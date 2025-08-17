Đúng hôm nay, Chủ Nhật 17/8/2025, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, hỷ tín đến nhà, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại' thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 17/08/2025 05:50

3 con giáp Thần Tài gõ cửa, hỷ tín đến nhà, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại' thăng tiến vượt bậc.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có được những bước tiến vững chắc trên con đường công danh. Với sở trường vốn có, bản mệnh luôn biết cách phát huy để luôn tạo sự khác biệt trong công việc. Nhờ có Quý Nhân “chỉ đường dẫn lối” nên con giáp này nhanh chóng tìm thấy cơ hội kiếm tiền nhanh chóng, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống đáng kể.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ trở nên rực rỡ. Người độc thân gặp nhiều tin vui trên phương diện tình cảm, có thể nhận được một lời tỏ tình đáng yêu từ một người bạn khác phái. Người có đôi có cặp cùng nhau tính đến chuyện về chung một nhà.

 

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 17/8/2025, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, hỷ tín đến nhà, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại' thăng tiến vượt bậc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận trình công việc của người tuổi Thìn sẽ diễn ra êm đẹp, hanh thông. Người tuổi này được nhận xét là một người có tính cách mạnh mẽ, khả năng lãnh đạo và tầm nhìn chiến lược tốt. Nhờ đó, bản mệnh đạt được những mục tiêu như mong muốn và gặt hái nhiều thành quả trong công việc.

Ngoài ra, chuyện tình cảm của bản mệnh sẽ trở nên tốt đẹp. Người tuổi này độc thân có thể sẽ gặp một người khiến bản mệnh rung động ngay từ lần đầu gặp. Người đã kết hôn đang rất hạnh phúc với tổ ấm nhỏ của mình. Sự tin tưởng lẫn nhau khiến cho bạn và đối phương càng hiểu nhau hơn mà không hề bị tác động bên ngoài làm ảnh hưởng.

 

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 17/8/2025, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, hỷ tín đến nhà, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại' thăng tiến vượt bậc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Mọi công việc của người tuổi Tỵ trong ngày mai thuận lợi hết ý. Tam Hợp đối với người tuổi này, do đó các kế hoạch, dự án mà bản mệnh thực hiện đều tiến hành một cách trôi chảy. Nhất là những người làm việc liên quan đến giấy tờ, sổ sách. Tài vận ngày càng gia tăng một cách rõ rệt nên con giáp này có thể gạt bỏ nỗi lo về “cơm áo gạo tiền” trong khoảng thời gian này và có thể thoải mái mua sắm những món đồ mình thích.

Vận trình tình cảm của con giáp này viên mãn đong đầy. Những người có cặp có thể trở về bên nhau sau khoảng thời gian dài xa cách. Người độc thân hiện đang rất hài lòng với cuộc sống tự do, tự tại của chính mình.

 

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 17/8/2025, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, hỷ tín đến nhà, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại' thăng tiến vượt bậc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 17/8/2025, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ như sao, tiền bạc lũ lượt kéo về nhà, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 17/8/2025, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ như sao, tiền bạc lũ lượt kéo về nhà, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió'

3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ như sao, tiền bạc lũ lượt kéo về nhà, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió'.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Hai 18/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi thứ Hai 18/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ nhật ngày 17/8/2025, 3 con giáp may mắn ập đến, rộng cửa đón Tài Lộc, bất ngờ trúng lớn, Thần Tài chấm sổ đỏ

Đúng hôm nay, Chủ nhật ngày 17/8/2025, 3 con giáp may mắn ập đến, rộng cửa đón Tài Lộc, bất ngờ trúng lớn, Thần Tài chấm sổ đỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 17/8/2025, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, hỷ tín đến nhà, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại' thăng tiến vượt bậc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 17/8/2025, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, hỷ tín đến nhà, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại' thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Công an vào cuộc vụ nộp 50 triệu đồng mới được đưa thi thể chết đuối về nhà

Công an vào cuộc vụ nộp 50 triệu đồng mới được đưa thi thể chết đuối về nhà

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
Sức khỏe hiện tại của nghệ sĩ Phước Sang sau 4 lần đột quỵ 'thập tử nhất sinh'

Sức khỏe hiện tại của nghệ sĩ Phước Sang sau 4 lần đột quỵ 'thập tử nhất sinh'

Hậu trường 1 giờ 52 phút trước
Người tố cáo mẹ Bắp vụ tiền từ thiện khiếu nại quyết định của Công an Khánh Hòa

Người tố cáo mẹ Bắp vụ tiền từ thiện khiếu nại quyết định của Công an Khánh Hòa

Đời sống 2 giờ 7 phút trước
Điểm danh 3 thức uống buổi tối vừa làm đẹp da vừa giảm mỡ bụng

Điểm danh 3 thức uống buổi tối vừa làm đẹp da vừa giảm mỡ bụng

Làm đẹp 2 giờ 7 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 17/8/2025, Thần Tài 'giải cứu' khỏi bể khổ, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', vượng khí ngút trời, tiền bạc dư dả, tài lộc đủ đầy

Sau hôm nay, Chủ Nhật 17/8/2025, Thần Tài 'giải cứu' khỏi bể khổ, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', vượng khí ngút trời, tiền bạc dư dả, tài lộc đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/8/2025, sự nghiệp thăng hoa rộng mở, tiền đếm mỏi tay, vận may không kể hết

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/8/2025, sự nghiệp thăng hoa rộng mở, tiền đếm mỏi tay, vận may không kể hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày cuối tuần (17/8/2025), 3 con giáp may mắn dưới đây tiền ào vào túi, sự nghiệp thăng tiến, gặp họa hóa may mắn

Trúng số độc đắc đúng ngày cuối tuần (17/8/2025), 3 con giáp may mắn dưới đây tiền ào vào túi, sự nghiệp thăng tiến, gặp họa hóa may mắn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Xe buýt chạy quá tốc độ đâm vào đuôi xe tải đang đỗ khiến đầu xe bẹp dúm, 10 người thiệt mạng và 37 người bị thương

Xe buýt chạy quá tốc độ đâm vào đuôi xe tải đang đỗ khiến đầu xe bẹp dúm, 10 người thiệt mạng và 37 người bị thương

Bé trai 6 tháng tuổi tử vong sau khi can thiệp y khoa tại phòng khám tư

Bé trai 6 tháng tuổi tử vong sau khi can thiệp y khoa tại phòng khám tư

Tình tiết bất ngờ trong vụ cụ bà 80 tuổi bị sát hại: Nghi phạm lảng vảng gần đám tang trước khi bị bắt

Tình tiết bất ngờ trong vụ cụ bà 80 tuổi bị sát hại: Nghi phạm lảng vảng gần đám tang trước khi bị bắt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 18/8/2025, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Hai 18/8/2025, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tử vi thứ Hai 18/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi thứ Hai 18/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ nhật ngày 17/8/2025, 3 con giáp may mắn ập đến, rộng cửa đón Tài Lộc, bất ngờ trúng lớn, Thần Tài chấm sổ đỏ

Đúng hôm nay, Chủ nhật ngày 17/8/2025, 3 con giáp may mắn ập đến, rộng cửa đón Tài Lộc, bất ngờ trúng lớn, Thần Tài chấm sổ đỏ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 17/8/2025, Thần Tài 'giải cứu' khỏi bể khổ, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', vượng khí ngút trời, tiền bạc dư dả, tài lộc đủ đầy

Sau hôm nay, Chủ Nhật 17/8/2025, Thần Tài 'giải cứu' khỏi bể khổ, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', vượng khí ngút trời, tiền bạc dư dả, tài lộc đủ đầy

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/8/2025, sự nghiệp thăng hoa rộng mở, tiền đếm mỏi tay, vận may không kể hết

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 17/8/2025, sự nghiệp thăng hoa rộng mở, tiền đếm mỏi tay, vận may không kể hết

Trúng số độc đắc đúng ngày cuối tuần (17/8/2025), 3 con giáp may mắn dưới đây tiền ào vào túi, sự nghiệp thăng tiến, gặp họa hóa may mắn

Trúng số độc đắc đúng ngày cuối tuần (17/8/2025), 3 con giáp may mắn dưới đây tiền ào vào túi, sự nghiệp thăng tiến, gặp họa hóa may mắn