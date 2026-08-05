Nghe âm thanh bí ẩn phía sau vách, người đàn ông phát hiện thứ 'đáng sợ' bên trong

Người này nghe thấy tiếng động mạnh phát ra từ phòng ngủ. Khi mở cửa kiểm tra, họ phát hiện bức tường đã bị phá thủng, tạo thành một lỗ lớn nối với khoảng trống bên trong. Họ phát hiện một con gấu mèo mẹ đã chui vào căn hộ thông qua một khe hở bên ngoài tòa nhà.
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Vy Vy | Theo Phụ nữ sức khỏe

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