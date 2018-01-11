Cách làm mứt đu đủ không cần nước vôi trong chỉ đơn giản thế này

Có khá nhiều loại mứt Tết khác nhau mang hương vị tuyệt hảo, với cách làm mứt đu đủ không cần nước vôi trong này sẽ cho bạn món mứt thơm ngon như ý.

Làm mứt Tết là thói quen của nhiều người Việt mỗi khi năm mới đến. Có rất nhiều loại mứt khác nhau với hương vị thơm ngon tuyệt hảo dễ làm. Hôm nay sau bài viết này, bạn sẽ biết cách làm mứt đu đủ không cần nước vôi trong đơn giản mà không kém phần ngon miệng với những loại mứt khác đâu nhé. Mứt vừa ngọt vừa giòn dai sẽ khiến bạn phải thèm lắm đấy. Nguyên liệu làm mứt đu đủ đơn giản Trái đu đủ.

Đường trắng.

Phèn chua.

Ống vani. Để làm món này, bạn hãy chọn loại đu đủ xanh chứ đừng chín nhé, vì đu đủ chín khi sên làm mứt sẽ khó hơn và dễ bị nát hơn. Miễn sao chọn loại tươi xanh, không bị héo, hư hỏng là được.

Hướng dẫn làm mứt đu đủ không cần nước vôi trong Bước đầu tiên là công đoạn sơ chế. Trái đu đủ sau khi về, bạn hãy lấy dao bấm nhẹ vào vỏ bên ngoài nhiều vết quanh trái đủ đủ. Làm như vậy để loại bỏ bớt nhựa ra, bởi đu đủ xanh nhựa khá nhiều mà lại không hề tốt cho sức khỏe. Sau đó gọt bỏ vỏ, bổ đôi, loại bỏ hạt rồi rửa sạch nhiều lần với nước muối pha loãng. Bào sợi nhỏ để làm mứt đu đủ xanh không cần nước vôi (Ảnh: Internet) Tiếp theo, bạn hãy dùng dao bào, bào đu đủ thành những sợi mỏng dài, rửa lại với nước lần nữa để loại bỏ nhựa còn xót lại. Hoặc nếu muốn, bạn có thể cắt đu đủ thành những miếng to hơn, thay vì bào sợi.

Nấu nồi nước rồi cho 1 muỗng phèn chua vào nấu lên cho tan hoàn toàn. Sau đó, tắt bếp, đợi nước phèn chua nguội hẳn rồi thì hãy cho đu đủ bào vào ngâm. Thời gian ngâm kéo dài khoảng 4 – 5 tiếng. Đây là cách làm mứt đu đủ không cần vôi mà vẫn đảm bảo thành phẩm thơm ngon như ý. Sau khi ngâm xong, bạn hãy vớt đu đủ ra, xả lại vài lần với nước sạch rồi để ráo. Bước cuối cùng trước khi sên làm mứt đu đủ xanh đó là công đoạn ngâm đường. Bạn hãy trộn đu đủ bào với đường cát trắng theo tỷ lệ 1:1. Trộn đều hỗn hợp rồi ngâm khoảng vài tiếng đến khi nào đường tan chảy hết là được. Thi thoảng đảo đều lại để đương thấm đều vào các sợi đu đủ nhé. Ngâm đường với đu đủ trước khi sên làm mứt đơn giản (Ảnh: Internet) Tới đây, bạn chỉ còn phải sên mứt là coi như hoàn thành xong món mứt đu đủ ngọt lành rồi. Lấy một cái chảo sâu lòng, đun lên cho nóng rồi đổ hỗn hợp đu đủ vào tiến hành sên lên. Khi thấy nước đường sôi thì vặn nhỏ lửa lại, khi nước đường bắt đầu sánh lại thì hãy đảo đều tay để tránh mứt bị cháy khét. Cứ đảo liên tục như vậy đến khi đường khô hoàn toàn, thấy lớp bột đường bám bên ngoài miếng mứt thì cho ống vani vào, đảo thêm lần nữa rồi tắt bếp. Món mứt đu đủ xanh không cần vôi thơm ngon hấp dẫn (Ảnh: Internet) Thành phẩm món mứt đu đủ không cần vôi Nếu bạn đã từng làm qua mứt dừa, mứt khoai hay mứt bí thì cũng cảm nhận được rằng mứt đu đủ cũng dễ thực hiện phải không. Nếu muốn mứt đu đủ luôn giòn dai thì hãy bảo quản trong bịch hoặc hộp kín nhé. Tết cùng nhau ngồi nhâm nhi ly trà, ăn một miếng mứt đu đủ thơm ngon, giòn dai, ngọt lành thì còn gì ý vị bằng. Hãy nhanh tay học ngay cách làm mứt đu đủ không cần nước vôi trong này ngay nhé. Chúc bạn thành công!

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