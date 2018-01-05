Cách làm mứt chuối sấy đơn giản không đến 3 bước

Vào bếp 05/01/2018 15:25

Đây là cách làm mứt chuối sấy thơm ngon, hấp dẫn mà cực kỳ đơn giản ai cũng có thể làm được. Hãy cho gia đình bạn thưởng thức món ăn này trong dịp Tết sắp tới nhé.

Mứt là một trong nhiều món ăn vặt thơm ngon, hấp dẫn mà bất cứ ai cũng yêu thích. Vì hương vị đặc biệt mà ngày Tết, mỗi gia đình đều có khay kẹo mứt để đãi khách. Nếu bạn không muốn mua mứt đã làm sẵn thì việc tự chế biến tại nhà lại là giải pháp hoàn toàn hợp lý. Hôm  nay hãy cùng chúng tôi vào bếp và bắt tay học cách làm mứt chuối sấy đơn giản mà cực kỳ thơm ngon nhé. Chắc chắn món ăn này sẽ được cả nhà đón nhận “nhiệt tình” đấy.

Nguyên liệu làm mứt chuối sấy dẻo

  • Chuối chín.
  • Đường.
  • Gừng tươi.

Chuối có nhiều loại, bạn có thể chọn tùy theo sở thích. Để có mứt chuối sấy ngon, chuối cần được chín tới, không bị giập nát và trái to đều. Bạn hãy lưu ý điểm này khi đi mua chuối nhé.

Làm mứt chuối sấy đơn giản từ nguyên liệu quen thuộc
Làm mứt chuối sấy đơn giản từ nguyên liệu quen thuộc (Ảnh: Internet)

Cách làm mứt chuối sấy khô

Chuối sau khi mua về tiến hành bóc vỏ rồi cắt thành những lát mỏng vừa ăn. Bạn có thể cắt ngang hoặc dọc tùy ý, miễn sao đừng cắt mỏng quá vì khi sấy khô sẽ bị teo lại và ăn sẽ không ngon. Thông thường, lát chuối dày khoảng 0.5 cm là vừa và làm mứt sẽ ngon nhất.

Gừng tươi gọt bỏ vỏ, rửa sạch rồi đem xay nhuyễn để vắt lấy nước cốt. Chuối khi kết hợp với gừng sẽ tạo được hương vị thơm ngon, hấp dẫn hơn nhiều.

Khi cắt chuối xong, bạn hãy xếp chuối ra mâm hoặc vỉ nướng rồi cho vào lò vi sóng để sấy khô. Nếu nhà bạn không có lò vi sóng thì có thể đem phơi nắng cũng được. Thời gian sấy khoảng 20 phút, trong quá trình sấy nhớ lật đều hai mặt để chuối chuyển màu vàng nâu đều. Sau đó lấy chuối ra và tiến hành sên làm mứt chuối sấy. Tới đây bạn có thể thưởng thức món chuối sấy không đường rồi đấy, hương vị chắc sẽ không tồi.

Bước cuối cùng là công đoạn làm mứt chuối sấy đơn giản. Chuẩn bị một chảo không dính sâu lòng, cho đường và chút nước vào đun sôi, lượng đường nhiều hay ít tùy thuộc vào lượng chuối bạn làm và sở thích ăn ngọt nhiều hay ngọt ít, miễn sao đảm bảo khi sên làm mứt thì đường có thể bao phủ toàn bộ miếng chuối là được. Khi nước đường bắt đầu sánh lại thì cho chuối sấy vào đảo đều. Vặn nhỏ lửa để đường và chuối không bị cháy khét.

Tiếp tục sên như vậy cho đến khi đường cô đặc lại thì cho chút nước cốt gừng vào đảo thêm vài lần nữa rồi tắt bếp. Tới đây coi như các bước làm mứt chuối sấy khô đã hoàn thành.

Ngọt lành với cách làm mứt chuối sấy dẻo cực ngon
Ngọt lành với cách làm mứt chuối sấy dẻo cực ngon (Ảnh: Internet)

Thành phẩm món mứt chuối sấy

Món mứt chuối sấy hoàn thành ăn có vị ngọt thanh, dẻo dai hòa quyện với vị cay cay và thơm nhẹ của gừng. Món ăn lạ miệng này chắc chắn sẽ chiều lòng được những vị khách khó tính nhất đấy. Bạn hãy bảo quản trong hộp hoặc bịch kín để dùng dần và nên để trong ngăn mát tủ lạnh.

Tết này, hãy để gia đình và bạn bè cùng thưởng thức tay nghề của bạn với cách làm mứt chuối sấy đơn giản này nhé.

Ngoài món mứt, chuối có thể chế biến thành nhiều món khác nhau như bánh chuối, kẹo, sinh tố, chè,... Hãy theo dõi các bài viết của chúng tôi để nhận được công thức món ăn ngon mà đơn giản nhất nhé.

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