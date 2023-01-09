Ăn khoai lang có giảm cân không và cách áp dụng hiệu quả nhất

Sở hữu vóc dáng chuẩn đẹp là mơ ước của tất cả chị em phụ nữ. Tuy nhiên, quá trình nỗ lực giảm cân chưa bao giờ là dễ dàng. Trong đó, có một cách "nhẹ nhàng hơn" và được hiều người chọn để giảm cân là ăn khoai lang, nhưng liệu ăn khoai lang có giảm cân không ? Hãy cùng kiểm chứng câu trả lời ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Và đặc biệt, hiệu quả giúp giảm cân an toàn và nhanh chóng là ưu điểm mà chúng ta không thể không nhắc đến của việc tiêu thụ khoai lang đúng cách!

Như chúng ta đều biết, khoai lang từ lâu đã trở thành loại lương thưc quen thuộc trong mỗi gia đình, mang hương vị thơm ngon và giàu chất dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe , nên bạn có thể ăn khoai lang thay thế cơm, các loại rau củ và đồ ăn gây béo.

Ăn khoai lang là biện pháp giúp giảm cân hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhất!

Trong khoai lang chứa nhiều loại vitamin như A, C, B, các khoáng chất như kẽm, sắt, magie, tinh bột và chất xơ,..những thành phần này cần thiết cho cơ thể cũng như là yếu tố giúp bạn giảm cân nhanh chóng và an toàn nhất.

Đặc biệt, như bạn đã biết, tinh bột, đường và chất béo là thủ phạm dẫn đến tình trạng thừa cân. Nhưng bạn có biết lượng tinh bột trong khoai lang chỉ bằng 1/3 so với cơm gạo và hoàn toàn không có chất béo. Nhờ vậy mà bạn sẽ không cần lo lắng nếu như ăn khoai lang để có một vóc dáng khỏe đẹp nhé!

Bên cạnh đó, trong khoai lang có thành phần chất xơ, có tính háo nước và rất khó tiêu. Do vậy, nó sẽ nhanh chóng lấp đầy ổ bụng, tạo cảm giác no nhanh và lâu hơn, nhờ vậy mà bạn sẽ không còn cảm giác thèm ăn, từ từ cân nặng tự động giảm xuống một cách tự nhiên và hiệu quả nhất.

Tóm lại, có thể nói, lựa chọn ăn khoai lang chính là lựa chọn hiệu quả và an toàn hàng đầu cho "công cuộc giảm cân", lấy lại dáng đẹp của chị em. Vậy ăn khoai lang thế nào để giảm cân hiệu quả nhất?!

Ăn khoai lang đúng cách giúp giảm cân

Đâu phải cứ ăn khoai lang là sẽ giảm cân, bạn cần ăn khoai lang đúng cách, đúng thời điểm và nên kết hợp với một số loại thực phẩm khá là tốt nhất. Khoai lang rất lành tính nên bạn có thể ăn nhiều tùy ý nếu muốn, tuy nhiên, ăn khoai lang theo hướng dẫn này sẽ đảm bảo cân nặng của bạn sớm được cải thiện nhất.

Uống nước và ăn khoai lang trước bữa ăn hỗ trợ giảm cân tốt nhất!

- Ăn trước mỗi bữa ăn tầm 1 – 2 củ khoai lang và chút nước khoảng 15 phút, như vậy sẽ tạo cảm giác no và giảm lượng thức ăn giàu năng lượng xuống giúp giảm cân hiệu quả hơn. Đặc biệt, thời điểm thích hợp ăn khoai lang tốt nhất là vào bữa trưa.

- Đối với người già chỉ nên ăn khoai vào bữa sáng và trưa, buổi tối sẽ dễ làm đầy bụng, khó tiêu và mất ngủ.

- Ăn khoai kết hợp với nhiều loại rau củ, trái cây tươi để đảm bảo kết quả tốt nhất.

- Duy trì ăn khoai mỗi ngày và chỉ sau một thời gian ngắn, cân nặng của bạn sẽ thay đổi đáng kế.

Lưu ý khi giảm cân bằng khoai lang

Hãy chú ý về chất lượng và cách chế biến khoai lang trong quá trình giảm cân nhé!

- Không nên ăn khoai đã chảy nhựa: Nếu ăn khoai để lâu, hoặc héo và chảy nhựa, nước trong củ khoai sẽ tham gia vào phản ứng thủy phân tinh bột. Điều này sẽ làm gia tăng lượng đường trong khoai đáng kể. Điều này khiến việc ăn khoai lang không những không giảm cân mà còn gây tăng cân không kiểm soát.

- Cách chế biến rất quan trọng: Nếu bạn đang tập trung vào mục tiêu giảm cân thì nên ưu tiên khoai lang luộc thay vì nướng hoặc chiên ngập dầu. Bạn có thể béo lên nếu ăn khoai lang kèm các gia vị nhiều đường hoặc chất béo như tương cà, sốt mayonnaise. Để đạt hiệu quả giảm cân tốt nhất, hãy sử dụng các loại gia vị tự nhiên.

- Bên cạnh đó, nếu muốn ăn khoai lang giảm cân hiệu quả nhanh chóng nhất, bạn cần chọn thực đơn ăn uống với ít tinh bột, ít chất béo và giàu vitamin, chất xơ. Không nên ăn các loại thức ăn nhanh nhiều dầu mỡ để hỗ trợ quá trình giảm cân diễn ra tốt hơn.

- Đồng thời, bạn nên có chế độ tập luyện thể thao giải phóng năng lượng dư thừa tức thì, cho bạn sức khỏe tràn đầy và cơ thể săn chắc như ý.

- Với mỗi bữa ăn, bạn không nên ăn quá nhiều, thay vào đó chỉ là từ 1 – 2 củ khoai lang, 1 chén cơm cùng rau củ là tốt nhất. Và quan trọng là không nên lạm dụng và thay thế hoàn toàn các bữa ăn chỉ với khoai lang để đảm bảo cơ thể không bị suy nhược.

Trên đây là câu trả lời chi tiết cho câu hỏi "ăn khoai lang có giảm cân không" và cách ăn khoai lang để giảm cân đúng cách và hiệu quả nhất. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, sẽ phần nào giúp quá trình giảm cân của chị em thêm nhẹ nhàng và khoa học hơn nhé. Chỉ cần duy trì đều đặn phương pháp giảm cân bằng khoai lang này trong 2 – 3 tuần, là các chị em sẽ thu được hiệu quả vô cùng bất ngờ đấy nhé! Chúc các chị em áp dụng thành công và nhanh chóng sở hữu body như mong ước nhé!