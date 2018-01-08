Cách làm mứt chuối không cần lò vi sóng đơn giản thế này đây

Vào bếp 08/01/2018 09:39

Đừng bận tâm vì đã có cách làm mứt chuối không cần lò vi sóng đơn giản này. Bạn hãy thử thực hiện theo hướng dẫn để có món mứt thơm ngon nhất nhé.

Nếu bạn muốn tự làm mứt chuối tại nhà nhưng lại lo lắng bởi mình không có lò vi sóng mà không biết phải làm sao thì hãy tham khảo bài viết này của chúng tôi. Bạn sẽ cảm thấy cách làm mứt chuối không cần lò vi sóng đơn giản đến không ngờ. Hãy lưu ngay công thức này vào sổ tay nội trợ của bạn để luôn có món ngon lạ miệng chiêu đãi cả nhà nhé.

Nguyên liệu làm mứt chuối

  • Chuối chín.
  • Đường trắng.
  • Chanh tươi.
Làm mứt chuối không cần lò vi sóng từ nguyên liệu dễ kiếm
Làm mứt chuối không cần lò vi sóng từ nguyên liệu dễ kiếm (Ảnh: Internet)

Khi mua chuối, hãy chọn những trái chín đều, to chắc để khi làm mứt sẽ ngon hơn. Nếu có thể thì hãy chọn chuối ngự hoặc chuối tây để món mứt có màu sắc cũng như độ dẻo dai ngon nhất nhé.

Cách làm mứt chuối dẻo không cần lò vi sóng

Sau khi mua chuối về thì hãy lột bỏ vỏ, đem cắt chuối thành những lát dài theo chiều dọc của trái chuối. Thông thường mỗi trái chuối cắt làm  4 lát như vậy là được, hoặc nếu muốn bạn có thể cắt theo những khoanh tròn cũng được vì sẽ không ảnh hưởng nhiều đến quá trình làm mứt. Nhưng cắt dọc sẽ tạo cảm giác ngon miệng hơn và thao tác cũng nhanh hơn.

Cắt chuối rồi đem phơi nắng để làm món mứt chuối ngon
Cắt chuối rồi đem phơi nắng để làm món mứt chuối ngon (Ảnh: Internet)

Sau khi cắt xong, bạn hãy xếp chuối ra khay rồi đem phơi nắng khoảng vài giờ cho miếng chuối héo đi như vậy món mứt sẽ ngon hơn. Đây là cách làm mứt chuối khô không cần lò vi sóng đơn giản mà bất cứ ai cũng có thể áp dụng đấy.

Khi đã phơi xong,công đoạn tiếp theo cần làm đó là tiến hành sên làm mứt. Chuẩn bị một cái chảo sâu lòng, cho chuối đã phơi héo vào, thêm đường vừa đủ. Lượng đường tùy vào sở thích ăn ngọt của bạn mà căn chỉnh lại tỷ lệ nhé.

Đảo đều đường với chuối để đường trải đều và bắt đầu ngấm vào miếng chuối, nên giữ hỗn hợp này khoảng vài tiếng đồng hồ để đường tan chảy và bạn không cần đảo quá nhiều sẽ khiến chuối bị nát.

Bắc chảo lên bếp nóng rồi đổ hỗn hợp này vào tiến hành sên lên, lúc này vắt thêm miếng chanh vào đảo đều nhé. Mới đầu đun lửa lớn để nước đường sôi lên cũng như tan chảy hoàn toàn, sau đó vặn lửa nhỏ bớt lại để khi sên chuối sẽ không bị cháy khét.

Đảo đều liên tục đến khi đường khô quẹo lại và miếng chuối chuyển sang màu nâu đẹp mắt thì tắt bếp. Tới đây coi như các bước làm mứt chuối đơn giản đã hoàn thành.

Món mứt chuối không cần lò vi sóng vẫn ngon tuyệt hảo
Món mứt chuối không cần lò vi sóng vẫn ngon tuyệt hảo (Ảnh: Internet)

Thành phẩm mứt chuối không cần lò vi sóng

Món mứt chuối dẻo dai, thơm ngon và có độ ngọt vừa phải mà khi ai ăn vào cũng thích. Mứt chuối nên bảo quản kín trong ngăn mát tủ lạnh để dùng dần và giữ được lâu hơn.

Đây là cách làm mứt chuối không cần lò vi sóng đơn giản nhất, bạn có thể dễ dàng thực hiện được tại nhà mà không tốn quá nhiều thời gian và công sức. Tết này, hãy cho gia đình và bạn bè thưởng thức tay nghề nấu nướng của bạn qua món mứt chuối đậm vị này xem nhé.

Lấy sổ tay ra và lưu ngay công thức này lại để luôn có những món ăn ngon mà cực đơn giản cho cả nhà bạn nhé. Chúc bạn thực hiện thành công!

Cách làm mứt chuối sấy đơn giản không đến 3 bước

Cách làm mứt chuối sấy đơn giản không đến 3 bước

Đây là cách làm mứt chuối sấy thơm ngon, hấp dẫn mà cực kỳ đơn giản ai cũng có thể làm được. Hãy cho gia đình bạn thưởng thức món ăn này trong dịp Tết sắp tới nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   cách làm mứt tết cách làm mứt chuối mứt chuối

TIN MỚI NHẤT

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 1 giờ 0 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 1 giờ 0 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 1 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 1 giờ 33 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 1 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang