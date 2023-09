Cách làm ốc cà na cháy tỏi thơm ngon nức mũi và siêu lạ miệng, ăn là ghiền!

Ốc cà na - loại ốc ngọt thơm với hàm lượng protein cao vượt trội!

Cụ thể trong 100g ốc chứa 10,7g protein; 1,2g lipit; 3,8g cacbohidrat; 1.357mg canxi; 191mg photpho; 19,8mg sắt; vitamin B1, B2, A… Một số nghiên cứu chỉ ra rằng hàm lượng canxi trong loại ốc này gấp nhiều lần so với sữa bò.

Đặc biệt, hàm lượng canxi ở bên trong thịt ốc còn cao hơn rất nhiều lần với các loại thực phẩm dinh dưỡng khác như: cao gấp 3,7 lần so với đậu tương, 12 lần so với thịt gà, 130 lần so với sữa bò, đồng thời cao gấp 194 lần so với thịt bò và 266 lần so với thịt lợn,...