Tuyệt chiêu với cách làm mứt me chua ngọt chỉ với vài bước đơn giản nhất

Bạn có biết rằng cách làm mứt me chua ngọt rất đơn giản không? Hãy vào bếp mà thực hiện ngay để làm món quà đãi khách dịp Tết sắp tới nhé.

Tết năm nay, hãy thay đổi khẩu vị của gia đình bạn bằng cách làm mứt me chua ngọt đơn giản này. Món mứt vừa chua vừa ngọt này sẽ giúp bạn bớt ngán hơn so với việc ăn các loại mứt ngọt đấy. Hôm nay hãy cùng chúng tôi trổ tài khéo tay và độ kiên trì của bạn cùng với công thức làm mứt me cực đơn giản cho món ăn ngày Tết thêm đầy đủ hương vị nhé. Để tạo ra món mứt thơm ngon đúng điệu, bạn có thể chọn các trái me đã chín hoặc thậm chí những trái còn xanh vẫn làm mứt được như thường. Nó chỉ khác nhau ở chỗ me xanh thì chua hơn còn me chín sẽ có thêm chút độ ngọt và hai loại me này sẽ cho ra loại mứt với hương vị khác lạ đấy. Bài viết này sẽ chia sẻ cho bạn cách làm mứt me xanh đơn giản nhất.

Chuẩn bị làm mứt me chua ngọt Me xanh khoảng 0.5 kg.

Đường trắng.

Muối.

Gừng tươi. Nguyên liệu đơn giản để tạo nên món mứt me chua ngọt cực hấp dẫn (Ảnh: Internet) Hướng dẫn làm mứt me chua ngọt ngon Me xanh thường khó bóc vỏ hơn me chín. Do vậy, ở bước đầu tiên bạn cần chuẩn bị 1 nồi nước sôi, cho me vào đun khoảng phút rồi tắt bếp. Sau đó dùng dao tách bỏ phần bỏ bên ngoài. Khi đã tách vỏ xong, bạn hãy ngâm me trong nước muối khoảng một vài ngày để giảm bớt độ chua cũng như giúp me trở nên dai hơn và làm mứt sẽ ngon hơn. Khi đã ngâm xong, bạn hãy vớt me ra rửa lại vài lần với nước lạnh để loai bỏ bớt độ mặn do ngâm nước muối.

Ngâm me trong nước muối để giảm độ chua làm mứt ngon hơn (Ảnh: Internet) Đến đây, nếu bạn có thời gian thì hãy dùng dao rạch một đường thẳng chạy dọc theo canh của trái me rồi tách bỏ phần hạt bên trong. Còn nếu không muốn thì bạn có thể bỏ qua bước này cũng được. Tiến hành sên me làm mứt chua ngọt dễ dàng nhất(Ảnh: Internet) Bước tiếp theo, cho đường và nước vào chảo đun sôi kết hợp khuấy đều để đường nhanh tan nhé. Sau khi đường đã tan hết thì bạn hãy cho toàn bộ số me đã sơ chế vào tiến hành sên làm mứt me chua ngọt. Nhớ là vặn lửa nhỏ lại để me ngấm đều đường nhé. Sên liên tục và đảo đều tay cho đến khi đường đặc sánh lại và bám đều trên miếng me là được. Nếu bạn muốn tạo độ thơm ngon hấp dẫn hơn thì hãy trộn chung với chút gừng tươi sắc sợi nhỏ, thêm ớt nếu bạn muốn ăn cay. Tới đây coi như cách làm kẹo me chua ngọt đã hoàn thành. Thành phẩm món mứt me chua ngọt Thành phẩm món mứt me sẽ có độ chua và ngọt vừa phải là thấm đều trên mỗi miếng me. Bạn hãy bọc mứt lại bằng túi kiếng và sử dụng dần trong thời gian ngắn để lưu giữ hương vị thơm ngon nhất. Thành phẩm món mứt me chua ngọt hương vị hoàn hảo nhất (Ảnh: Internet) Chung quy có khá nhiều cách làm mứt me chua ngọt khác nhau nhưng cho hương vị hoàn hảo nhất. Nếu như bạn muốn món mứt đậm vị hơn thì phải ngâm nước đường và sên đi sên lại nhiều lần thì mới giúp cho đường thấm sâu vào trong mỗi miếng me. Hãy lưu vào sổ tay của bạn công thức làm mứt me đơn giản này để dành chiêu đãi gia đình và bạn bè trong dịp lễ Tết đang tới gần nhé. Lưu ý rằng thời gian làm mứt me khá tốn thời gian cho nên bạn nên làm trước Tết tầm 1 tuần để kịp thưởng thức đúng ngày Tết nhé. Đảm bảo bạn sẽ thành công nếu như áp dụng theo gợi ý trên đây của chúng tôi.

