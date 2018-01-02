Cách làm mứt me ngào đường đậm vị ngon tuyệt ai cũng mê

Chuẩn bị sang năm mới, bạn hãy tự làm mứt me này để chiêu đãi gia đình, bạn bè gần xa đến chơi nhà nhé. Đảm bảo nó sẽ nhanh chóng trở thành món ăn vặt tuyệt hảo cho nhiều người đấy. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn thực hiện được một cách dễ dàng hơn.

Năm nào cũng vậy, cứ Tết đến là y rằng trong nhà có đủ loại bánh mứt khác nhau, cái này cũng ngọt lừ khiến bạn ngán ngẩm. Tuy nhiên, năm nay bạn sẽ không còn cảm giác này nữa khi có 2 cách làm mứt me ngào đường chua ngọt này sẽ chiều lòng khẩu vị của bạn. Loại mứt này vừa chua vừa ngọt nên ăn vào sẽ tạo cho bạn hương vị lạ miệng và sẽ yêu thich nó ngay đấy.

Có khá nhiều cách làm mứt me khác nhau, bạn có thể để nguyên trái hoặc là đem giằm ra rồi tạo thành mứt dẻo cũng được. Tùy vào sở thích của mỗi người mà chọn cách làm khác nhau nhé.

Với cách làm mứt me này, bạn nên chọn loại me chưa chín lắm, còn hơi xanh một chút để nó vẫn còn độ chua tự nhiên và làm mứt cũng ngon hơn. Nếu bạn muốn món mứt của mình có thêm chút vị cay thì có thể chuẩn bị thêm chút ớt khô và gừng cũng được.

Đầu tiên việc cần làm là bóc vỏ me và tước bỏ phần dây me bọc bên ngoài, chỉ giữ lại phần ruột bên trong. Sau đó đun sôi một nồi nước rồi cho me vào nấu chung, lượng nước chỉ cần sâm sấp là được. Đun nhỏ lửa để me được rã hết ra, dùng muỗng giằm nhẹ cho chất chua thoát ra ngoài. Nếu bạn thích làm mứt me còn để nguyên trái thì không cần giằm ra đâu nhé.

Sau khi đun khoảng 10 phút thì lược lấy me ra cho vào một cái chảo khác và tiến hành rim đường. Lúc này bạn hãy cho đường vào, tùy vào việc muốn ăn ngọt nhiều hay ít mà bạn có thể giảm hoặc tăng lượng đường lên nhé.

Cách sên mứt me lăn đường đơn giản mà cực ngon (Ảnh: Internet)

Dùng đũa đảo đều tay để đường tan chảy và thấm đều trong các miếng me. Lúc sên làm mứt bạn hãy bật lửa nhỏ để tránh tình trạng me bị khét và công sức của bạn lúc này cũng không còn.

Cứ đảo đều tay như vậy cho đến khi nào đường đặc sánh, khô quẹo lại và bám vào trong từng miếng me là được. Lúc này bạn rắc thêm chút hạt vừng rang vào đảo đều là coi như bạn đã làm xong món mứt chua cay, ngon ngọt đúng điệu rồi đấy.

**Thành phẩm món mứt me lăn đường

Chỉ với vào bước đơn giản, bạn đã có ngay món mứt me vừa chua vừa ngọt lạ miệng dành cho gia đình thưởng thức rồi. Để bảo quản tốt nhất, bạn hãy cho mứt vào lọ thủy tinh đậy kín và sử dụng dần. Nếu thích, bạn có thể vo mứt me thành những viên nhỏ, dùng giấy kiếng bọc lại là được.

Món mứt me ngào đường thơm ngon, hấp dẫn ai cũng thích (Ảnh: Internet)

2. Công thức làm mứt me chua ngọt

** Nguyên liệu

Me xanh khoảng 0.5 kg.

Đường trắng.

Muối.

Gừng tươi

Nguyên liệu đơn giản để tạo nên món mứt me chua ngọt cực hấp dẫn (Ảnh: Internet)

** Hướng dẫn làm mứt me chua ngọt ngon

Me xanh thường khó bóc vỏ hơn me chín. Do vậy, ở bước đầu tiên bạn cần chuẩn bị 1 nồi nước sôi, cho me vào đun khoảng phút rồi tắt bếp. Sau đó dùng dao tách bỏ phần bỏ bên ngoài.

Khi đã tách vỏ xong, bạn hãy ngâm me trong nước muối khoảng một vài ngày để giảm bớt độ chua cũng như giúp me trở nên dai hơn và làm mứt sẽ ngon hơn. Khi đã ngâm xong, bạn hãy vớt me ra rửa lại vài lần với nước lạnh để loai bỏ bớt độ mặn do ngâm nước muối.

Ngâm me trong nước muối để giảm độ chua làm mứt ngon hơn (Ảnh: Internet)

Đến đây, nếu bạn có thời gian thì hãy dùng dao rạch một đường thẳng chạy dọc theo canh của trái me rồi tách bỏ phần hạt bên trong. Còn nếu không muốn thì bạn có thể bỏ qua bước này cũng được.

Bước tiếp theo, cho đường và nước vào chảo đun sôi kết hợp khuấy đều để đường nhanh tan nhé. Sau khi đường đã tan hết thì bạn hãy cho toàn bộ số me đã sơ chế vào tiến hành sên làm mứt me chua ngọt. Nhớ là vặn lửa nhỏ lại để me ngấm đều đường nhé. Sên liên tục và đảo đều tay cho đến khi đường đặc sánh lại và bám đều trên miếng me là được. Nếu bạn muốn tạo độ thơm ngon hấp dẫn hơn thì hãy trộn chung với chút gừng tươi sắc sợi nhỏ, thêm ớt nếu bạn muốn ăn cay. Tới đây coi như cách làm kẹo me chua ngọt đã hoàn thành.

** Thành phẩm món mứt me chua ngọt

Thành phẩm món mứt me sẽ có độ chua và ngọt vừa phải là thấm đều trên mỗi miếng me. Bạn hãy bọc mứt lại bằng túi kiếng và sử dụng dần trong thời gian ngắn để lưu giữ hương vị thơm ngon nhất.

Thành phẩm món mứt me chua ngọt hương vị hoàn hảo nhất (Ảnh: Internet)

Chung quy có khá nhiều cách làm mứt me chua ngọt khác nhau nhưng cho hương vị hoàn hảo nhất. Nếu như bạn muốn món mứt đậm vị hơn thì phải ngâm nước đường và sên đi sên lại nhiều lần thì mới giúp cho đường thấm sâu vào trong mỗi miếng me.

Hy vọng với 2 cách làm mứt me ngào đường đơn giản này bạn sẽ có thêm một món ăn mới dành cho gia đình và bạn bè cùng thưởng thức trong dịp lễ Tết sắp tới đây. Món mứt quá ngon và hấp dẫn khiến bạn phải vào bếp thực hiện ngay. Chúc bạn sẽ thành công khi thực hiện món mứt này.