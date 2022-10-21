Dưa hấu là một loài thực vật có nguồn gốc từ Tây Phi và thường được trồng ở các vùng nhiệt đới hay cận nhiệt đới. Dưa hấu rất đa dạng về hình dạng và màu sắc, nhưng người dân Việt Nam vẫn chuộng giống dưa hấu vỏ xanh, ruột đỏ với vị ngọt thanh mát nhất. Không chỉ là một loại quả “đốn tim” thực khách bởi hương vị mà còn ở rất nhiều công dụng bổ ích mà loại quả này mang lại.

Ăn dưa hấu có giảm cân không là thắc mắc của rất nhiều chị em khi đang áp dụng một thực đơn giảm cân, ăn kiêng. Bởi có nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến công dụng hỗ trợ giảm cân của dưa hấu. Vậy sự thực là gì? Có nên ăn dưa hấu khi giảm cân không?

Cụ thể, đây là một trái cây rất ít carb (calo) nhưng lại rất giàu vitamin A và C, cũng như chứa nhiều chất xơ, kali, nước và các chất chống oxy hóa,...nên có công dụng giúp tăng cường trao đổi chất, loại bỏ các gốc tự do và giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Vậy liệu trái cây ngọt thơm này có công hiệu giảm cân cho chị em không? Hãy cùng tìm hiểu ở ngay dưới đây nhé!

Câu trả lời cho câu hỏi này chính là: dưa hấu là một trái cây giúp giảm cân, với điều kiện là bạn biết ăn đúng cách. Trên thực tế, so với nhiều loại trái cây khác thì dưa hấu tương đối ít calo, nhiều nước, giàu chất xơ nên nó là một loại trái cây lý tưởng trong chế độ ăn giảm cân của bạn.



Ăn dưa hấu đúng cách sẽ giúp giảm cân hiệu quả!

Và như đã nói ở trên, việc ăn dưa hấu giúp tăng cường quá trình trao đổi chất, đào thải lượng nước dư thừa trong cơ thể, hỗ trợ chức năng thận hoạt động tốt hơn, giúp làm giảm tình trạng phù nề, tích nước, giúp bạn giảm cân hiệu quả. Không chỉ thế, trong trái dưa hấu còn chứa nhiều các vitamin (A, C) và khoáng chất (kali, canxi, magie, photpho, sắt) giúp đào thải cholesterol xấu, thải bỏ bớt các tế bào mỡ, giúp cơ thể săn chắc, da mềm mại và sáng đẹp hơn, hoạt động của gan, thận và hệ tim mạch cũng tốt hơn.

Đặc biệt, trong thành phần của dưa hấu có chứa chất citrulline – một loại axit amin đã được nghiên cứu và chứng minh có thể làm giảm sự tích tụ của các tế bào mỡ trong cơ thể. Chất citrulline này giúp làm giảm hoạt động của tế bào mỡ, ngăn cản sự hình thành và tích tụ các tế bào mỡ, từ đó giúp cơ thể luôn gọn gàng, săn chắc.

Vì vậy, bạn không cần phải lo lắng rằng ăn dưa hấu có giảm cân không nữa nhé. Đây là một loại quả ngon và hoàn toàn có thể có mặt trong thực đơn ăn kiêng, giảm cân của bạn với tần suất thích hợp.

Ăn dưa hấu thế nào để giảm cân?

Thực tế, dưa hấu là một trái cây giúp giảm cân, tuy nhiên nhiều người sau khi ăn dưa hấu để giảm cân thì cân nặng không những không giảm mà lại tăng lên. Lí do vì đâu? Đó chính là hậu quả của việc ăn dưa hấu sai cách.

Nếu muốn ăn dưa hấu để giảm cân, bạn cần thực hiện đúng theo cách sau:

- Mỗi ngày bạn chỉ ăn tối đa 2-3 miếng dưa hấu (300-400g) là đủ, không nên lạm dụng dưa hấu kẻo sẽ dẫn đến dư thừa năng lượng. Thật vật, tuy ít đường nhưng dưa hấu vẫn là một loại trái cây ngọt, vậy nên nếu ăn quá nhiều thì lượng đường sẽ tích tụ lại và chuyển hóa thành mỡ.

Không nên lạm dụng dưa hấu quá đà!

- Tuyệt đối bạn không nên cho thêm đường, sữa hay các loại siro có đường khác vào trong món sinh tố hoặc nước ép dưa hấu. Vì dưa hấu đã là một loại trái cây ngọt rồi, nếu bạn còn cho thêm đường thì quá trình giảm cân này sẽ trở nên vô nghĩa đấy nhé!

- Nếu đã ăn dưa hấu, bạn nên bớt khẩu phần của một thực phẩm khác. Tức là, bạn cần chia đều phần định mức của dưa hấu với những thực phẩm khác. Ví dụ: nếu bạn đã ăn dưa hấu rồi thì nên bớt phần hoa quả khác đi, việc làm này sẽ giúp cho lượng calo nạp vào cơ thể không vượt quá mức cho phép.

- Bạn có thể sử dụng cả phần cùi của quả dưa hấu để làm món salad, món gỏi để ăn kèm giúp tăng chất xơ, no bụng và ngon miệng hơn.

- Bên cạnh chế độ giảm cân có bổ sung dưa hấu này, bạn cũng cần kết hợp với việc vận động đều đận để giúp tiêu hao năng lượng và nhanh chóng đạt hiệu quả giảm cân tốt nhất.

- Bạn cũng có thể ăn dưa hấu trực tiếp hoặc dùng dưa hấu xay sinh tố hoặc làm món nước ép dưa hấu, có cho thêm một vài lá bạc hà hoặc kết hợp với các trái cây khác để có hương vị thơm ngon hơn.

Hướng dẫn cách ăn dưa hấu giảm cân

1. Nước ép dưa hấu

Các bước thực hiện:

- Bạn lấy khoảng 500gr trái dưa hấu, gọt vỏ, cắt thành miếng nhỏ rồi cho vào máy ép để ép lấy nước, rồi đem bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh.

- Trước mỗi bữa ăn khoảng 15-30 phút bạn uống ly nước ép này sẽ giúp tăng cảm giác no, hạn chế lượng thức ăn trong bữa ăn của bạn. Nước ép dưa hấu này cũng sẽ giúp tăng cường trao đổi chất, đào thải độc tố, giúp bạn giảm cân tốt hơn.

Nước ép dưa hấu tươi mát nên uống trước mỗi bữa ăn!

2. Món salad cùi dưa hấu

Khi ăn dưa hấu để giảm cân, không chỉ phần ruột mà phần cùi dưa hấu cũng sử dụng làm thực phẩm rất tốt. Phần cùi này giàu chất xơ, không có đường, ít calo và có thể chế biến thành món nộm, gỏi hay salad rất ngon.

Các bước thực hiện:

- Tiến hành tách lấy phần cùi trắng rồi xắt thành từng miếng nhỏ hoặc bào sợi tùy sở thích của bạn.

- Sau đó thêm các loại gia vị khác như lạc rang, rau mùi, tỏi bóc vỏ giã nhuyễn cùng đường, giấm, dầu mè vào và tiến hành trộn đều.

- Để ướp trong khoảng 5-10 phút cho cùi dưa hấu ngấm là bạn có thể thưởng thức món salad cùi dưa hấu thơm ngon và giàu chất xơ rồi nhé!

Cùi dưa hấu dùng chế biến món salad thơm ngon và giàu chất xơ!

3. Sinh tố dưa hấu nho và chanh

Sử dụng dưa hấu kết hợp với một số loại trái cây khác để làm nước detox giúp thanh lọc cơ thể, đào thải độc tố, giảm mỡ cũng là một lựa chọn tốt cho chị em đang giảm cân.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 1 miếng dưa hấu (300gr), 1 quả chanh tươi, 1 chùm nho (200gr) và nước lọc

Các bước tiến hành thực hiện:

- Dưa hấu bỏ hạt và cắt thành những miếng nhỏ vừa ăn.

- Trái nho đem rửa sạch, lột vỏ và bỏ hạt.

- Chanh thì vắt lấy nước cốt.

- Sau đó, cho tất cả nguyên liệu đã chuẩn bị vào mấy xay sinh tố và tiến hành xay mịn. Bạn cũng có thể dùng rây để lọc lại cho thật mịn, rồi đem bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh trọng khoảng một tiếng hoặc thêm đá vào là có thể dùng ngay rồi!

Một ly nước dưa hấu này cung cấp rất nhiều vitamin và khoáng chất, vừa giúp lợi tiểu, tốt cho mắt, đẹp da vừa là bữa ăn lành mạnh cho những người đang giảm cân.

Sinh tố dưa hấu nho thơm ngon và đầy đủ dinh dưỡng cho quá trình giảm cân!

Trên đây là câu trả lời chi tiết cho câu hỏi: Ăn dưa hấu có giảm cân không? Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em độc giả sẽ biết cách bổ sung dưa hấu vào thực đơn một cách hợp lý nhất để nhanh chóng thu được hiệu quả giảm cân tuyệt vời từ loại trái cây này nhé! Chúc các chị em luôn tươi trẻ, khỏe đẹp!