Không ngờ cách làm mứt cà rốt giòn cực thơm ngon lại dễ dàng đến thế

Tết là thời điểm mà thị trường rộ lên với đủ các loại bánh mứt khác nhau, từ mứt giòn đến mứt khô hay mứt dẻo. Bởi chỉ nói vậy theo ta đã biết mứt Tết đa dạng đến nhường nào. Bạn có từng nghĩ rằng sẽ thử sức khi tự làm mứt ở nhà chưa? Hôm nay hãy cùng vào bếp và học cách làm mứt cà rốt giòn ngon nhất xem sao nhé. Chắc chắn món mứt mới lạ, độc đáo này sẽ giúp cho khay bánh kẹo Tết nhà bạn thêm đẹp và hấp dẫn hơn nhiều đấy. Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay thôi nào!

- Đầu tiên, cà rốt sau khi mua về, bạn tiến hành gọt vỏ và rửa sạch.

- Tiếp đó, tùy vào sở thích mà bạn có thể cắt cà rốt tùy thành những hình thù khác nhau nhé. Thông thường thì người ta hay chọn cách bào thành sợi mỏng, nhưng bạn có thể biến tấu khi cắt tỉa hoa rồi tạo thành những khoanh tròn dày khoảng 0.3cm là được.

Tiến hành cắt tỉa hoa để làm món mứt cà rốt giòn và đẹp nhất!

- Kế đến, bạn hãy hòa phèn chua với nước rồi cho cà rốt vào ngâm khoảng 2 – 3 tiếng đồng hồ. Làm như vậy với mục đích là cho miếng cà rốt trở nên cứng hơn, giòn hơn và khi làm mứt sẽ không bị nát. Nếu bạn không có phèn chua thì hãy thay thế bằng nước vôi trong và cũng ngâm trong thời gian tương tự nhé.

- Cuối cùng, khi đã ngâm xong, bạn hãy rửa cà rốt lại với nước vài lần rồi để cho ráo nước là được.

Bước 2: Trộn đường cho cà rốt

Ngâm cà rốt với đường cho đến khi tan hẳn thì tiến hành sên mứt cà rốt!

- Trước tiên, cần ướp cà rốt với đường trong khoảng 3 – 4 đồng hồ. Tùy vào lượng cà rốt mà bạn cho số lượng đường tương ứng nhé. Thông thường cứ 1kg cà rốt thì dùng khoảng 400 – 500 gram đường.

- Tiến hành đảo đều rồi đợi cho đến khi nào đường tan chảy hoàn toàn là được.

Bước 3: Sên mứt cà rốt

- Cuối cùng để làm mứt dừa cà rốt giòn ngon đúng điệu đó là công đoạn sên mứt. Bạn hãy chuẩn bị một cái chảo sâu lòng, cho toàn bộ số cà rốt đã ngâm vào và sên lên.

- Hãy đun trên ngọn lửa vừa không nên to quá vì có khả năng sẽ bị cháy khét và mứt dừa sẽ khô không đều.

Sên mứt là bước cuối cùng để tạo món mứt cà rốt giòn ngon nhất!

- Lấy đũa đảo liên tục và đều tay, khi sợi cà rốt đã bắt đầu khô lại thì bạn cho thêm ống vani vào để tạo độ thơm nhé.

- Lúc này, bạn vẫn tiến hành sên mứt cho đến khi miếng cà rốt khô hẳn và có lớp bột đường xuất hiện bám quanh miếng mứt và thành chảo.

- Đến đây bạn tắt bếp và để nguội là đã hoàn thành rồi đấy nhé.

Thành phẩm

Món mứt cà rốt giòn dai hấp dẫn hoàn thành chỉ sau vài bước chế biến đơn giản!

Món mứt cà rốt đạt độ giòn dai ngon, có mùi thơm nhẹ của vani cũng như đường thấm và trải đều trên từng miếng mứt với vị ngọt thanh tuyệt vời nhất. Đảm bảo các thực khách từ già tới trẻ, từ lớn đến bé đều thích mê hết nhé!

Cách chọn mua cà rốt tươi ngon

- Bạn cần chọn những củ có kích thước vừa phải, hình dáng thẳng thuôn dài về phía đuôi, lớp vỏ trơn láng, cầm chắc tay và hơi cứng.

- Đồng thời, nên lựa chọn những củ cà rốt có màu cam đậm, sáng, cuống lá còn tươi xanh dính chặt vào thân củ.

- Không chọn những củ cà rốt có cuống bị dập héo, phần thân bị dập, chảy nhớt, xuất hiện những vết thâm, dùng tay ấn vào cảm giác mềm.

- Đặc biệt, không chọn củ quá to, phần lá, cành ở gốc và phần vai của củ to, dày vì đây là những củ già, sẽ có nhiều xơ và ít chất dinh dưỡng.

Lưu ý khi làm mứt cà rốt dẻo, mứt cà rốt sấy khô

Bạn nên chọn những củ cà rốt không quá to hay nhỏ và còn tươi nhé!

- Vì mứt cà rốt nguyên liệu chính là cà rốt, có chứa nhiều tiền tố của vitamin A tốt cho mắt, nên khi chọn cà rốt hãy chọn những củ tươi, không bị sâu đục hay quá nhỏ, củ to sẽ giúp bạn dễ cắt sợt và làm mứt sẽ ngon hơn.

- Có thể thay thế nước vôi trong bằng cách dùng phèn chua để giúp miếng cà rốt có độ cứng cần thiết khi sên. Chỉ cần cho khoảng 2l nước vào nồi, đun sôi trên bếp và thêm 5 gram phèn vào, rồi cho cà rốt vào luộc qua khoảng 4 phút. Sau đó rửa sạch bằng nước lạnh, để ráo trước khi thực hiện ướp đường và sên mứt.

- Nếu trong quá trình sử dụng mứt bị chảy nước thì có thể cho vào lò sấy khô hoặc cho lên bếp sên lại đến khi khô rồi đóng túi bảo quản.

- Khi sên mứt cà rốt không khô, không kết tinh thì nguyên nhân do thiếu đường. Để khắc phục bạn đổ thêm đường vào ướp đến khi đường tan hết ngấm vào mứt và để lên bếp sên lại.

Như vậy, tới đây bạn đã biết cách làm mứt cà rốt giòn dai, thơm ngon hấp dẫn dành để chiêu đãi gia đình và bạn bè trong dịp Tết sắp đến rồi. Không quá phức tạp, chỉ cần bạn áp dụng như các bước của chúng tôi thì trong lần thực hiện đầu tiên sẽ đảm bảo thành công đấy. Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công nhé!