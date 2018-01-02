Cách làm mứt me xanh chua cay không ngờ lại đơn giản thế này

Nếu ai thích ăn chua thì me có lẽ đã trở thảnh món ăn “ruột” của họ. Me giàu axit amin, vitamin C nên hỗ trợ tiêu hóa tốt cũng như ngăn ngừa một số bệnh vặt thông thường. Người ta thường ăn me sống hay dùng để pha nước hay chế biến các mớn ăn khác nhau. Nếu như món ăn này làm bạn ngán ngâm thì hãy yên tâm vì đã có món mứt mẹ chua ngọt, cay nồng sẽ thay đổi khẩu vị của bạn.

Là một trong những món ăn vặt được nhiều người ưa thích, mứt me ngày càng được đón nhận bởi hương vị chua cay ngon tuyệt. Tết gần đến nơi, bạn hãy thử học cách làm mứt me xanh chua cay để chiêu đãi gia đình và bạn bè nhé. Không những nó sẽ tiết kiệm chi phí tối đa mà còn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nữa đấy. Tham khảo bài viết này của chúng tôi và thực hiện tương tự thì bạn sẽ tạo ra món mứt me đúng chuẩn hương vị đấy.

Me là loại trái cây phổ biến, bạn có thể dễ dàng mua được ở ngoài chợ. Me xanh chọn loại còn tươi mới, mình chắc, phình và không bị sâu thối để làm mứt ngon nhất nhé.

** Thực hiện

Công đoạn sơ chế

Me xanh mua về thì rửa sạch rồi đem nấu với nước sôi khoảng vài phút để dễ dàng bóc vỏ hơn nhé. Khi nấu xong bạn hãy vớt me ra và tiến hành bóc bỏ vỏ cho sạch rồi lại tiếp tục ngâm me trong nước muối khoảng 1 – 2 ngày để loại bỏ bớt vị chua. Khi ngâm xong thì vớt ra rửa lại vài lần với nước sạch rồi để ráo.

Cách làm mứt me xanh chua cay đơn giản (Ảnh: Internet)

Nếu bạn có nhiều thời gian thì có thể loại bỏ phần hạt bên trong trái me. Cách đơn giản là dùng dao rạch một đường bên hông rồi lấy hạt ra. Còn nếu không muốn, bạn vẫn để hạt me như vậy vì nó cũng không ảnh hưởng đến chất lượng của món mứt.

Gừng tươi cạo bỏ vỏ, rửa sạch rồi cắt thành những sợi càng nhỏ càng tốt. Gừng sẽ giúp cho món mứt của bạn thêm thơm ngon và cay hơn đấy.

Tiến hành làm mứt me xanh

Ở bước này, bạn cần ngâm me với đường theo tỷ lệ 2 : 1. Xóc đều và ngâm khoảng 3 – 4 tiếng đồng hồ để đường tan chảy hoàn toàn và thấm sâu và mỗi miếng me.

Bước tiếp theo đó là tiến hành sên làm mứt me xanh ngon nhất. Lấy một cái chảo sâu lòng, cho toàn bộ số me đã ngâm đường vào đặt lên bếp nóng. Đun đến khi nước đường sôi thì vặn lửa nhỏ lại để me không bị cháy khét. Dùng đũa đảo nhẹ nhàng và đều tay cho đến khi thấy nước đường cạn hết mà đường cô quẹo lại và bám đều lên những miếng me là được.

Đến đây bạn hãy rắc gừng cắt sợi và chút ớt khô vào đảo đều thêm chút nữa rồi tắt bếp. Lúc này nếu muốn, bạn có thể rải thêm chút đường lên miếng mứt để trông ngon và hấp dẫn hơn.

Món mứt me chua cay ngon tuyệt cho ngày Tết (Ảnh: Internet)

** Thành phẩm

Món mứt me có độ chua ngọt đan xen kèm với chút vị cay nhẹ của gừng và ớt. Đây chắc chắn sẽ là món ăn chơi ngày Tết mà cả nhà ai cũng thích đấy.

2. cách làm mứt me nguyên trái

** Nguyên liệu

Trái me xanh.

Đường.

Muối.

Gừng tươi

Chọn loại me xanh còn tươi để làm mứt me trái ngon nhất (Ảnh: Internet)

Me cũng có nhiều loại, nhiều người thích làm mứt me chín bởi như vậy nó sẽ có độ ngọt tự nhiên nhiều hơn và chọn me Thái. Tuy nhiên, bạn có biết rằng nếu muốn làm mứt me nguyên trái ngon nhất thì nên chọn me còn xanh và loại me bình thường để miếng me không bị nát cũng như có cho vị chua ngọt đúng vị nhất. Do vậy mà khi chuẩn bị nguyên liệu làm mứt me bạn nên chú ý nhé.

** Thực hiện

Me mua chọn loại trái to, chắc và còn tươi, đem về rửa sạch. Sau đó đun một nồi nước sôi và cho me vào luộc khoảng 15 – 20 phút. Làm như vậy để giúp cho quá trình bóc vỏ me diễn ra thuận lợi hơn.

Khi đã luộc me xong, bạn hãy đem me đi phơi nắng để vỏ me có thể tự tróc ra. Hoặc nếu trong trường hợp không có nắng thì bạn chỉ cần đun sôi thêm một thời gian ngắn nữa là được.Tiến hành bóc vỏ me, bạn nên sử dụng dao đầu nhọn để bóc vỏ nhanh hơn.

Tiếp theo, đem ngâm me đã bóc vỏ vào một chậu nước pha sẵn muối, nên pha muối đậm một chút để có thể loại bỏ bớt vị chua. Công đoạn này thường mất khoảng 3 ngày. Sau đó bạn hãy vớt me ra rồi xả vài lần với nước sạch và để ráo.

Bước tiếp theo là cạy hạt me, nếu bạn không thích thì có thể bỏ qua bước này vì hạt me cũng không ảnh hưởng gì đến quá trình làm mứt của bạn. Dùng dao rạch một đường bên cạnh của trái me rồi lấy hạt me ra. Khi đã cạy hạt me xong thì bạn hãy rửa lại lần nữa với nước rồi để ráo.

Bước cuối cùng trước khi làm mứt me nguyên trái đó là ngâm đường. Chuẩn bị một cái tô lớn, cho me và đường vào trộn đều. Tỷ lệ đường và me thường là ngang nhau thì sẽ giúp cho món mứt có độ chua ngọt chuẩn nhất. Hoặc bạn có thể thay đổi đôi chút tỷ lệ này tùy vào sở thích của mỗi người. Ngâm hỗn hợp này khoảng 3 – 5 tiếng để cho đường tan chảy hoàn toàn và thấm vào miếng me.

Tiến hành ngâm đường và sên làm mứt me nguyên trái đơn giản (Ảnh: Internet)

Công đoạn sên làm mứt dừa. Lấy một cái chảo sâu lòng, rộng đặt lên bếp nóng rồi cho toàn bộ số me đã ngâm vào tiến hành sên làm mứt. Đun đến khi đường sôi thì vặn nhỏ lửa lại để me không bị cháy. Dùng đũa đảo đều liên tục để nước đường cạn và khô quẹo lại.

Tới đây, bạn hãy lấy gừng tươi đã được sắc sợi nhỏ cho vào sên cùng. Đảo đều và khi thấy đường khô lại rồi thì tắt bếp.

** Thành phẩm mứt me nguyên trái ngon

Khi sên làm mứt xong, bạn chỉ cần đợi mứt nguội là có thể thưởng thức ngay. Có thể bảo quản kín trong ngăn mát tủ lạnh để sử dụng dần.

Món mứt me nguyên trái thơm ngon đậm vị ai cũng thích (Ảnh: Internet)

Món mứt me dẻo dai ngon có độ ngọt và chua vừa phải. Kèm với đó là chút vị cay và thơm thoang thoảng của gừng. Đảm bảo bạn sẽ ngất ngây khi thử ăn miếng đầu tiên.

Hy vọng với cách làm mứt me xanh chua cay này sẽ giúp bạn dễ dàng trổ tài tay nghề của mình. Ngày Tết sẽ thêm ý nghĩa và trọn vẹn hơn nếu như bạn tự tay làm đồ ăn, làm mứt cho gia đình. Chúc bạn sẽ thành công!