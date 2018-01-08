Cách làm mứt chuối không cần lò vi sóng đơn giản thế này đây

Đừng bận tâm vì đã có cách làm mứt chuối không cần lò vi sóng đơn giản này. Bạn hãy thử thực hiện theo hướng dẫn để có món mứt thơm ngon nhất nhé.

Nếu bạn muốn tự làm mứt chuối tại nhà nhưng lại lo lắng bởi mình không có lò vi sóng mà không biết phải làm sao thì hãy tham khảo bài viết này của chúng tôi. Bạn sẽ cảm thấy cách làm mứt chuối không cần lò vi sóng đơn giản đến không ngờ. Hãy lưu ngay công thức này vào sổ tay nội trợ của bạn để luôn có món ngon lạ miệng chiêu đãi cả nhà nhé. Nguyên liệu làm mứt chuối Chuối chín.

Đường trắng.

Chanh tươi. Làm mứt chuối không cần lò vi sóng từ nguyên liệu dễ kiếm (Ảnh: Internet) Khi mua chuối, hãy chọn những trái chín đều, to chắc để khi làm mứt sẽ ngon hơn. Nếu có thể thì hãy chọn chuối ngự hoặc chuối tây để món mứt có màu sắc cũng như độ dẻo dai ngon nhất nhé.

Cách làm mứt chuối dẻo không cần lò vi sóng Sau khi mua chuối về thì hãy lột bỏ vỏ, đem cắt chuối thành những lát dài theo chiều dọc của trái chuối. Thông thường mỗi trái chuối cắt làm 4 lát như vậy là được, hoặc nếu muốn bạn có thể cắt theo những khoanh tròn cũng được vì sẽ không ảnh hưởng nhiều đến quá trình làm mứt. Nhưng cắt dọc sẽ tạo cảm giác ngon miệng hơn và thao tác cũng nhanh hơn. Cắt chuối rồi đem phơi nắng để làm món mứt chuối ngon (Ảnh: Internet) Sau khi cắt xong, bạn hãy xếp chuối ra khay rồi đem phơi nắng khoảng vài giờ cho miếng chuối héo đi như vậy món mứt sẽ ngon hơn. Đây là cách làm mứt chuối khô không cần lò vi sóng đơn giản mà bất cứ ai cũng có thể áp dụng đấy.

Khi đã phơi xong,công đoạn tiếp theo cần làm đó là tiến hành sên làm mứt. Chuẩn bị một cái chảo sâu lòng, cho chuối đã phơi héo vào, thêm đường vừa đủ. Lượng đường tùy vào sở thích ăn ngọt của bạn mà căn chỉnh lại tỷ lệ nhé. Đảo đều đường với chuối để đường trải đều và bắt đầu ngấm vào miếng chuối, nên giữ hỗn hợp này khoảng vài tiếng đồng hồ để đường tan chảy và bạn không cần đảo quá nhiều sẽ khiến chuối bị nát. Bắc chảo lên bếp nóng rồi đổ hỗn hợp này vào tiến hành sên lên, lúc này vắt thêm miếng chanh vào đảo đều nhé. Mới đầu đun lửa lớn để nước đường sôi lên cũng như tan chảy hoàn toàn, sau đó vặn lửa nhỏ bớt lại để khi sên chuối sẽ không bị cháy khét. Đảo đều liên tục đến khi đường khô quẹo lại và miếng chuối chuyển sang màu nâu đẹp mắt thì tắt bếp. Tới đây coi như các bước làm mứt chuối đơn giản đã hoàn thành. Món mứt chuối không cần lò vi sóng vẫn ngon tuyệt hảo (Ảnh: Internet) Thành phẩm mứt chuối không cần lò vi sóng Món mứt chuối dẻo dai, thơm ngon và có độ ngọt vừa phải mà khi ai ăn vào cũng thích. Mứt chuối nên bảo quản kín trong ngăn mát tủ lạnh để dùng dần và giữ được lâu hơn. Đây là cách làm mứt chuối không cần lò vi sóng đơn giản nhất, bạn có thể dễ dàng thực hiện được tại nhà mà không tốn quá nhiều thời gian và công sức. Tết này, hãy cho gia đình và bạn bè thưởng thức tay nghề nấu nướng của bạn qua món mứt chuối đậm vị này xem nhé. Lấy sổ tay ra và lưu ngay công thức này lại để luôn có những món ăn ngon mà cực đơn giản cho cả nhà bạn nhé. Chúc bạn thực hiện thành công!

Cách làm mứt chuối sấy đơn giản không đến 3 bước Đây là cách làm mứt chuối sấy thơm ngon, hấp dẫn mà cực kỳ đơn giản ai cũng có thể làm được. Hãy cho gia đình bạn thưởng thức món ăn này trong dịp Tết sắp tới nhé.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cach-lam-mut-chuoi-khong-can-lo-vi-song-don-gian-the-nay-day-265614.html