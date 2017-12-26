Đây là cách làm mứt bí không cần phèn chua chuẩn ngon nhất

Hãy bỏ ra chút thời gian học cách làm mứt bí không cần phèn chua này, bạn sẽ có ngay món mứt thơm ngon đãi khách ngày Tết.

Đã từ lâu, mứt bí đao nhận được nhiều sự ưa chuộng của mọi người bởi sự thơm ngon và dễ ăn nhất. Trong mỗi dịp Tết đến xuân về, ngoài mứt dừa, mứt khoai lang ra thì món ăn chơi quen thuộc dành cho khách đến nhà đó là mứt bí. Năm nay bạn khỏi cần tốn thêm chi phí đi mua ở ngoài mà hãy cùng nhau vào bếp và học cách làm mứt bí không cần phèn chua theo như hướng dẫn dưới đây nhé. Đảm bảo bạn sẽ thành công trong lần thực hiện đầu tiên. Nguyên liệu làm mứt bí không cần phèn chua Bí xanh (hay còn gọi là bí đao) khoảng 1kg.

Đường trắng khoảng 0.5kg.

Ống vani.

Vôi sống (vôi tôi).

Nước hoa bưởi với 1 muỗng nhỏ (nếu không có bạn có thể bỏ qua nguyên liệu này). Chuẩn bị nguyên liệu để làm mứt bí xanh trọn vị thơm ngon (Ảnh: Internet) Để làm mứt ngon nhất và đạt chuẩn nhất, bạn hãy chọn những trái bí vừa già và còn tươi nhé. Chọn bí còn non khi sên mứt sẽ dễ bị nát và hương vị sẽ không ngon bằng bí đã già đâu. Bởi vậy khâu chọn nguyên liệu bạn đừng bỏ qua nhé.

Cách làm mứt bí xanh không cần phèn chua Đầu tiên, sau khi đã chuẩn bị xong, việc bạn tiến hành trước đó là sơ chế bí. Trái bí khi mua về hãy bào bỏ vỏ, rửa sạch, lọc bỏ phần hạt ở bên trong rồi đem cắt thành những khúc dài khoảng 5 – 7cm và dày khoảng 1cm. Bạn có thể thay đổi kích cỡ nếu muốn, nhưng đừng cắt nhỏ hoặc quá dày vì như vậy món mứt sẽ không được đậm vị nhé. Ngâm bí xanh trong nước vôi trong để làm mứt sẽ ngon hơn (Ảnh: Internet) Người ta nói ngâm bí xanh với nước phèn chua để giúp miếng bí trở nên cứng và giòn hơn. Tuy nhiên bạn có một cách làm mứt bí xanh không cần phèn chua đó là sử dụng nước vôi trong thay thế. Nếu nhà bạn có vôi sống thì hãy đem hòa với nước, đợi vôi láng xuống rồi gạt lấy phần nước phía trên. Dùng nước này ngâm bí đã cắt khúc ở bước trên trong khoảng một vài tiếng. Sau đó vớt bí ra và xả lại nhiều lần với nước cho sạch rồi để ráo bớt nước.

Tiếp theo, trộn bí với đường rồi ngâm hỗn hợp này vài tiếng đồng hồ, thông thường sẽ mất khoảng 4 – 5 giờ. Trong thời gian ngâm, bạn hãy xóc đều bí lên để đường dễ dàng ngấm đều và tan chảy nhanh hơn nhé. Khi thấy đường đã tan hết, công đoạn quan trọng và cũng là bước cuối cùng tạo nên món mứt bí thơm ngon đó là sên bí. Bước này cũng khá dễ làm, bạn chỉ cần lấy một cái chảo sâu lòng, trút toàn bộ số bí đã ngâm đường vào rồi đặt lên bếp lửa nóng. Khi thấy nước đường sôi lên thì bạn hãy giảm bớt lửa lại. Lúc này bạn không cần đảo nhiều thì nước bí ra. Đợi đến khi thấy nước gần cạn thì lấy đũa đảo đều tay và liên tục cho đến khi thấy miếng bí bắt đầu khô thì cho vani và nước hoa bưởi vào để tạo độ thơm. Cuối cùng, bạn sẽ đảo tiếp, khi thấy bí khô hẳn kèm theo sự xuất hiện của lớp bột đường trắng bám bên ngoài thì tắt bếp. Sên mứt bí xanh không cần phèn chua đơn giản và ngon nhất (Ảnh: Internet) Thành phẩm món mứt bí ngon nhất Sau khi sên mứt xong, bạn chỉ cần đợi nguội rồi đem bảo quản trong hộp hoặc bịch kín để sử dụng dần. Cách làm mứt bí không cần phèn chua đơn giản này sẽ cho bạn món mứt ăn ngọt ngọt, bùi bùi, thơm mùi vani và hoa bưởi. Cắn một miếng, bạn sẽ cảm nhận như nó đang tan dần trên đầu lưỡi và mềm ngon vô cùng. Tết này, hãy thử trổ tài khéo tay của bạn với món mứt bí xanh đơn giản mà “lừng danh” của hương vị đầu xuân này nhé.

Không ngờ cách làm mứt cà rốt giòn cực thơm ngon lại dễ dàng đến thế Nhiều người nói phức tạp nhưng vốn dĩ cách làm mứt cà rốt giòn, thơm ngon lại vô cùng đơn giản. Chỉ cần làm theo hướng dẫn này là bạn lại có thêm một món mứt ngon tự làm cho ngày Tết đấy.

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