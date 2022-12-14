Những tác dụng phụ của lá vối nếu dùng không đúng cách

Theo một số tài liệu ghi chép thì tác dụng phụ của lá vối thường gặp là chóng mặt, tụt huyết áp, suy thận,... nếu sử dụng quá liều trong một thời gian dài. Mặc dù vậy, chúng ta vẫn không thể phủ nhận những lợi ích đối với sức khỏe mà loại lá này mang lại cho con người.

Vì thế, người dùng cần lưu ý đến những biểu hiện của sức khỏe sau khi uống để tránh chịu tác dụng phụ không đáng có.

Nhiều người sau khi uống nước lá vối thường xuất hiện hiện tượng đói bụng hoặc bị cồn cào dạ dày, nguyên nhân được giải thích là do nước vối có tác dụng thúc đẩy tiêu hóa, giúp ăn ngon miệng, chống đầy bụng,...Do đó, khi uống lá vối tươi lúc đói có thể làm nhu động ruột hoạt động nhiều, tạo cảm giác thèm ăn, khiến cơ thể mệt mỏi, mặt mày xây xẩm, người lả đi vì mất năng lượng.

Tránh uống nước vối khi bụng đói!

Không nên uống quá nhiều nước lá vối ngay sau khi ăn

Tốt nhất bạn không nên uống quá nhiều nước vối sau khi ăn vì chúng có thể gây cản trở hấp thu chất dinh dưỡng, nếu pha loãng thì sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng nên uống với lượng vừa phải. Đồng thời, cũng nên hãm nước uống với liều lượng vừa phải trong ngày kết hợp với chế độ ăn uống và luyện tập phù hợp.

Hạn chế uống nước lá vối tươi

Tác hại của uống lá vối tươi cũng đã được đề cập trong một số nghiên cứu. Do lá vối tươi có các hoạt chất mang đến tác dụng kháng viêm và kháng khuẩn rất mạnh, vì thế có thể dẫn tới tình trạng hao huyết và tiêu diệt những vi khuẩn có lợi trong cơ thể. Thay vì thế, hãy tạo thói quen sử dụng lá vối và nụ vối khô thay vì dùng lá vối tươi nhé.

Uống nước vối tươi có thể dẫn tới tình trạng hao huyết và tiêu diệt những vi khuẩn có lợi trong cơ thể!

Người đang điều trị bệnh không nên uống nước lá vối

Những đối tượng người đang sử dụng thuốc Tây hay uống thuốc Nam để điều trị bệnh thì không nên uống nước lá vối. Bên cạnh đó, bạn cũng nên tham khảo ý kiến bác sĩ vì các vị thuốc có thể gây xung đột với nhau, gây ra tác dụng phụ không đáng có.

Ngoài ra, những người gầy yếu và trẻ em dưới 12 tuổi cũng không nên uống nước lá vối thường xuyên. Phụ nữ đang mang thai lại càng nên cần thận trọng khi dùng, không nên uống nước vối quá đặc sẽ gây tác động xấu đến hệ tiêu hóa.

2. Cách uống lá vối đúng cách, không gây hại

Muốn tránh các tác dụng phụ của lá vối thì bạn cần chú ý một vài điều sau:

- Không nên pha nước lá vối quá đặc hoặc quá loãng, công thức tốt nhất nên áp dụng là: 1 nắm nhỏ lá vối hãm hoặc nấu cùng với 1,5 lít nước là đủ. Nếu muốn giảm vị đắng thì có thể cho thêm 2 lát cam thảo vào chung nhé.

- Khi hãm trà lá vối cần lưu ý chắt bỏ đi lượt nước đầu tương tự như cách pha trà xanh, sau đó hãm trong vòng 15 phút cho dược chất trong lá vối ra nước hết thì mới dùng.

- Mỗi ngày chỉ nên sử dụng 1 nắm lá vối từ 10-12 lá là đủ, pha đi pha lại cũng được, không nên uống nhiều hơn số lượng trên.

Không nên pha nước lá vối quá đặc hoặc quá loãng!

Những lợi ích của lá vối nếu dùng đúng cách

Lá vối từ lâu đã được xem là loại dược liệu rất tốt cho sức khỏe nếu được dùng đúng cách, đúng liều lượng. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, lá vối có các công dụng sau:

Hỗ trợ tiêu hóa

Trong loại lá này có chứa một lượng lớn chất tanin. Đây một hoạt chất có thể giúp loại bỏ các loại vi khuẩn gây hại và bảo vệ niêm mạc ruột hay đại tràng. Vì thế, trong dân gian, người ta thường sử dụng lá vối để giúp hoạt động tiêu hóa diễn ra trơn tru hơn, từ đó phòng ngừa các bệnh lý đường tiêu hóa hiệu quả.

Giúp phụ nữ mang thai hấp thu tốt dưỡng chất

Nếu dùng với liều lượng thích hợp (cẩn thận về liều lượng và cách dùng) thì lá vối cũng mang lại những công dụng tốt cho phụ nữ mang thai. Cụ thể là giúp bổ sung nhiều vitamin và khoáng chất cho cơ thể, giúp mẹ bầu ăn ngon miệng hơn. Bên cạnh đó, với phụ nữ đang cho con bú, nước lá vối giúp lợi sữa, từ đó đảm bé sơ sinh luôn khỏe mạnh.

Nếu dùng với liều lượng thích hợp thì lá vối cũng mang lại những công dụng tốt cho phụ nữ mang thai

Giúp thanh lọc cơ thể

Theo đông y, lá vối có tác dụng lợi tiểu rất tốt, thanh lọc và làm mát cơ thể nhanh chóng. Chính vì vậy, việc uống nước lá vối vừa đủ mỗi ngày sẽ giúp đào thải các độc tố ra khỏi cơ thể dễ dàng thông qua đường tiết niệu.

Hỗ trợ điều trị viêm đại tràng

Như đã nói ở trên, trong lá vối có chứa một lượng lớn chất tani - có tác dụng giúp bảo vệ niêm mạc đại tràng rất tốt.

Không những thế, lượng tinh dầu tự nhiên trong loại lá này còn có tác dụng kháng khuẩn cao nhưng lại không làm ảnh hưởng đến lợi khuẩn trong ruột hay đại tràng. Ngoài ra, một số chất kháng sinh thực vật có mặt trong lá vối còn giúp tiêu diệt được nhiều vi khuẩn gây hại như: Salmonella, Streptococcus, vi khuẩn bạch cầu,…

Nước lá vối là bài thuốc hữu hiệu cho người vị viêm đại tràng!

Với những người bị viêm đại tràng do tác hại của vi khuẩn thì dùng nước lá vối thường xuyên sẽ là một bài thuốc hữu hiệu giúp cải thiện tình trạng bệnh đáng kể. Tuy nhiên, trước khi sử dụng, tốt nhất nên tham khảo ý kiến bác sĩ hay người có chuyên môn, tránh lạm dụng sẽ gây tác dụng phụ không mong muốn.

Hỗ trợ điều trị bệnh gout

Dân gian từ xưa đã truyền tai nhau bài thuốc hỗ trợ điều trị bệnh gout đơn giản đó là uống nước lá vối mỗi ngày. Theo Đông y, uống nước lá vối tươi sẽ giúp đào thải các axit uric ra ngoài, từ đó hỗ trợ điều trị và phòng ngừa bệnh gout hiệu quả.

Uống nước lá vối tươi sẽ giúp đào thải các axit uric ra ngoài, giúp hỗ trợ điều trị và phòng ngừa bệnh gout hiệu quả!

Tuy nhiên, người bệnh cũng cần lưu ý là lá vối tươi chỉ có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh, không thể thay thế các loại thuốc đặc trị. Để hỗ trợ và cải thiện các triệu chứng gout an toàn và hiệu quả, người bệnh cần tuân thủ phác đồ điều trị đồng thời xây dựng cho bản thân một chế độ ăn uống khoa học, luyện tập thể thao thường xuyên.

Hỗ trợ cải thiện tiểu đường

Nước lá vối không chỉ là loại thức uống tốt cho sức khỏe, giúp làm mát cơ thể an toàn mà chúng còn có tác dụng tích cực trong hỗ trợ cải thiện bệnh tiểu đường.

Theo nghiên cứu đến từ Viện dinh dưỡng và Đại học Phụ nữ ở Nhật Bản, lá vối có khả năng làm hạ đường huyết sau khi ăn, giảm mỡ máu, đồng thời ngăn ngừa các biến chứng của tiểu đường. Các tác dụng trên là nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa flavonoid, polyphenol cao và hoạt chất ức chế men alpha-glucosidase.

Nước lá vối có tác dụng tích cực trong hỗ trợ cải thiện bệnh tiểu đường!

Một vài nghiên cứu khoa học gần đây cũng chỉ ra rằng các hoạt chất trong lá vối có tác dụng giúp tiêu diệt gốc tự do, chống oxy mạnh và bảo vệ các tế bào beta tuyến tụy, ngăn ngừa các biến chứng ở bệnh nhân tiểu đường tuýp 2.

Hỗ trợ cải thiện bệnh về gan

Lá vối có tác dụng tích cực đối với một số bệnh gan như: viêm gan, gan nhiễm mỡ,… Nhờ đặc tính thanh lọc, loại bỏ độc tố trong cơ thể mà việc sử dụng nước lá vối thường xuyên sẽ giúp giảm bớt gánh nặng cho gan, rất tốt với người bị viêm gan. Bên cạnh đó, hoạt chất tanin cùng các vitamin có trong lá vối còn giúp giải độc gan, phòng ngừa nguy cơ gan nhiễm mỡ hiệu quả.

Tóm lại, lá vối hay nước lá vối sẽ mang lại rất nhiều hữu ích cho sức khỏe của bạn nếu được sử dụng đúng cách, đúng liều. Vì vây, bạn cần quan tâm đến các tác dụng phụ của lá vối để sử dụng hợp lý và bảo vệ cơ thể tốt hơn. Ngoài ra, trước khi sử dụng lá vối để điều trị bất kỳ loại bệnh nào, bạn cũng cần tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc người có chuyên môn nhé. Hy vọng với những chia sẻ này, các độc giả sẽ biết cách sử dụng lá vối một cách khôn ngoan để thu được hiệu quả tốt nhất nhé!