Học ngay cách làm mứt chuối xanh đơn giản này cùng cả nhà đón Tết

Bạn đã bao giờ thử cách làm mứt chuối xanh chưa? Đây là một món ăn vặt cực ngon dành cho những tín đồ thích ăn ngọt. Mứt chuối dẻo dai, ngọt đậm vị, thơm ngon sẽ chiều lòng các “vị khách” khó tính nhất. Hôm nay hãy cùng bắt tay ngay vào chế biến món mứt siêu bắt vị này nhé! Cùng bắt đầu thôi nào!

- Đầu tiên, chuối xanh sau khi mua về thì tiến hành lột bỏ vỏ rồi cắt thành những lát mỏng khoảng 0.2 cm. Việc cắt mỏng như vậy sẽ giúp cho quá trình sên làm mứt diễn ra nhanh hơn, chuối nhanh ra dầu và khô hơn.

- Tiếp đó, tiến hành chuẩn bị 1 thau nước có pha 1 muỗng cà phê muối, vắt vào 1/2 quả chanh và khuấy đều.

- Sau đó, cho hết phần chuối đã được cắt lát vào hỗn hợp nước muối chanh vừa chuẩn bị trong khoảng 10 phút để loại bỏ vị chát và nhựa của chuối. Sau thời gian này thì vớt chuối ra, xả lại nhiều lần với nước sạch rồi để ráo.

- Sau cùng là gừng, bạn tiến hành gọt vỏ, rửa sạch đập dập cho vào chén, cho thêm vào chén 40ml nước nóng ngâm gừng khoảng 15 phút sau đó thì vớt xác gừng bỏ chỉ giữ lại phần nước là được nhé.

Bước 2: Chiên chuối

Chiên vàng giòn 2 mặt chuối trên lửa vừa!

Ở công đoạn này, bạn chuẩn bị một chảo dầu nóng (400ml dầu), rồi cho hết phần chuối đã chuẩn bị vào chiên với ngọn lửa vừa phải, cho đến khi chuối vàng giòn cả hai mặt thì vớt ra bỏ lên giấy thấm dầu. Chiên lần lượt như vậy cho đến khi hết chuối.

Bước 3: Sên mứt chuối

Các bước sên mứt chuối xanh chuẩn giòn ngon!

- Bắc một chảo khác lên bếp, cho vào đó 40ml nước gừng, 50gr đường rồi đun với lửa vừa đồng thời khuấy lên cho tan hết đường.

- Khi thấy đường đã tan hoàn toàn (sau khi khuấy khoảng 5-7 phút) và nước đường sền sệt thì hãy cho chuối vào tiến hành sên làm mứt. Dùng đũa đảo đều nhẹ nhàng để cho chuối không bị nát. Đun nhỏ lửa để đường có thể thấm đều vào miếng chuối thì món mứt tạo ra sẽ thơm ngon và hấp dẫn nhất.

- Tiếp tục sên cho đến khi chuối khô lại, đường bám đều lên miếng chuối kết tinh thành lớp bột đường màu trắng là được (thường là sau 10-15 phút sên mứt). Nếu bạn muốn mứt thêm thơm ngon thì có thể cho thêm dầu chuối hoặc vani vào đảo vài lần rồi tắt bếp.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc cho mứt ra khay cho nguội hẳn và đem bảo quản dùng dần là đã hoàn thành rồi nhé!

Thành phẩm

Mứt chuối xanh giòn ngon, đậm vị, đảm bảo ăn là thích mê!

Món mứt chuối xanh giòn rụm với vị ngọt nhẹ của đường, vị hơi cay cay và thơm mùi gừng, đảm bảo các thực khách ở mọi độ tuổi đều thích mê món mứt giòn ngon, hấp dẫn này đấy nhé! Các chị em còn chần chừ gì mà không thử sức ngay thôi nào?!

Mẹo bảo quản mứt chuối xanh

- Nếu như mứt chuối làm ra nhiều mà bạn ăn 1 lần không hết thì bạn hãy hong mứt chuối thật khô rồi mới cho vào lọ thủy tinh hoặc túi bóng nilon để bảo quản, nếu muốn dùng trong thời gian lâu hơn thì có thể để vào ngăn mát tủ lạnh. Thời gian sử dụng có thể lên tới vài tháng đấy nhé!

- Đồng thời khi ăn, chỉ nên bỏ ra một lượng vừa phải rồi lại cho vào tủ bảo quản. Không nên bỏ ra nhiều trong thời gian dài sẽ khiến mứt bị chảy nước.

Mẹo chọn chuối xanh làm mứt chuẩn nhất

- Nên chọn chuối xanh để làm mứt, chuối chín sẽ dễ bị nát và khó thái, khó chiên. Có thể lựa chọn các loại chuối như chuối tây, chuối tiêu, … để làm mứt, đều rất ngon.

- Có nhiều nải chuối nhìn bên ngoài thì xanh nhưng bên trong lại hơi chín, nên bạn hãy sờ nắn chuối trước khi làm để xem nó còn rắn chắc hay không nhé.

Những lưu ý khi làm mứt chuối xanh tại nhà

- Để món mứt chuối ngon thì bạn nhất định không nên bỏ qua bước ngâm chuối trong nước muối để loại bỏ vị chát. Ngoài ra việc ngâm chuối thái lát trong nước chanh và muối pha loãng sẽ giúp chuối nhanh sạch nhựa, trắng hơn và không bị đen.

- Khi chiên bạn nên chú ý mức lửa đừng chiên ở lửa quá to sẽ khiến chuối không chín mà lại nhanh bị cháy, chuối sẽ không đạt được độ giòn như mong muốn.

Trên đây là chi tiết cách làm mứt chuối xanh chuẩn giòn ngon, hấp dẫn tại nhà, chỉ cần làm theo các bước này, đảm bảo bạn sẽ có thể tạo ra món mứt thơm ngon đúng điệu cho ngày Tết thêm trọn vẹn hương vị hơn. Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công nhé!