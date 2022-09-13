Cách làm ốc cà na cháy tỏi thơm ngon nức mũi và siêu lạ miệng, ăn là ghiền!

Ốc cà na có tên tiếng Anh là Tomlin fraumeni, loài hải sản đặc biệt này có vẻ ngoài khá độc đáo, thân hình vô cùng nhỏ nhắn. Thông thường ốc sở hữu màu xanh rêu, xám nhạt sau khi trưởng thành chúng sở hữu kích thước chỉ bằng ngón tay của người lớn.

Hải sản tươi ngon, ngọt thịt, luôn có sức hấp dẫn nhất định các thực khách. Nếu bạn là tín đồ của những món ăn thơm ngon, đầy hương vị, được chế biến từ hải sản, thì không thể không biết đến món ốc cà na cháy tỏi - món hải sản thơm ngon nức mũi, với hương vị đầy tươi mới, dễ dàng đốn tim mọi thực khách. Thế bạn đã từng thử chế biến món ốc này tại nhà chưa? Nếu chưa thì hãy thử ngay với công thức làm món ốc cà na cháy tỏi chuẩn ngon, thơm như ngoài tiệm và siêu đơn giản tại nhà, được chúng tôi chia sẻ ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Đặc biệt, hàm lượng canxi ở bên trong thịt ốc còn cao hơn rất nhiều lần với các loại thực phẩm dinh dưỡng khác như: cao gấp 3,7 lần so với đậu tương, 12 lần so với thịt gà, 130 lần so với sữa bò, đồng thời cao gấp 194 lần so với thịt bò và 266 lần so với thịt lợn,...

Cụ thể trong 100g ốc chứa 10,7g protein; 1,2g lipit; 3,8g cacbohidrat; 1.357mg canxi; 191mg photpho; 19,8mg sắt; vitamin B1, B2, A… Một số nghiên cứu chỉ ra rằng hàm lượng canxi trong loại ốc này gấp nhiều lần so với sữa bò.

Chính nhờ vào hàm lượng canxi cao vượt trội, cùng các dưỡng chất thiết yếu có trong ốc cà na, việc bổ sung ốc cà na vào thực đơn là vô cùng cần thiết, vì nó sẽ mang lại cho sức khỏe của bạn những công hiệu “thần kỳ” như: giúp răng và xương chắc khỏe, bổ máu và bảo vệ tế bào, hỗ trợ điều trị các bệnh đái tháo đường, loãng xương, tăng huyết áp và suy tim,... hiệu quả.

Quả là một nguyên liệu ngon - bổ phải không nào?! Các chị em nhất định phải thêm loại hải sản đầy thơm ngon và dinh dưỡng này vào thực đơn của gia đình nhé. Giờ thì hãy cùng chúng tôi bắt tay ngay vào chế biến món ốc cà na cháy tỏi chuẩn ngon, đậm vị, ăn là ghiền này thôi nào!

Cách làm ốc cà na cháy tỏi chuẩn ngon, bắt vị như ngoài tiệm tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị



Nguyên liệu dân dã, đầy hương vị cho món ốc cà na cháy tỏi!

Ốc cà na 300 gr

Sả 3 nhánh

Tỏi 1 tép

Gừng 1 ít

Rau răm 1 ít

Ớt (cắt lát) 1 trái

Dầu ăn 3 muỗng canh

Tương ớt 1 muỗng canh

Nước mắm 1 muỗng canh

Gia vị thông dụng (đường/ bột ngọt/ hạt nêm) 1 ít

Các bước tiến hành làm ốc cà na cháy tỏi tươi ngon và siêu đơn giản

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu và hấp ốc

Công đoạn chuẩn bị các nguyên liệu gia vị và tiến hành hấp ốc!

- Đầu tiên, ốc cà na mua về, bạn đem ngâm trong thau nước có thêm 1 trái ớt cắt lát trong khoảng từ 30 - 45 phút, để ốc nhả hết chất dơ ra, rồi tiến hành rửa lại với nước sạch và để ráo là được.

- Tiếp đó là các loại rau củ gia vị, bạn mang đi rửa sạch và thực hiện lần lượt như sau: Sả đập dập, rau răm bỏ đi lá héo, gừng cắt lát và tỏi thì bóc vỏ và băm nhuyễn.

- Sau đó, bạn cho các nguyên liệu đã chuẩn bị là sả đập dập, rau răm và gừng thái lát lót đều dưới đáy nồi như hình.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc cho hết chỗ ốc cà na đã rửa sạch cùng 1/2 chén nước lọc và 1 muỗng cà phê bột ngọt vào chung, rồi tiến hành hấp từ 15 - 20 phút cho ốc chín ở lửa vừa, sau đó vớt ốc ra và để ráo, là đã hoàn tất khâu chế biến đầu tiên rồi nhé.

Bước 2: Làm ốc cà na cháy tỏi

Quy trình xào ốc cà na với tỏi chuẩn ngon, đậm đà hương vị!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn bắc chảo lên bếp và cho 2 muỗng canh dầu ăn vào đun ở lửa vừa, cho đến khi dầu sôi thì cho hết chỗ tỏi băm nhuyễn vào xào trong khoảng 5 phút cho tỏi thơm, vàng thì vớt ra.

- Kế đến, bạn nêm thêm 1 muỗng canh dầu ăn vào, rồi đợi cho dầu nóng thì lần lượt cho hết phần ốc hấp chín cùng 1 muỗng canh nước mắm, 1/2 muỗng cà phê bột ngọt, 1/2 muỗng cà phê đường, 1/2 muỗng cà phê hạt nêm và 1 muỗng canh tương ớt vào xào chung.

- Tiến hành đảo đều cho ốc thấm gia vị rồi nêm nếm lại cho vừa miệng.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc cho chỗ tỏi đã phi vàng vào đảo đều thêm khoảng 1 phút nữa là có thể tắt bếp rồi nhé.

Thành phẩm

Ốc cà na cháy tỏi - món ốc thơm ngon nức mũi, chuẩn bắt vị!

Món ốc cà na cháy tỏi nổi bật với hương vị thơm ngon khó cưỡng. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận ngay được những con ốc tươi ngon, được nêm nếm gia vị mặn, ngọt, cay the vừa phải, kết hợp với phần tỏi phi giòn, ngon hấp dẫn, lại càng thêm thơm ngon gấp bội, đảm bảo ăn thử là ghiền luôn đấy nhé.

Mẹo chọn mua nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn mua ốc cà na tươi ngon

- Bạn nên chọn mua những con ốc cà na còn tươi sống, khi dùng ngón tay chạm vào miệng thì chúng thụt vào trong và khép kín miệng lại.

- Đồng thời, nên chọn những con ốc cà na có mùi tanh tự nhiên không quá nồng, phần vỏ còn lành lặn và không bị sứt mẻ.

- Ngược lại, tránh chọn những con ốc cà na có mùi hôi thối, phần thịt có dấu hiệu mềm nhũn và bị chảy nhớt.

Mẹo chọn mua rau răm tươi ngon

- Bạn nên chọn những cây rau răm có mùi thơm đặc trưng, phần lá nhỏ, đồng thời không có các đốm đen hay bị héo úa và không có mùi lạ.

- Ngược lại, không chọn mua rau răm không có mùi thơm, phần lá quá to và bóng, vì chất lượng sẽ không ngon bằng lá nhỏ.

- Bên cạnh đó, tránh chọn những bó rau răm đã bị nhũn, có mùi hôi bất thường hay phần lá úa vàng, vì đó là những loại rau đã hư hỏng, không thể sử dụng được nữa.

Trên đây là công thức siêu đơn giản cho món ốc cà na cháy tỏi chuẩn ngon, hấp dẫn và siêu bắt vị tại nhà. Món này mà uống cùng lon bia tươi mát lạnh và nhâm nhi cùng bạn bè thì còn chuẩn hơn nữa nào! Các chị em nhất định đừng bỏ lỡ nhé!