Cách dùng bột yến mạch giảm cân hiệu quả tại nhà

Yến mạch, có tên khoa học Avena sativa, là một loại ngũ cốc lấy hạt thuộc họ lúa và thường được trồng nhiều ở khu vực Châu Âu, Bắc Mỹ và được mệnh danh là “nữ hoàng của các loại ngũ cốc” nhờ vào giá trị dinh dưỡng vượt trội hơn hẳn so với các loại ngũ cốc khác.

Không chỉ vậy, bên cạnh công dụng hỗ trợ giảm cân quá quen thuộc (nhờ vào thành phần chất xơ cao và ít calo, giúp tạo cảm giác no lâu và giảm khả năng thèm ăn) mà chúng ta đã biết, yến mạch còn mang lại rất nhiều các tác dụng hữu ích khác mà chúng ta không ngờ tới nữa.

Một chỉ số vô cùng tuyệt vời để bổ sung năng lượng và dưỡng chất cần thiết mỗi ngày cho sức khỏe của chúng ta.

Cụ thể, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc bổ sung yến mạch vào thực đơn hàng ngày còn có thể mang lại các lợi ích tuyệt vời như: Tốt cho tim mạch nhờ vào hàm lượng giàu chất xơ hòa tan có trong yến mạch, giúp hấp thụ cholesterol, hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa tiểu đường, tốt cho làn da, cải thiện cơ bắp, ngăn ngừa bệnh thiếu máu, ngăn ngừa chứng đau nửa đầu,.. và còn có thể giúp ngăn ngừa ung thư nhờ vào hàm lượng chứa chất chống oxy hóa cao, giúp bảo vệ cơ thể khỏi các phần tử gây hại.

Đặc biệt, yến mạch còn an toàn với mọi đối tượng sử dụng, trẻ em và phụ nữ mang thai đều có thể an tâm dùng nhé.

Nhờ vào những giá trị dinh dưỡng “siêu tốt” như này, nên dù là thực phẩm được nhập khẩu, nhưng yến mạch vẫn đang ngày càng được ưa chuộng, và được sử dụng kết hợp với các nguyên liệu khác để cho ra đời những món ăn vừa thơm ngon lại đầy bổ dưỡng như: bánh chuối yến mạch, cháo yến mạch,... Và đặc biệt được ưa chuộng trong các chế độ giảm cân, lấy lại vóc dáng thọn gọn của các chị em.

Thế nhưng, giảm cân với yến mạch như thế nào để đạt được hiệu quả tốt nhất? Hãy tìm câu trả lời chi tiết ngay phía dưới bạn nhé!

Những kinh nghiệm giảm cân bằng yến mạch

Sử dụng yến mạch nguyên chất

- Với những loại yến mạch có thêm chất phụ gia, tác dụng giảm cân sẽ bị giảm đi hoặc không còn. Do đó, bạn nên dùng yến mạch nguyên chất và không được thêm bất kì một chất nào khác kể cả gia vị và phụ gia. Nên lựa chọn loại yến mạch cán mỏng hoặc được xay vỡ,

- Không nên chọn loại bột được xay mịn vì như vậy vì sẽ dễ bị ngấy và khó ăn khi nấu bột lên.

Áp dụng chế độ ăn hợp lý với yến mạch

Áp dụng đúng cách ăn bột yến mạch giảm cao giúp mang đến hiệu quả cao!

Thực tế, nhiều người đã giảm được 8-9kg trong 2 tháng khi sử dụng bột yến mạch giảm cân. Bạn có thể áp dụng phương pháp giảm cân bằng bột yến mạch được sử dụng phổ biến nhất như sau:

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- Cháo yến mạch : 150g

- 4 bát nước sôi (khoảng 400ml)

Cách chế biến:

- Cho cháo yến mạch vào nước sôi đun tầm 6 phút, sau đó tắt bếp để nguội khoảng 30 phút cho cháo nở.

- Tiếp theo, bạn chia chỗ cháo này ra làm 3 phần và ăn trước các bữa chính 30 phút.

- Trong quá trình chế biến, bạn nên hạn chế gia vị, không cho dầu mỡ, bơ.

- Bảo quản nơi nhiệt độ mát mẻ để cháo không bị hỏng. Nên dùng giấy bọc thực phẩm, bọc lại và để trong ngăn mát tủ lạnh.

Áp dụng thực đơn giảm cân bằng cháo yến mạch

Giảm cân hiệu quả với thực đơn bằng cháo yến mạch!

- Bữa sáng: sau khi luyện tập, bạn nên uống khoảng 500ml nước. Sau khi nghỉ mệt khoảng 30 phút thì dùng bữa sáng với một bát cháo yến mạch dùng kèm một quả trứng gà luộc.

- Bữa trưa: dùng một bát cháo yến mạch kèm với 2 quả trứng gà luộc, có thể ăn thêm 1 quả táo (ăn vừa bụng, tránh ăn quá ít dẫn đến đói và thiếu năng lượng làm việc).

- Bữa tối: Chỉ ăn một bát cháo yến mạch. Sau 30 phút – 1 giờ đồng hồ bạn uống nước lọc.

- Các bữa phụ: Giữa các bữa trong ngày, bạn nên xen với sử dụng trái cây hoa quả tươi như: táo, bưởi. Bạn có thể ăn táo hoặc bưởi nếu thấy nói. Ngay cả khi không thấy khát, bạn vẫn nên uống nước.

Nếu bạn không muốn thực hiện thực đơn trên thì cũng có thể chọn cho mình cách giảm cân bằng yến mạch dài hạn với bột yến mạch nguyên chất. Giảm cân bằng yến mạch lâu dài bằng cách ăn hoặc uống bột yến mạch hằng ngày sẽ tạo thành thói quen ăn kiêng giúp bạn hạ mức cân nặng khi kiên trì áp dụng.

Những lưu ý khi giảm cân bằng yến mạch

- Trong quá trình nấu cháo yến mạch, nên tránh đun cháo ở ngọn lửa lớn vì dễ khiến cháo bị tràn ra, giảm bớt dinh dưỡng. Chỉ được ăn kèm 1 quả trứng gà và rau củ khi muốn dùng bột cháo yến mạch thay cho các bữa sáng. Có thể thêm khẩu phần ăn nhưng không nên ăn gì khác. Tuyệt đối không cho gia vị như : dầu, bơ.

– Nếu thấy không hợp khẩu vị hoặc khó ăn khi mới bắt đầu dùng yến mạch bạn có thể nấu cháo yến mạch bí đỏ giảm cân. Cách thực hiện rất đơn giản, bạn chỉ cần nấu nhừ bí đỏ (100g) và cho yến mạch (100g) vào đun sôi khi chín, nhớ không cho thêm gia vị.

- Bạn có thể tham khảo cách nấu cháo yến mạch thịt bò giảm cân đơn giản như sau: Thịt bò rửa sạch với nước muối loãng, thái miếng mỏng vừa ăn. Sau đó đem ướp thịt với gia vị. Sau đó cho thịt bò vào xào chín và nêm gia vị cho vừa ăn.

Cháo yến mạch thịt bò thơm ngon, dinh dưỡng!

Nấu cháo yến mạch, khi nấu nhớ khuấy đều cho bột tan hết vào nước và không bị vón cục, không bị đọng dưới đáy. Đến khi nồi cháo sôi, bạn vặn nhỏ lửa và đun đến khi cháo chín và sệt lại, nêm gia vị vào nồi cho vừa ăn rồi tắt bếp.

Cuối cùng, bạn múc cháo ra tô và múc thịt bò cho vào, rắc thêm chút hành lá vào và thưởng thức.

- Hoặc bạn có thể áp dụng cách ăn yến mạch với sữa tươi. Kết hợp yến mạch với sữa tươi mang đến hiệu quả giúp làm giảm Cholesterol và cải thiện sức khỏe tim mạch.

Ăn yến mạch với sữa tươi sẽ không làm mất chất dinh dưỡng, vì trong chúng đã có đầy đủ các vitamin và khoáng chất. Bên cạnh đó, bạn sẽ có một bữa ăn ngon miệng, đầy đủ dinh dưỡng lại hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Chuẩn bị những nguyên liệu gồm: 50 – 100g yến mạch, sữa tươi không đường, nước sôi và một ít trái cây.

Cách ăn yến mạch với sữa tươi giảm cân hiệu quả

Cách thực hiện như sau: Đầu tiên, bạn cho yến mạch và nước vào nồi. Khuấy đều tay cho yến mạch chín, nở đều. Cuối cùng thêm vào ít sữa tươi nữa rồi đun tiếp khoảng 3 – 5 phút và tắt bếp. Khi lấy ra ăn thì cho thêm trái cây vào, giúp tăng mùi vị.

- Tuyệt đối không nên ăn những loại hoa gây tăng cân như : bơ, ngô, đậu phộng, dứa, dừa, nho, xoài, chuối, bơ, ngô, đậu phộng, khoai

- Nên ăn các loại hoa quả hỗ trợ giảm cân tốt như: đu đủ, dưa chuột, bưởi, táo, lê, bí đao, bưởi, dâu tây, quả roi, củ đậu, cà chua, cà tím, cà chua, rau diếp, măng tây, rau diếp, giá đỗ, cần tây, rau cần, nấm hương, bí đỏ, cà rốt, ớt, quế,….

- Lưu ý: uống ít nhất 2 lít/ngày và tập thể dục đều đặn tối thiểu 30 phút vào mỗi sáng.

- Thực đơn trên giúp đẩy nhanh tốc độ giảm cân. Bạn chỉ nên áp dụng trong 1 tuần, không nên lặp lại thường xuyên để tránh gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Sau khi áp dụng 1 tuần mà kết quả đạt được không như ý thì bạn có thể kéo dài sang tuần thứ 2. Tuy nhiên, bạn cần kết hợp thêm một số thực phẩm khác để tăng cường năng lượng đảm bảo sức khỏe.

- Nếu đã giảm cân thành công với bột yến mạch thì bạn không nên dừng hẳn mà nên giảm dần liều lượng và tần suất sử dụng. Nhiều trường hợp dùng bột yến mạch giảm cân nhưng không đạt được kết quả như ý trong 2 tuần. Tốt nhất là bạn không nên kéo dài sang tuần thứ 3 mà nên ngừng giảm cân bằng bột yến mạch.

Tóm lại, ăn bột yến mạch giảm cân là phương pháp giảm cân nhanh chóng, an toàn và có cách thực hiện rất đơn giản được nhiều người áp dụng thành công. Tùy vào cơ địa của mỗi người mà khả năng hấp thụ dinh dưỡng từ bột yến mạch sẽ không giống nhau được. Đồng thời, bên cạnh thay đổi chế độ ăn, bạn cũng nên kết hợp với chế độ luyện tập hợp lý để hiệu quả giàm cân được tốt nhất nhé. Chúc các chị em luôn duy trì được vóc dáng thon gọn, khỏe khoắn nhé!