Mách bạn cách uống nước đậu đen giảm cân hiệu quả

Bên cạnh cách uống nước đậu đen giảm cân thì việc duy trì thói quen uống nước đậu đen còn mang lại cho cơ thể chúng ta nhiều điều bất ngờ thú vị nữa đấy! Cụ thể thế nào, hãy cùng tìm hiểu ở ngay bài viết dưới đây nhé!

- Tăng sức đề kháng, giảm thiểu bệnh tật: Với công dụng chính là giúp thanh lọc cơ thể, loại bỏ độc tố trong máu nên nước đậu đen giúp tăng sức đề kháng với các loại bệnh do vi khuẩn gây ra và giúp ngăn chặn biến chứng hiệu quả.

Theo các nghiên cứu, nước đậu đen sẽ mang lại cho người uống những công hiệu tuyệt vời sau:

- Giúp sáng mắt: Trong đậu đen có chứa nhiều vitamin A, điều này rất cần thiết cho việc bảo vệ thị giác. Vitamin A có nhiều nhất trong lớp vỏ màu đen vì thế không nên loại bỏ vỏ của chúng khi nấu sẽ làm mất tác dụng chữa bệnh.

- Giảm cân hiệu quả: Thường xuyên uống nước đậu đen rang sẽ giúp cải thiện vóc dáng một cách thần kỳ mà không tốn nhiều công sức cũng như tiền bạc. Đây là công dụng làm đẹp được nhiều chị em hiện nay rất quan tâm.

- Chữa phong thấp, đau mỏi xương khớp: Tốt nhất nên uống đậu đen ninh nhừ với nước dừa xiêm mỗi tháng 2 – 3 lần. Cũng có thể thay bằng cách ngâm với rượu để uống giúp hỗ trợ giảm các triệu chứng đau xương khớp rất tốt.

Nước đậu đen rang vừa giúp chị em đẹp dáng vừa có được một sức khỏe tốt!

2. Nước đậu đen có giúp giảm cân không?

Giảm cân bằng nước đậu đen có hiệu quả như mong đợi không là câu hỏi được nhiều chị em quan tâm. Câu trả lời là uống nước đậu đen giảm cân rất tốt. Mỗi ngày, chúng ta chỉ cần nhâm nhi một ly nước đậu đen rang là cách đơn giản giúp bổ sung dưỡng chất, hạn chế cơn đói, giảm cảm giác thèm ăn, từ đó giúp cơ thể giảm cân lâu dài mà không mệt mỏi.

Sử dụng đỗ đen giảm cân là phương pháp an toàn, mang lại hiệu quả cao được người Nhật Bản lựa chọn áp dụng thường xuyên và đã trở thành kinh nghiệm quý báu của họ. Không những giúp cơ thể thon gọn, đây còn là loại nước giúp hỗ trợ nuôi dưỡng làn da trắng sáng từ sâu bên trong.

Nước đậu đen rang là lựa chọn tuyệt vời để thanh lọc cơ thể và ngăn ngừa nhiều loại bệnh!

Đậu đen có công dụng giảm cân là vì chúng có chứa nhiều albumin, vitamin A, B, C, PP, protid, glucid, lipid, muối khoáng,...Đặc biệt, khi đậu đen được rang lên, hãm lấy nước uống thì ngoài arginine, lợi nước này còn chứa glutamine - một axit amin giúp cung cấp đến 50% năng lượng sau bữa ăn.

Nhờ thế, cơ thể sẽ không còn cảm giác đói khi uống nước đậu đen rang giảm cân. Đây cũng là cách cắt giảm hiệu quả lượng thức ăn nạp vào cơ thể mỗi ngày. Từ đó, cơ thể bắt buộc phải lấy chất béo dự trữ ra để duy trì hoạt động.

So với các chế độ ăn kiêng khác thì việc dùng nước đậu đen giảm cân mang đến hiệu cao và nhanh gấp 4 lần. Ngoài ra, nước đậu đen không chứa chất béo bão hòa nên rất an toàn cho cơ thể khi dùng lâu dài.

Chọn đậu đen xanh lòng vì chúng có chứa nguồn dưỡng chất dồi dào, phong phú!

Tốt nhất, nên chọn đậu đen xanh lòng vì chúng có chứa nguồn dưỡng chất dồi dào, phong phú, điều này không chỉ giúp hỗ trợ giảm cân nhanh chóng mà còn giúp ngăn ngừa lão hóa cực kỳ hiệu quả.

3. Những cách pha nước đậu đen giảm cân

+ Cách nấu nước đậu đen:

- Rửa sạch đậu đen rồi phơi nắng cho thật khô. Sau đó cho lên bếp rang đến khi nghe mùi thơm là được. Tốt nhất nên rang cho hạt đậu hơi cháy vỏ ngoài và có thể tách nhẹ phần vỏ đậu ra. Việc rang kỹ sẽ giúp nước đậu đen sau khi đun sẽ trở nên trong và thơm hơn.

- Tiếp đó, dùng khoảng 1 nắm tay đậu đen rang đun với 1 lít nước sôi khoảng 15-20 phút. Không nên cho quá nhiều đậu đen vì điều này sẽ chỉ khiến nước đậu bị đặc, rất khó uống, mà so với pha loãng tác dụng cũng không nhiều hơn là bao.

- Khi đun nước đậu đen, bạn nên cho thêm 1 chút muối tinh, vừa giúp nước đậu đậm đà dễ uống mà còn giúp ngăn chặn sự tiết mồ hôi quá mức và giúp cơ thể không bị mất nước.

Việc rang kỹ sẽ giúp nước đậu đen sau khi đun sẽ trở nên trong và thơm hơn!

Muốn đạt hiệu quả giảm cân tốt nhất, nên uống nước đậu đen liên tục mỗi ngày. Tuy nhiên, không nên thay thế hoàn toàn nước lọc mà chỉ nên bổ sung khoảng 50% lượng nước nạp vào cơ thể là đủ.

Cách uống nước đậu đen giảm cân:

Hãy uống 1 cốc nước đậu đen trước mỗi bữa ăn, đây là cách giúp nạp ít thực phẩm hơn và cơ thể có cảm cảm giác no lâu hơn. Tốt nhất là dùng nước đậu đen hết ngay trong ngày thay vì để qua đêm. Nếu để sang tới ngày thứ 2 thì nên bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, tránh gây ảnh hưởng tới sức khỏe.

4. Một số công thức khác dùng đậu đen giảm cân

+ Uống nước đậu đen ngâm giấm

Nếu vừa muốn giảm cân, giữ dáng vừa muốn đào thải độc tố cơ thể nhanh chóng thì ngoài cách uống các loại nước detox giảm cân, độc giả có thể áp dụng phương pháp giảm cân với đậu đen ngâm giấm.

Uống nước đậu đen ngâm giấm giúp thanh lọc cơ thể hiệu quả!

Đây là giải pháp hiệu quả thường được chị em béo bụng, béo đùi sau sinh hay người béo phì lâu năm áp dụng. Các bước thực hiện cũng vô cùng đơn giản như sau:

- Bước 1: Chuẩn bị đậu đen xanh lòng 500g, 1 chai giấm ăn, nhặt sạch những hạt đậu hỏng.

- Bước 2: Mang đậu đen đi rang chín cho đến khi đậu nứt vỏ và có mùi thơm.

- Bước 3 : Cuối cùng, chỉ việc đổ đậu đen vào bình rộng miệng, đổ giấm vào cho đến khi ngập đậu.

Lưu ý: số lượng đậu đen chỉ nên chiếm 2/3 bình, vì sau một thời gian đậu sẽ nở ra nhiều. Quan sát nếu giấm ngấm vào đậu nhiều thì có thể đổ thêm giấm. Ngâm khoảng 2 tháng là có thể sử dụng.

Chỉ nên dùng mỗi ngày 2-3 muỗng nước giấm đậu trước bữa ăn từ 30-60 phút. Không dùng cho người bị các vấn đề về dạ dày.

+ Uống nước đậu đen với gừng

Gừng ngoài là một loại gia vị thì chúng còn là một vị thuốc quý. Trong gừng có chứa nhiều chất chống viêm, chống oxy hóa, cải thiện tiêu hóa. Hơn nữa gừng có tính ấm nóng nên thường được áp dụng vào nhiều công thức giảm cân, giúp đốt mỡ nhanh chóng.

Uống nước đậu đen với gừng hỗ trợ nâng cao hiệu quả đốt mỡ thừa tự nhiên!

Cách nấu nước đậu đen với gừng giảm cân:

- Bước 1: Đậu đen rửa sạch, ngâm với nước trong 1 tiếng để đậu nở.

- Bước 2: Vớt đậu ra, để ráo nước rồi rang qua trên chảo.

- Bước 3: Cho 1 nắm đậu đen, 2 lít nước, lá dứa, một chút muối vào nồi đun sôi trong khoảng 30 phút, đến khi đậu chín mềm thì cho thêm gừng đã thái sợi vào. Đun thêm 10 phút nữa thì tắt bếp.

Mỗi ngày, nên uống từ 1-2 ly nước đậu đen rang nấu với gừng trước bữa ăn 30 phút. Duy trì trong 1 tháng sẽ thấy kết quả bất ngờ.

+ Cháo đậu đen, gạo lứt

Những người đang cần giảm cân thì nên sử dụng gạo lứt để nấu cháo thay cho gạo trắng. Bởi gạo lứt có chứa hàm lượng chất xơ cao, calo ít nên chúng thường được lựa chọn làm thực phẩm giảm cân hiệu quả.

Các bước tiến hành thực hiện cũng đơn giản như sau:

- Bước 1: Ngâm 100g đậu đen trong nước từ 1-3 tiếng để đậu nở.

- Bước 2: Kế đến, cho 100g gạo lứt ngâm mềm, 100g đậu đen vào nồi, ninh nhừ. Điều chỉnh lượng nước để cháo loãng hay đặc tùy sở thích.

Có thể dùng cháo đậu đen, gạo lứt như 1 món chính để thay bữa cơm chính.

Cháo đậu đen, gạo lứt vừa dinh dưỡng lại thơm ngon!

5. Kinh nghiệm uống nước đậu đen giảm cân

- Những người đang mắc các bệnh về dạ dày, đại tràng, tiêu chảy không nên dùng nước đậu đen giảm cân.

- Không nên sử dụng đậu đen vào buổi tối vì có thể gây mất ngủ. Nếu dùng tốt nhất nên uống trước khi ngủ 4-5 tiếng.

- Không dùng nước đậu đen để thay thế nước lọc, chỉ nên uống 50% nước đậu và 50% nước lọc mỗi ngày.

- Áp dụng chế độ dinh dưỡng khoa học: hạn chế tinh bột, ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ, protein, các vitamin từ hoa quả, chất béo tốt từ thực vật,…

- Kết hợp cùng chế độ luyện tập thể dục thể thao phù hợp. Nếu không có thời gian, có thể chọn những môn thể thao nhẹ nhàng như đi bộ, yoga,…

- Khi nấu đỗ đen với nước, nên hạn chế việc cho thêm đường, sữa. Có thể cho thêm 1-2 thìa mật ong nếu thấy khó uống.

Không nên sử dụng đậu đen vào buổi tối vì có thể gây mất ngủ!

Hy vọng những thông tin về cách uống nước đậu đen giảm cân mới được giới thiệu trên đây, sẽ giúp quý độc giả có được vóc dáng lý tưởng sau thời gian ngắn áp dụng. Hãy yên tâm giảm cân với đậu đen mà không cần lo lắng đến vấn đề hiệu quả chậm hay ảnh hưởng tới sức khỏe nữa nhé! Chúc các chị em áp dụng thành công và nhanh thu được hiệu quả ưng ý nhé!