo 2 cách làm mứt me đơn giản, chỉ cần thực hiện theo từng bước thì chắc chắn bạn sẽ thành công.

Tùy vào sở thích của từng người mà chọn loại me phù hợp. Tuy nhiên, để làm mứt me khô thơm ngon đúng điệu nhất thì có lẽ me xanh là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Me xanh khi làm mứt sẽ không bị nát, còn giữ được nguyên trái và nhờ thế mà quá trình làm mứt diễn ra đơn giản và nhanh chóng hơn. Bạn hãy chọn mua me còn xanh tươi, trái to và da căng nhé.

Công đoạn sơ chế me

Me xanh sau khi mua về thì rửa sạch bụi bẩn, chuẩn bị sẵn một chậu nước ấm có hòa tan ít muối rồi cho me vào ngâm khoảng 4 – 5 tiếng đồng hồ để loại bỏ bụi bẩn cũng như giảm độ chua và giúp bóc vỏ sẽ dễ hơn.

Sau khi ngâm bạn hãy tiến hành bóc bỏ vỏ, công đoạn này sẽ hơi mất nhiều thời gian vì me xanh khó bóc hơn me đã chín. Hoặc có cách để giúp quá trình này diễn ra nhanh hơn đó là ngâm xong thì vớt me ra phơi nắng để vỏ tự tróc ra và bóc sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Tiếp theo, cho toàn bộ số me đã lột vỏ ngâm với nước muối nữa để loại bỏ bớt độ chua. Công đoạn này thường kéo dài khoảng 3 tiếng. Sau đó, vớt me ra xả lại vài lần với nước sạch để loại bỏ độ mặn của muối rồi để ráo.

Công đoạn ngâm đường làm mứt me khô

Cho me đã để ráo vào trong một cái tô lớn, trộn đường cát trắng vào theo tỷ lệ gần như ngang nhau. Hoặc tùy vào sở thích mà bạn có thể giảm bớt đường đi cũng được. Sóc đều rồi ngâm khoảng vài tiếng đồng hồ, để qua đêm sẽ không mất thời gian của bạn. Ngâm như vậy để đường tan chảy hoàn toàn và thấm vào trái me để làm mứt ngon đậm vị nhất.

Ngâm me với đường để tiến hành sên làm mứt me chua cay ngon (Ảnh: Internet)

Tiến hành sên làm mứt me

Lấy một cái chảo rộng sâu lòng đặt lên bếp nóng, cho toàn bộ số me đã ngâm đường vào, kể cả nước đường. Tiến hành sên me lên, khi thấy nước đường sôi một lúc thì vặn nhỏ lửa lại để me không bị cháy khét.

Dùng đũa đảo đều cho đến khi đường khô quẹo lại, bám lên miếng me rồi lúc này bạn hãy cho thêm gừng sắc sợi nhỏ vào đảo đều. Sên thêm một lúc nữa khi thấy me ngả sang màu vàng nâu rồi thì tắt bếp.

**Thành phẩm

Món mứt me hoàn thành sẽ hòa quyện giữa vị ngọt, chua và cay nhẹ cực ngon. Bạn chỉ cần để trong hộp kín hoặc bọc kiếng để sử dụng dần là được.

Cách làm mứt me chín khô ngon ngọt và chua đậm vị nhất (Ảnh: Internet)

2. Cách làm mứt me cay đơn giản

Trước tiên, bạn cần lột vỏ me. Me nhiều khi mua về khó lột vỏ, do vậy, bạn cần làm một số thao tác để dễ lột vỏ hơn nhé. Bật mí cho bạn đó là đun một nồi nước sôi, cho me vào đảo qua rồi tắp bếp ngay. Ngâm me trong nồi nước nóng khoảng 1 phút rồi vớt ra cho vào nước lạnh liền. Lúc này bạn sẽ thấy vỏ ngoài trái me trông vàng vàng và sẽ dễ lột vỏ hơn đấy.

Luộc me sơ với nước để dễ bóc vỏ và làm mứt sẽ nhanh hơn (Ảnh: Internet)

Bước tiếp theo là tiến hành lột me làm mứt. Khi bắt đầu lột vỏ me bạn hãy chuẩn bị một chậu nước muối pha loãng. Khi lột vỏ đến đâu thì bạn hãy thả me vào chậu nước muối này để bớt độ chua cũng như giúp thịt me săn lại và giúp lúc làm mứt me cay sẽ không bị nát. Ngâm trong khoảng 5 – 10 phút rồi vớt me ra để ráo.

Sau đó, bạn hãy trộn đường với me và thêm chút gừng tưới sắc sợi vào. Trộn đều và ngâm cho đến khi đương tan chảy hoàn toàn. Thông thường công đoạn này sẽ mất khoảng 3 – 4 tiếng đồng hồ.

Đơn giản với cách sên làm kẹo me cay hấp dẫn nhất (Ảnh: Internet)

Bước cuối cùng là sên làm mứt me cay. Bạn hãy cho toàn bộ số me đã ngâm vào chảo nóng. Dùng đũa đảo đều và nhẹ nhàng để nước đường khô đặc lại. Lúc này bạn hãy rắc thêm ớt khô, ống vani để tạo độ thơm, cay ngon nhất định. Tiếp tục sên cho đến khi món kẹo me cay khô lại thì tắt bếp. Lúc này hãy rắc chút đường trắng vào để tạo độ hấp dẫn hơn.

**Thành phẩm món mứt me cay ngon tuyệt

Món mứt me ăn vào sẽ có độ ngọt và chua hòa quyện, xen lẫn chút cay nồng của ớt sẽ khiến ai thưởng thức lần đầu cũng muốn ăn thêm. Món ăn chơi này hãy bảo quản trong hộp kín để tránh cho các hạt đường bị tan chảy, trông sẽ kém hấp dẫn đi hẳn.

Đây là cách làm mứt me cay chín khô đơn giản và bạn sẽ thực hiện thành công chỉ trong lần đầu tiên. Tết này hãy cho gia đình và bạn bè thưởng thức món ngon với tay nghề tuyệt vời của bạn nhé.