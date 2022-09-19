Hoa hồng xanh - loài hoa biểu trưng cho một tình yêu bất diệt!

Hoa hồng từ lâu đã được mệnh danh là nữ hoàng của các loài hoa, đồng thời là loài hoa đại diện cho biểu tượng của tình yêu, với đa dạng về sắc màu và những ý nghĩa dành riêng cho từng màu sắc. Trong đó, nổi bật với màu sắc ấn tượng và ý nghĩa bí hấp dẫn nhất, có lẽ là hoa hồng xanh - bông hoa tượng trưng cho một tình yêu bất diệt cùng màu sắc bí ẩn, hút mắt người nhìn. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi khám phá tất tần tật về hoa hồng xanh - bông hoa mang vẻ đẹp truyền thuyết này nhé!

Nhưng truyền thuyết này, đã được hiện thực hóa dưới bàn tay của những con người tài ba.

Hoa hồng xanh thực tế không có trong tự nhiên, mà chỉ tồn tại trong một truyền thuyết về tình yêu. Truyền thuyết kể lại rằng, nếu trồng một cây hoa hồng bằng cả trái tim dành cho người mình yêu thương thì nó sẽ nở ra bông hoa hồng màu xanh - là bông hoa có phép màu kì diệu, luôn mang theo những điều ước và ý nghĩa của một tình yêu bất diệt.

Cụ thể, vào năm 2004, các nhà khoa học đã ứng dụng phương pháp biến đổi gen delphinidin để tạo ra sắc hoa màu xanh dương cho những bông hoa Hồng. Tuy nhiên, do hoa gốc được lấy từ hoa Hồng trắng, cho nên sắc hoa xanh khi đó khá mờ nhạt và không được đẹp mắt. Sau này, các nhà khoa học đã sử dụng công nghệ can thiệp gen ARN lên những bông hoa Hồng đỏ để biến chúng thành màu xanh.

Và đến năm 2018, tức là phải sau tận 14 năm, các nhà khoa học đến từ Nhật Bản và Úc mới có thể cùng nhau tạo ra loài hoa Hồng mang sắc xanh thực sự và bán công khai trên thị trường thế giới như hiện nay.

Ý nghĩa của hoa hồng xanh

Tình yêu bất diệt, vĩnh cửu

Hoa hồng xanh - lời hứa cho một tình yêu không phai tàn!

Màu xanh của bông hồng còn là hình ảnh tượng trưng cho màu sắc của trời và biển, được xem là màu của niềm tin, sự hy vọng vào một tình yêu trường mãi mãi. Chính vì vậy, hoa hồng xanh thường được lựa chọn làm quà tặng trong các ngày lễ đặc biệt không chỉ bởi vì độ hiếm có của nó mà còn bởi vì hoa hồng xanh chính là loài hoa biểu trưng cho một tình yêu chung thủy, lâu dài và bền vững. Là một lời hứa cho một tình yêu trọn vẹn cùng năm tháng, cùng nhau đi đến trọn đời.

Những khát vọng ước mơ

Màu xanh được xem là màu đại diện cho những ước mơ, hy vọng, khát khao về những hoài bão của mỗi người. Việc lựa chọn những đóa hoa hồng xanh cũng có ý nghĩa là thể hiện niềm tin vào một tương lai tươi sáng, cầu chúc cho những khát khao hoài bão của người nhận.

Sự bí ẩn, cuốn hút

Bởi vì hoa hồng xanh rất hiếm có trong thiên nhiên, do vậy ở nhiều quốc gia, nó tượng trưng cho sự bí ẩn, cuốn hút, một thứ gì đó chỉ có thể nhìn thấy chứ không bao giờ chạm tay vào được, như những điều bí ẩn khó nắm bắt và không thể diễn tả được thành lời.

Tặng hoa Hồng xanh thế nào cho đúng?

Do là loài hoa có ý nghĩa đặc biệt, thế nên việc tặng chúng cho những người mà bạn yêu thương cũng cần phải thực hiện đúng cách. Có như vậy thì việc tặng hoa mới trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Bạn có thể tặng hoa theo một số cách sau đây:

Tặng một bông hoa hồng xanh

Tăng 1 bông hoa hồng xanh - sự độc nhất, duy nhất!

Một bông hồng xanh là thể hiện sự độc nhất, chỉ có một, với ý nghĩa là người được tặng là đặc biệt, là duy nhất. Khi ai đó tặng bạn một bông hoa hồng xanh là sự thể hiện rằng người đó xem bạn như một phần quan trọng của cuộc sống, bạn là duy nhất, không ai có thể thay thế được bạn trong cuộc sống của họ. Bạn có thể tặng hoa được đựng trong bình thủy tinh kín, hoặc trong bó hoa đặc biệt do chính bạn trang trí nhé.

Kết hợp với hoa hồng trắng

Hoa hồng xanh và hoa hồng trắng chính là một sự kết hợp phổ biến!

Đây được xem là một sự kết hợp hoàn hảo, khi kết hợp giữa hoa hồng xanh và hoa hồng trắng nhằm tạo nên một vẻ đẹp cổ điển nhưng không làm mất đi vẻ thanh lịch, tinh khôi vốn có. Đồng thời, hoa hồng trắng cũng mang ý nghĩa tượng trưng cho sự tinh khiết, trong sáng của tình yêu, nên sự kết hợp này chính là biểu tượng cho tình yêu trong sáng và vĩnh cửu, một tình yêu không “pha tạp chất” và là một sự lựa chọn hoàn hảo cho những ngày kỷ niệm đặc biệt hoặc trong ngày cưới trọng đại.

Kết hợp với hoa baby trắng

Hoa hồng xanh và hoa baby - sự kết hợp mang ý nghĩa tình yêu mãnh liệt!

Hoa baby nhỏ bé mỏng manh nhưng ý nghĩa của nó lại rất lớn lao. Hoa baby là đại diện cho một tình yêu trong sáng và vĩnh cửu, không có gì có thể chia cách. Việc kết hợp hoa baby với hoa hồng xanh sẽ làm nổi bật lên những nét đẹp mềm mại bí ẩn của hoa hồng xanh và mang ý nghĩa tình yêu mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Cách nhuộm hoa hồng xanh đơn giản tại nhà

Hoa hồng xanh tự nhiên đã hiếm có mà giá thành còn không hề rẻ, nên việc tìm được cả bó hồng xanh lại càng khó hơn. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể tự mình làm ra những đóa hoa hồng xanh bằng cách nhuộm màu, vừa tiết kiệm chi phí mà lại chứa đựng trong đó là cả tấm chân tình, đặc biệt là thành phẩm cũng không hề thua kém gì hoa hồng xanh bản gốc đâu nhé.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Thuốc nhuộm xanh

Hoa hồng trắng (số lượng tùy theo ý thích của bạn)

Xô nước sạch

Bình hoa, kéo, dao (nếu cần)

Các bước nhuộm hoa hồng xanh

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy cho dung dịch màu nhuộm đổ vào trong xô nước chứa khoảng 2/3 lượng nước sạch đã chuẩn bị, khuấy đều cho dung dịch thuốc nhuộm hòa tan trong nước để tránh tình trạng bị lắng, đọng phẩm màu.

- Bước 2: Bạn đem cắm những bông hoa hồng trắng đã chuẩn bị vào trong xô chứa dung dịch vừa pha. Chú ý để xô nước ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp trong khoảng từ 1 đến 2 ngày.

- Bước 3: Trong thời gian nhuộm hoa, bạn nhớ phải thường xuyên kiểm tra dung dịch thuốc nhuộm. Nếu có hiện tượng loãng màu, phai nhạt bớt màu xanh trong xô, bạn có thể bổ sung thêm màu nhuộm để cải thiện mức độ đậm nhạt của hoa sau khi nhuộm.

- Bước 4: Sau khi hết thời gian nhuộm từ 1-2 ngày, bạn lấy những bông hoa hồng xanh đã được nhuộm ra khỏi xô nước. Sau đó bạn lấy kéo cắt sát gốc bông hoa. Cuối cùng, hãy cắm hoa trong bình nước lọc sạch có pha đường để giữ cho hoa được tươi lâu hơn nhé.

Trên đây là tất tần tật mọi thông tin về hoa hồng xanh - bông hoa hồng mang màu sắc hiếm có cùng ý nghĩa cao đẹp. Chính vì vậy, nếu bạn được ai đó tặng cho mình hoa hồng xanh, thì bạn hãy nên biết trân trọng và nâng niu những bông hoa xinh đẹp ấy và hãy quý trọng người ấy bạn nhé. Còn nếu bạn đang muốn ngỏ lời chân thành với một người, hay đơn giản là tỏ lời yêu thương với người bạn đời của mình, thì một bông hoa này thôi cũng đủ tinh tế và đầy chân thành rồi đấy!