Thơm ngon lạ miệng ai cũng thèm với cách làm mứt me viên cực đơn giản

Mứt Tết 29/12/2017 13:47

Đâu cần tìm kiếm chi xa, bạn có thể học ngay cách làm mứt me viên tại nhà này chỉ với vài bước đơn giản. Món mứt này sẽ khiến bạn không còn ngao ngán về đồ ăn Tết quá nhiều nữa đấy.

Vào ngày Tết, các loại bánh kẹo ngọt đều khiến bạn ngán ngẩm. Để thay đổi khẩu vị, bạn có thể học cách làm mứt me viên chua chua, ngọt ngọt này. Đây có lẽ là một số ít món mứt mà cho bạn hương vị hoàn toàn khác. Bạn đã sẵn sàng thực hiện món này tại nhà chưa. Hãy để chúng tôi giúp đỡ bạn thông qua cách bước thực hiện như dưới đây nhé.

Me là một loại trái cây thơm ngon, có độ chua và ngọt hòa quyện. Me được đánh giá với hàm lượng cao vitamin C và axit amin nên hỗ trợ tốt cho hệ tiêu hóa cũng như ổn định sức khỏe. Những tín đồ thích ăn chua thường dùng me để ăn chơi, làm nước uống giải nhiệt... Nhưng ít ai nghĩ đến rằng me dùng để làm mứt cũng là một cách biến tấu mới lạ dành cho mỗi dịp Tết. Thay vì mời bạn bè mứt dừa, mứt khoai hay mứt bí thì năm nay, món kẹo me viên này chắc chắn sẽ mang đến một hương vị mới lạ mà nhiều người sẽ yêu thích.

Nguyên liệu làm mứt me viên

  • Me chín.
  • Đường trắng.
  • Muối.
  • Mè rang.
Chọn trái me đã chín để làm mứt me viên sẽ ngon hơn
Chọn trái me đã chín để làm mứt me viên sẽ ngon hơn (Ảnh: Internet)

Me nên chọn loại đã chín vì như vậy sẽ dễ bóc vỏ hơn và có thể giảm bớt được phần nào thời gian làm mứt. Bạn hãy lựa những trái me mình phình, thẳng để món mứt me khi làm xong sẽ trông hấp dẫn và ngon miệng hơn.

Cách làm mứt me viên tại nhà

Trái me lột bỏ vỏ, tách lấy phần thịt bên trong, hãy lấy nhẹ nhàng để me không bị đứt gãy quá nhiều nhé. Sau đó đem ngâm mứt với nước muối pha loãng sẽ giúp loại bỏ bớt độ chua.

Sau đó vớt me ra, dùng muỗng tán cho phần thịt tơi hơn và đây là cách làm kẹo me viên ngon hơn và thấm vị hơn. Nếu bạn có nhiều thời gian thì có thể tách bỏ hạt để khi ăn món mứt này không phải lo về hạt nữa.

Tiến hành sên đường làm mứt me viên đơn giản
Tiến hành sên đường làm mứt me viên đơn giản (Ảnh: Internet)

Tiếp theo, bạn hãy chuẩn bị một cái chảo sâu lòng, cho me và đường vào tiến hành sên làm mứt. Tỷ lệ cứ 2 me và cho 1 đường, hoặc bạn có thể thay đổi tỷ lệ này tùy thuộc vào món . Sên trên ngọn lửa nhỏ cho đến khi đương tan chảy và khô keo lại bám quanh miếng mứt.

Để tạo thêm hương vị thơm ngon, bước này bạn có thể cho thêm vào mè rang, gừng cắt sợi và chút ớt khô nhé. Trộn đều và sên thêm một lúc nữa là tắt bếp.

Khi mứt vẫn còn ấm nóng, bạn hãy đeo gang tay nilon và tiến hành vo thành những viên kẹo nhỏ bọc trong miếng giấy kiếng là có thể ăn được rồi.

Món mứt me viên trông thật ngon và hấp dẫn
Món mứt me viên trông thật ngon và hấp dẫn (Ảnh: Internet)

Đây là cách làm mứt me viên khá đơn giản tuy nhiên cần bạn bỏ ra chút thời gian thì mới đảm bảo kết quả tốt nhất. Thay vì cách này, để tiết kiệm công sức hơn, bạn hãy để nguyên miếng me mà không cần tán nhuyễn, ngâm đường cho thấm rồi đem sên lên như thông thường. Đến khi đường khô lại thì tắt bếp và rắc thêm chút đường hạt vào để phủ lớp đường mỏng bên ngoài trông sẽ hấp dẫn hơn. Tùy vào sở thích và khẩu vị của mỗi người mà muốn thêm ớt hay gừng tùy ý nhé.

Cách làm mứt me chín

** Nguyên liệu cần có để làm mứt me chín

  • Me chín.
  • Đường cát trắng.
  • Gừng tươi loại già.
  • Cam thảo.
  • Giấy bóng kiếng.
Loại me chín làm mứt
Chọn me đã chín tới để làm mứt ngon nhất (Ảnh: Internet)
 

Để làm món mứt me ngon, bạn đừng chọn loại me Thái nhé, vì loại me này rất ngọt, dường như không có độ chua, mà mứt me ngon nhất phải có đủ độ ngọt và chua mới được. Do vậy bạn chỉ cần chọn loại me bình thường, trái to là được.

** Cách làm mứt me chín nguyên trái

Bước sơ chế

Trước tiên, bạn cần lột bỏ vỏ  và dây xơ bao quanh trái me và chỉ giữ lại phần thịt và hạt me. Sau đó đem me đi hấp cách thủy hoặc là luộc với một chút nước rồi tán nhuyễn.

Gừng tươi gọt vỏ, rửa sạch rồi bào thành những sợi thật mỏng rồi vắt bớt nước và xấy lên cho khô. Nếu bạn không có lò xấy thì có thể đem phơi nắng cũng được nhé.

Cam thảo xay nhuyễn thành bột và để riêng ra dùng trong công đoạn cuối cùng làm mứt.

Ngoài ra, nếu bạn muốn món mứt có thêm chút vị bùi bùi và lạ miệng hơn thì có thể kết hợp với khoai lang nữa. Khoai lang bạn cũng bỏ vỏ, rửa sạch đem luộc chín rồi tán nhuyễn giống như me vậy.

Tiến hành làm mứt me chín

Ngâm đường rồi tiến hành sên làm mứt me ngon đơn giản nhất
Ngâm đường rồi tiến hành sên làm mứt me ngon đơn giản nhất (Ảnh: Internet)
 

Cho đường và chút nước vào chảo nấu lên cho đường tan chảy hoàn toàn, đun cho đến khi nước đường sánh lại thì cho me vào tiến hành sên lên. Bước này nếu thích bạn có thể trộn đều me với khoai lang để tạo hương vị thơm ngon hơn. Còn nếu không thì bạn vẫn sên me như bình thường nhé.

Sên trên ngọn lửa nhỏ, đảo đều tay để đường thấm sâu vào các miếng me. Sau khi đường sánh lại và bám hoàn toàn vào miếng me thì lúc này bạn hãy cho gừng sợi và cam thảo vào trộn đều và sên thêm khoảng 2 phút rồi tắt bếp.

Khi mứt đã nguội bớt, bạn hãy nếm thử để xem nó có độ ngọt đủ chưa để kịp thêm đường nhé. Vo mứt me thành những viên nhỏ, nếu chua đủ ngọt thì chỉ cần lăn viên me qua đường là được.

** Thành phẩm mứt me chín hấp dẫn

Món mứt me có đủ vị ngọt, chua và cay dịu nhẹ hòa quyện với nhau. Ai ăn thử lần đầu cũng phải tấm tắc khen ngon.

Cách làm mứt me ngon hấp dẫn ai cũng phải thèm
 Cách làm mứt me ngon hấp dẫn ai cũng phải thèm (Ảnh: Internet)

Với món mứt này, bạn nên gói túi kiếng cho vào trong hộp và bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh. Làm như vậy để mứt săn lại ăn ngon hơn và đảm bảo sử đụng được lâu hơn.

Tới đây, bạn đã có ngay món mứt ngon tuyệt dành để cho gia đình và bạn bè cùng thưởng thức trong dịp lễ Tết sắp tới rồi. Món mứt với độ chua, ngọt, cay vừa phải sẽ khiến bạn không còn cảm thấy ngán ngẩm vì ngày nào cũng ăn bánh kẹo ngọt nữa. Hy vọng bạn sẽ thực hiện thành công cách làm mứt me viên cực dễ dàng này nhé.

Cách làm mứt bí đỏ miếng đãi khách ngày Tết thơm ngon đậm vị

Cách làm mứt bí đỏ miếng đãi khách ngày Tết thơm ngon đậm vị

Tết năm nay hãy để gia đình thưởng thức món mứt mới do chính tay bạn thực hiện nhé. Học ngay cách làm mứt bí đỏ miếng này hôm nay thôi.

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