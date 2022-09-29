Ăn chay có làm giảm ham muốn trong chuyện ấy?

Không ăn thịt động vật, chỉ ăn rau củ quả sẽ giúp cho người sử dụng phòng ngừa được tối đa các bệnh về cao huyết áp, tim mạch, tiểu đường. Ngoài ra, đây còn là chế độ ăn uống giảm béo phì hiệu quả, ngăn ngừa các bệnh ung thư nguy hiểm gây nên từ chính lối sống không khoa học hàng ngày.

Với chế độ ăn thuần thực vật, người ăn chay hoàn toàn có thể cải thiện đời sống chăn gối vợ chồng nhờ hạn chế lượng cholesterol và chất béo dư thừa, thúc đẩy các động mạch cung cấp máu đến bộ phận sinh dục đều đặn, ổn định trong quá trình quan hệ.

Theo như các cuộc nghiên cứu của chuyên gia, ăn chay ảnh hưởng đến đời sống tình dục theo cả 2 hướng tích cực và tiêu cực. Tuy nhiên, không có bất kỳ minh chứng nào cho việc người ăn chay sẽ bị giảm ham muốn . Nếu ăn chay làm giảm ham muốn, tức là bạn chưa xây dựng được một khẩu phần ăn phù hợp.

Mặt khác, việc ăn chay cũng giúp tăng cường chất bôi trơn tự nhiên ở phụ nữ, cải thiện tình hình “khô hạn” khiến chuyện ấy với người ăn chay thỏa mãn và hiệu quả hơn.

Không chỉ vậy, nghiên cứu khác đăng trên tạp chí Chemical Senses đã phát hiện rằng: mùi cơ thể của người ăn chay sẽ hấp dẫn, dễ chịu và ít xốc hơn so với người ăn thịt; rằng việc ăn thịt đỏ có thể gây nên những tác động tiêu cực đối với mùi của cơ thể. Chính vì vậy, mùi hương thơm tươi mát của của người ăn chay cũng là nhân tố tích cực làm tăng ham muốn đối với bạn tình.

Ăn chay giúp cải thiện đời sống chăn gối vợ chồng!

Ngoài ra, thực phẩm chay còn có hiệu quả tăng cường nồng độ serotonin - một loại hormon hạnh phúc có tác dụng giúp tăng cường ham muốn tình dục. Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Nutrition Journal cho thấy: những người không ăn thịt thường có xu hướng vui vẻ và ít stress hơn so với những người ăn thịt. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng: sự hiện diện của các acid béo, đặc biệt là acid arachidonic (AA) - một loại acid béo omega - 6 có nguồn gốc từ động vật - có thể ảnh hưởng tới cảm xúc, tạo ra trạng thái lo lắng trong não bộ, khiến con người bị phân tâm khi làm chuyện ấy, làm giảm chất lượng của cuộc vui.

2. Ăn chay thế nào cho đúng, cho khỏe?

Chế độ ăn chay không khoa học sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và ham muốn tình dục của bạn!

Tuy ăn chay mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng thật sự ăn chay có làm giảm ham muốn trong chuyện ấy? Câu trả lời là có khi người ăn chay không thực hiện một chế độ ăn uống khoa học, đảm bảo đủ chất cho các hoạt động của cơ thể, dẫn đến làm giảm ham muốn về nhu cầu tình dục.

Cụ thể như việc cắt giảm vitamin D từ thịt, cá có thể gây ra tình trạng rối loạn cương dương ở nam giới và rối loạn nội tiết tố ở nữ giới.

Nam giới ăn chay sai cách có thể gây ra tình trạng rối loạn cương dương!



Bên cạnh đó, đạm thực vật cũng thường có tỷ lệ hấp thu thấp hơn so với đạm động vật nên người ăn chay cần tiêu thụ một số lượng nhiều hơn. Không những thế, những ai ăn chay trường còn rất dễ thiếu hụt các acid amin, vitamin B12, kẽm, sắt thiết yếu cho cơ thể dẫn đến ăn chay trường giảm ham muốn về sau.

Do đó, để việc ăn chay thực sự tốt và hiệu quả, người ăn chay nên chọn lựa, phối hợp bổ sung các vitamin, khoáng chất cùng các loại đạm thực vật đúng cách, hợp lý như: kết hợp rau đậu và các loại hạt, ngũ cốc và họ rau đậu, ngũ cốc và các sản phẩm từ sữa, rau và cơm, các hạt có dầu, phô mai, mầm lúa mì… trong thực đơn mỗi ngày.

Nên chọn lựa, phối hợp bổ sung các vitamin, khoáng chất trong thực đơn hàng ngày!

Song song đó, người ăn chay cũng nên thường xuyên tập luyện thể thao cũng như thay đổi thói quen sinh hoạt tình dục để kích thích ham muốn trong quá trình giao hợp.

Chế độ ăn chay khoa học nên kết hợp với chế độ luyện tập mỗi ngày!

Lợi ích của một lối sống khoa học đem lại không chỉ ảnh hưởng đến ham muốn mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bản thân.

Chúng ta nên có kế hoạch ngủ nghỉ đủ giấc, đúng giờ, có thói quen tập thể dục, thể thao đặc biệt là các bài tập tăng ham muốn đều đặn và hợp lý. Việc tập luyện này có thể giúp bạn phát triển sức khoẻ và tăng cường sản sinh là testosterone, cải thiện vấn đề sinh lý và còn giúp ngăn ngừa một số bệnh liên quan đến tim mạch. Bên cạnh đó, cần hạn chế tiếp xúc với các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá,… bởi nó sẽ làm giảm ham muốn.

Có thể nói, thức ăn ảnh hưởng ít nhiều đến ham muốn của mỗi người. Thông qua những nội dung giải đáp việc ăn chay có làm giảm ham muốn trong chuyện ấy, mong rằng những ai ăn chay sẽ biết điều chỉnh chế độ ăn chay đúng cách, đầy đủ dinh dưỡng để chuyện chăn gối luôn diễn ra mạnh mẽ và thăng hoa nhé!