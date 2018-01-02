Học ngay cách làm kẹo mè xửng tại nhà đậm đà hương vị xứ Huế

Kẹo mè xửng là một món ăn đặc sản của người dân xứ Huế. Người ta hay chọn mua những loại bánh kẹo này để mang về làm quà cho người thân và bạn bè. Kẹo dẻo thơm ngon mà chắc hẳn ai cũng thích. Bạn có thể học cách làm kẹo mè xửng tại nhà mà ngọt lành và cũng đặc trưng hương vị xứ Huế quê mình. Chỉ cần thực hiện theo các bước dưới đây, đảm bảo món kẹo mè này sẽ cho bạn một cái Tết trọn vẹn và ý nghĩa hơn đấy.

Đầu tiên, bạn hãy cho nửa ký đường vào nồi và thêm khoảng 1 chén nước sôi. Bắc nồi lên bếp nấu để cho đường tan chảy hoàn toàn. Khi nước đường đã sôi thì vặn nhỏ lửa xuống rồi nước cốt chanh vào khuấy đều.

Tiếp tục đun hỗn hợp này trên ngọn lửa nhỏ khoảng 20 – 30 phút để cho hỗn hợp hơi đặc lại rồi đổ từ từ bột năng đã hòa nước vào đảo đều tay để hỗn hợp này không bị vón cục.

Sau đó, khi hỗn hợp đặc sánh lại thì cho thêm đậu phộng rang và mật ong vào. Khuấy tiếp trong khoảng 10 phút nữa rồi tắt bếp và cho hũ dầu chuối vào để tạo độ thơm ngon hơn.

Công đoạn làm kẹo mè xửng tại nhà đơn giản nhất (Ảnh: Internet)

Bước cuối cùng để tạo ra món kẹo mè xửng thơm ngon, dẻo dai nhất dó là chia kẹo ra khay và trộn với hạt mè rang. Ở bước này, bạn hãy chuẩn bị một vài khay đã chia khuôn định hình trước. Sau đó rải đều 1 nửa số mè ở phía dưới, sau đó đổ hỗn hợp vừa làm xong lúc đang còn nóng vào, dàn cho dày đều rồi rắc phần mè còn lại lên phía trên. Tới đây bạn đã gần hoàn thành xong cách làm kẹo mè thơm ngon rồi đấy.

Bạn chỉ cần đợi cho kẹo nguội đi rồi dùng dao cắt thành những miếng nhỏ vừa ăn. Lấy giấy bọc kiếng bọc bánh lại và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để ăn dần.

Thành phẩm món kẹo mè xửng đặc sản Huế

Món kẹo mè ăn vào có độ dẻo và dai. Có độ ngọt vừa phải kèm theo mùi hương thoang thoảng của dầu chuối. Chỉ cần miếng kẹo không bị bể hay nứt thì coi như cách làm kẹo mè xửng tại nhà của bạn đã thành công.

Món kẹo mè xửng ngọt lành nhìn thôi cũng thấy ngon (Ảnh: Internet)

Món kẹo này thơm mềm ngon ý vị mà còn nhâm nhi với ly trà nóng thì còn gì tuyệt vời bằng. Tết này bạn hãy chiêu đãi gia đình và khách đến chơi nhà món quà đặc sản, đậm tình xứ Huế này nhé. Chúc bạn thành công!