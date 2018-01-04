Ngon lạ miệng với cách làm mứt chuối khô đơn giản đến không tưởng

Bạn sẽ không ngờ cách làm mứt chuối khô lại đơn giản như thế này. Chỉ cần làm theo các bước dưới đây, bạn sẽ có ngay món mứt thơm ngon, lạ miệng cho ngày Tết rồi.

Cách làm mứt chuối khô rất đơn giản mà bạn có thể thực hiện ngay tại nhà. Chỉ cần vài trái chuối, một chút đường thôi cũng đủ để tạo nên món mứt ngọt lành, dân giã mà ai cũng thích. Bạn có biết làm món mứt này chưa? Nếu chưa thì hãy tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi để dễ dàng thực hiện nhé. Như chúng ta đã biết, chuối là một loại trái cây với hàm lượng cao chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể, phải kể đến là các loại vitamin, khoáng chất, protein... Những thành phần này giúp duy trì hoạt động sống của cơ thể, chăm sóc sức khỏe tốt nhất cũng như hỗ trợ cho quá ó trình chăm sóc sắc đẹp, giảm cân diễn ra hiệu quả hơn. Chuối có thể ăn bình thường hay chế biến thành món chè, sinh tố để tạo nên hương vị hấp dẫn khác nhau. Bạn đã quen với các biến tấu này rồi nhưng chắc hẳn mứt chuối khô sẽ cho bạn cảm giác lạ miệng nhất. Chúng ta hãy cùng nhau thực hiện món mứt này ngay dưới đây nhé.

Nguyên liệu làm mứt chuối khô Chuối chín.

Đường trắng.

Dầu ăn.

Chanh tươi. Chọn chuối chín vừa phải để làm mứt chuối khô ngon hơn (Ảnh: Internet) Tùy vào sở thích mà bạn có thể chọn loại chuối khác nhau như chuối tiêu, chuối ngự, chuối sứ. Miễn sao chuối vừa mới chín tới, trái không bị giập nát thì như vậy khi làm mứt sẽ đơn giản hơn và ăn sẽ thơm ngon hơn. Cách làm mứt chuối chín khô Đầu tiên chuối chín sau khi mua về thì tiến hành lột bỏ vỏ, cắt thành những lát mỏng dọc theo trái chuối hoặc bạn có thể cắt thành khoanh tròn tùy vào sở thích thẩm mỹ của bạn. Lượng chuối nhiều hay ít tùy vào lượng mứt bạn muốn có. Nhưng đừng nên làm nhiều quá vì mứt chuối để lâu sẽ không ngon. Thông thường bạn nên làm trước khoảng 4 – 5 trái chuối là được.

Cắt chuối thành những lát mỏng để tiến hành làm mứt (Ảnh: Internet) Chanh vắt lấy nước cốt rồi hòa với chút nước để pha loãng để xịt vào miếng chuối. Cách này sẽ giúp cho miếng chuối thêm thơm ngon hơn. Xếp chuối đều ra mâm, xịt nước chanh pha loãng lên bề mặt rồi đem chuối đi phơi nắng. Chọn thời gian nắng giòn thì bạn chỉ cần phơi khoảng 1 – 2 ngày là được. Hoặc để tiết kiệm thời gian, cho chuối vào lò sấy khô thay vì phơi nắng. Đến khi miếng chuối khô hoàn toàn thì chuẩn bị cho bước tiếp theo. Lấy một cái chảo sâu lòng, cho ngập dầu vào và chiên chuối. Chiên vừa lửa để miếng chuối được khô và giòn rồi vớt ra để trên giấy thấm dầu. Bước này bạn nên chiên nhiều dầu để miếng chuối không bị cháy khét và dính dưới đáy chảo nhé. Chiên chuối trước khi sên làm mứt chuối khô (Ảnh: Internet) Bước cuối cùng là tiến hành sên làm mứt chuối khô ngon. Lấy một cái chảo sâu lòng khác, cho đường và chút nước vào đặt lên bếp nóng, đun đến khi đường tan chảy hoàn toàn và nước đường sánh lại thì cho toàn bộ số chuối đã chiên và sên lên. Đảo đều nhẹ nhàng cho đường thấm đều lên miếng chuối và vặn lửa nhỏ lại. Cứ sên như vậy liên tục cho đến khi đường khô hoàn toàn, bám đều lên miếng chuối và xuất hiện lớp bột đường màu trắng bao bên ngoài thì tắt bếp. Món mứt chuối chín khô ngon đã được làm thành công (Ảnh: Internet) Tới đây cách làm mứt chuối khô giòn đã hoàn thành và chỉ chờ bạn thưởng thức. Thành phẩm món mứt chuối khô ngon Món mứt chuối sau khi hoàn thành có độ giòn, thơm ngon nhất định. Bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt lành, thơm hấp dẫn khi thử miếng đầu tiên. Mứt chuối nên bảo quản trong hộp kín để giữ được độ khô, giòn như mới đầu. Với cách làm mứt chuối khô đơn giản này, bạn sẽ dễ dàng đem nó dành cho gia đình và bạn bè cùng thưởng thức. Hy vọng chỉ dẫn phía trên sẽ giúp quá trình làm mứt của bạn diễn ra đơn giản và nhanh chóng hơn. Chúc bạn thành công!

Học ngay cách làm mứt chuối xanh đơn giản này cùng cả nhà đón Tết Hãy vào bếp và học cách làm mứt chuối xanh đơn giản mà cực kỳ thơm ngon cùng cả nhà thưởng thức trong dịp Tết tới đây nhé. Đảm bảo ai cũng sẽ thích món ăn này.

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