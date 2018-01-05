Thơm ngon, ngọt lành với cách làm kẹo chuối đậu phộng cực đơn giản

Vào bếp 05/01/2018 15:26

Quay về tuổi thơ với cách làm kẹo chuối đậu phộng thơm ngon, ngọt lành mà ai cũng thích. Bạn chắc chắn sẽ thành công nếu làm theo các bước dưới đây.

Tuổi thơ của bạn có gắn liền với kẹo chuối dẻo thơm lừng không? Có lẽ dù đã trưởng thành nhưng mỗi lần nghe ai nhắc đến loại kẹo này thì y như rằng bạn lại muốn nếm lại cái hương vị ngọt lành, dẻo dai tuyệt vời này. Vậy bạn có biết cách làm kẹo chuối đậu phộng chưa? Nếu chưa thì hãy cùng chúng tôi vào bếp và tự làm món kẹo này để cho cả nhà cùng thưởng thức nhé.

Nguyên liệu làm kẹo chuối đậu phộng

  • Chuối chín.
  • Đậu phộng.
  • Đường.
  • Gừng tươi.
  • Trái dứa chín.
  • Chanh tươi.

Chuối có nhiều loại khác nhau, tùy vào sở thích mà bạn chọn loại chuối sao cho phù hợp. Thông thường người ta hay chọn chuối ngự, chuối sứ để làm mứt vì nó sẽ có mùi thơm và trái chuối khó bị nát hơn. Bạn nên mua chuối vừa mới chín tới thôi nhé.

Cách làm kẹo chuối đậu phộng

Công đoạn sơ chế

Chuối sau khi mua về thì lột bỏ vỏ, bỏ luôn phần chỉ màu trắng bên ngoài, đem phơi ở trời nắng khoảng 2 – 3 giờ đồng hồ cho chuối hé đi, hoặc bạn cho vào lò sấy cũng được. Cách này sẽ giúp bạn sên kẹo nhanh hơn và kẹo sẽ dẻo thơm hơn. Sau khi phơi xong thì dùng dao thái chuối nhỏ thành hạt lựu hay băm nhỏ tùy ý.

Trái dứa gọt vỏ, rửa sạch rồi cũng băm nhỏ hoặc nếu nhà bạn có máy xay sinh tố thì cho dứa vào xay nhỏ thì sẽ tiết kiệm thời gian hơn.

Chuối phơi héo cắt nhỏ và dứa cắt nhỏ để làm kẹo chuối đậu phộng ngon
Chuối héo cắt nhỏ và dứa cắt nhỏ để làm kẹo chuối đậu phộng ngon (Ảnh: Internet)

Đậu phông rang cho chín giòn, sàng bỏ vỏ, giã nhỏ để riêng ra để chuẩn bị làm kẹo. Chanh cũng vắt lấy nước cốt, không nên vắt chanh sớm quá vì để lâu nước chanh sẽ bị đắng mà chỉ khi nào sử dụng thì vắt liền nhé.

Tiến hành làm kẹo đậu phộng

Cho hỗn hợp chuối, dứa, nước cốt chanh và đường trắng vào nồi đặt lên bếp nóng rồi tiến hành sên lên. Đảo nhẹ nhàng và liên tục trong khoảng 20 – 30 phút. Sên trên ngọt lửa vừa phải để đảm bảo cho hỗn hợp không bị cháy. Khi thấy đường tan chảy hoàn toàn và hơi sền sệt hòa quyện có mùi thơm dịu thì tiếp tục sên thêm chút nữa rồi cho đậu phộng giã nhỏ vào trộn đều.

Cứ tiếp tục sên như vậy cho đến khi hỗn hợp tạo thành khối dẻo không bị dính nồi thì cho thêm nửa muỗng bơ thực vật vào sên tiếp để tạo độ béo cũng như giúp công đoạn làm kẹo sau cùng diễn ra đơn giản hơn. Thấy bơ đã tan chảy hoàn toàn và hòa quyện vào hỗn hợp thì tắt bếp nhé.

Kẹo sên xong cho vào khay cán đều để có món kẹo chuối ngon nhất
Kẹo sên xong cho vào khay cán đều để có món kẹo chuối ngon nhất (Ảnh: Internet)

Chuẩn bị một cái khay có lót lớp màng bọc thực phẩm ở dưới rồi đổ phần hỗn hợp vừa tạo nào. Dùng cái cán bột dàn đều kẹo này ra. Sau đó gói kín lại để trong ngăn mát tủ lạnh khoảng vài tiếng để kẹo cứng lại rồi dùng dao cắt thành những miếng nhỏ vừa ăn, gói kẹo lại bằng giấy bóng kiếng hay màng thực phẩm tùy thích. Nên bảo quản kẹo trong tủ lạnh để có thể ăn lâu hơn và không bị mốc nhé.

Món kẹo chuối đậu phộng làm xong thật ngon và hấp dẫn
Món kẹo chuối đậu phộng làm xong thật ngon và hấp dẫn (Ảnh: Internet)

Thành phẩm kẹo chuối đậu phộng ngon

Kẹo chuối dẻo dai, thơm ngon có vị ngọt thanh là sự kết hợp hoàn hảo với độ béo, bùi bùi của đậu phộng và dứa tạo nên hương vị tuyệt vời mà ai ăn rồi cũng phải thích.

Đây là cách làm kẹo chuối đậu phộng đơn giản mà chỉ cần vài bước là bạn có thể thực hiện thành công. Tết này hãy cho gia đình và bạn bè thưởng thức món kẹo tuyệt vời này do chính tay bạn làm nhé. Chúc bạn thành công!

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