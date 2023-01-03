Dù vụng về thế nào bạn cũng sẽ biết cách làm mứt cà rốt đơn giản nhất này

Vào bếp 03/01/2023 15:40

Ngoài bánh chưng, dưa muối, giò, chả thường thấy thì ngày Tết còn đặc trưng với nhiều loại mứt khác nhau. Năm nay dường như cách làm mứt cà rốt đơn giản nhất sẽ nhận được sự quan tâm của chị em nội trợ. Bạn hãy thử vào bếp và thực hiện ngay nào!

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Chỉ nói riêng đến việc làm mứt thì mỗi loại lại có nhiều cách biến tấu khác nhau kể cả màu sắc cũng như hương vị hay hình dáng. Nếu bạn chưa từng thử làm qua thì hãy chọn cách nào dễ dàng để thực hiện nhé, đặc biệt, với dịp năm mới sắp đến, bạn hãy tự mình học cách làm mứt cà rốt đơn giản nhất này thử xem nhé. Thay vì mua sẵn ở ngoài, việc tự tay chế biến sẽ mang lại ý nghĩa và niềm vui cho bạn và cả gia đình trong ngày Tết này đấy. Hôm nay, hãy cùng khám phá ngay cách làm mứt cà rốt siêu đơn giản và dẻo ngon ở ngay bài viết dưới đây thôi nào!

Cách làm mứt cà rốt chuẩn dẻo ngon và siêu đơn giản tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị

  • Cà rốt.
  • Mật ong.
  • Đường.
  • Ống vani.
  • Nước vôi trong.
Nguyên liệu đơn giản cho cách làm mứt cà rốt thơm ngon nhất
Nguyên liệu đơn giản cho cách làm mứt cà rốt thơm ngon tại nhà!

Bạn chỉ cần chọn những củ cà rốt đủ tiêu chuẩn để tạo thành phẩm đẹp mắt hơn. Còn nước vôi trong thì sử dụng để ngâm cà rốt, bạn chỉ việc lấy vôi sống hòa với nước rồi lọc lấy phần nước trong ở phía trên là được.

Các bước tiến hành làm mứt cà rốt chuẩn ngon tại nhà

Bước 1: Sơ chế cà rốt.

- Đầu tiên, cà rốt sau khi mua về thì cạo bỏ lớp vỏ mỏng bên ngoài, đem rửa sạch.

- Sau đó dùng dao bào chuyên dụng, bào cà rốt thành những sợi nhỏ vừa ăn. Cách này tùy vào sở thích của mỗi người. Nếu bạn muốn thì có thể bào mỏng nhưng sợi to giống như bào làm mứt dừa vậy. Hoặc không có dao bào thì chỉ cần cắt khúc rồi thái sợi hay tỉa hoa cũng được. Bạn có thể biến tấu tùy ý ở bước bào cà rốt này nhé.

Dùng nước vôi trong ngâm cà rốt để khi làm mứt sẽ ngon hơn và giòn dai hơn
Dùng nước vôi trong ngâm cà rốt để làm mứt sẽ ngon và giòn dai hơn (Ảnh: Internet)

- Khi bào xong, bạn hãy ngâm cà rốt với nước vôi trong để khử mùi ngái cũng như giúp sợi cà rốt thêm cứng hơn, giòn hơn. Làm như vậy khi sên mứt sẽ không bị nát và còn dễ thao tác hơn nữa.

- Ngâm trong khoảng 2 – 3 tiếng đồng hồ rồi rửa lại vài lần với nước sạch và để ráo là đã hoàn tất khâu chuẩn bị cà rốt rồi nhé.

Bước 2: Trộn đường làm mứt cà rốt.

- Ở bước này, bạn chỉ cần trộn đường với cà rốt đã sơ chế ở bước trên để tiến hành sên mứt. Nếu bạn sử dụng 1 kg cà rốt thì cho khoảng 400 gram đường. Hoặc bạn cũng có thể cho thêm chút mật ong để tạo hương vị thì có thể giảm đường xuống một tý theo sở thích nhé.

Ngâm đường để làm món mứt cà rốt thêm ngon và đậm vị hơn
Ngâm đường để làm món mứt cà rốt thêm ngon và đậm vị hơn!

- Tiến hành trộn đều hỗn hợp rồi ngâm khoảng ít thời gian cho đến khi nào đường tan chảy hoàn toàn là được.

Bước 3: Tiến hành sên làm mứt cà rốt nhanh nhất

- Trước tiên, bạn lấy một cái chảo rông và sâu lòng, cho toàn bộ số cà rốt đã ngâm vào đặt lên bếp nóng và tiến hành sên làm mứt. Mới đầu hãy cho lửa to để chảo có thể nóng đều, sau đó hạ lửa xuống vừa phải để tránh cà rốt bị cháy khét nhé.

Bước cuối cùng để tạo ra món mứt cà rốt ngon nhất là sên mứt
Bước cuối cùng để tạo ra món mứt cà rốt ngon nhất là sên mứt (Ảnh: Internet)

- Tiến hành dùng đũa đảo nhẹ nhàng và đều tay cho đến khi sợi cà rốt có dấu hiệu khô quẹo lại thì lúc này hãy cho thêm mật ong và ống vani vào.

- Cứ tiếp tục sên như vậy, khi thấy sợi cà rốt khô hoàn toàn và xuất hiện lớp bột đường trắng đục bám quanh sợi cà rốt và thành chảo thì bạn hãy tắt bếp. Tới đây là bạn đã hoàn thành món mứt cà rốt dẻo ngon, đẹp mắt mà còn siêu an toàn và vệ sinh an toàn thực phẩm nữa đấy nhé!

Thành phẩm

Dù vụng về thế nào bạn cũng sẽ biết cách làm mứt cà rốt đơn giản nhất này - Ảnh 5
 Món mứt cà rốt dẻo ngon hấp dẫn, ăn là ghiền!

Chỉ với một vài nguyên liệu dễ tìm và những bước chế biến đơn giản, là bạn đã có ngay món mứt cà rốt handmade ngon chẳng kém gì hàng cao cấp rồi đấy! Những sợi cà rốt ăn vào với độ giòn vừa phải, không quá cứng mà cũng không quá mềm, xen lẫn cùng vị ngọt thanh kèm hương thơm diu nhẹ sẽ khiến ai thưởng thức lần đầu cũng tấm tắc khen ngon, đảm bảo ăn mãi cũng không chán nhé!

Cách chọn mua cà rốt tươi ngon

- Bạn nên chọn củ cà rốt có hình dáng thẳng, vỏ bên ngoài trơn láng, màu sáng, cầm trên tay thấy chắc và nặng.

- Đặc biệt, không nên chọn những củ có lá, cành ở gốc, phần vai của củ to, dày, vì đây thường là những củ cà rốt có lõi lớn, củ ăn không ngọt và ít dưỡng chất.

- Ngoài ra, không chọn mua củ có hình dáng méo, màu sẫm, bị dập hoặc có đốm màu khác lạ

Trên đây là chi tiết cách làm mứt cà rốt chuẩn dẻo ngon, ngọt thơm và còn siêu đơn giản và vệ sinh tại nhà. Tết này, hãy để khay bánh kẹo nhà bạn thêm màu sắc mới và món ăn mới với loại mứt cà rốt thơm ngon, lạ miệng ai cũng phải mê này nhé. Chúc các chị em trổ tài chiêu đãi gia đình dịp tết thành công nhé!

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