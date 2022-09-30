Cách làm mứt vỏ bưởi Thái lan đơn giản thế này bạn đã biết chưa?

Để có được món vỏ bưởi thơm ngon đúng vị nhất, bạn cần chuẩn bị vỏ của khoảng 2 trái bưởi. Lưu ý nên chọn bưởi còn tươi xanh, chưa bị héo cũng như đều múi để phần vỏ được đều và đẹp nhất. Bạn có thể tìm mua vỏ bưởi đã lột sẵn hoặc mua trái bưởi về vừa để ăn mà vừa tận dụng được vỏ bưởi làm mứt

Mứt là một trong những món ăn chơi dân giã mà vô cùng thơm ngon được nhiều người ưa thích cho những dịp tết, tiếp khách, hay đơn giản là để nhâm nhi mỗi chiều buồn chán. Đặc biệt, đây còn là món ăn vặt khoái khẩu của nhiều chị em, nhất là các thực khách nhí đấy nhé! Tuy nhiên, việc mua sẵn bên ngoài thường sẽ không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vì thế nên nhiều bà nội trợ chọn cách tự chế biến tại nhà. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau học cách làm mứt vỏ bưởi Thái Lan siêu ngon mà lại siêu tiết kiệm tại nhà nhé. Hãy cùng bắt tay ngay vào chế biến món mứt vỏ bưới Thái Lan lạ miệng, hấp dẫn này thôi nào!

- Đầu tiên là công đoạn sơ chế vỏ bưởi, bạn nên làm kỹ bước này nhé. Vì vỏ bưởi khá cay và đắng nên cần chú ý để làm sao loại bỏ vớt thì như vậy món mứt tạo ra mới vừa miệng được.

Ngoài nguyên liệu chính này, bạn còn cần chuẩn bị thêm đường cát, phèn chua và nếu mốn thì hãy thêm ống vani để tạo độ thơm ngon hơn nhé.

- Mới đầu khi mua trái bưởi về, bạn hãy tách lấy phần vỏ. Dùng dao cắt lấy phần vỏ bên ngoài mà đừng lấy cùi màu trắng nhé. Sau đó tiếp tục cắt thành những sợi nhỏ dài vừa ăn, thông thường cắt bằng khoảng ngón tay út là được. Hoặc tùy theo khả năng tạo hình của bạn mà cho ra đời những hình dáng khác nhau nhé. Bởi miễn sao miếng bưởi nhỏ để sên mứt thuận lợi nhất.

- Đem vỏ bưởi rửa sơ qua rồi cho vào chậu nước muối pha loãng tiến hành ngâm khoảng 3 – 4 tiếng đồng hồ để loại bỏ bớt tinh dầu cũng như giúp bưởi bớt hăng hơn. Sau đó đem rửa lại nhiều lần với nước sạch để giảm vị mặn.

Công đoạn sơ chế vỏ bưởi trước khi làm mứt đơn giản!

- Chuẩn bị một nồi nước sôi, cho vào 1 muỗng nhỏ phèn chua rồi đun lên cho phèn tan. Sau đó cho vỏ bưởi vào đun sôi khoảng 10 phút. Cách này chính là bí kíp để giúp cho mứt vỏ bưởi không bị cay và đắng, bạn hãy lưu lại kẻo quên nhé.

- Sau khi đun xong, bạn lại vớt vỏ bưởi ra rửa sạch với nước nhiều lần đến khi bạn cắn thử mà thấy vị cay và đắng đã dịu hẳn thì vắt khô rồi để ráo.

- Sau khi sơ chế vỏ bưởi xong, bạn hãy ngâm nó với khoảng 400 gram đường và có thể thay đổi tỷ lệ tùy ý. Trộn đều rồi ngâm khoảng 6 tiếng để đường tan chảy hoàn toàn cũng như thấm vô miếng bưởi.

Vỏ bưởi ngâm đường xong rồi tiến hành sên làm mứt kiểu Thái Lan!

- Khi thấy đường tan chảy hết và nước màu trong trong thì bạn hãy thực hiện bước cuối cùng đó là sên làm mứt. Lấy một cái chảo sâu lòng rồi đổ toàn bộ số vỏ bưởi vào cho lên bếp nóng, đợi đến khi đường sôi lên thì vặn nhỏ lửa lại sên tiếp cũng như giúp cho mứt không bị cháy khét.

- Cứ đảo đều tay và sên cho đến khi thấy đường khô hẳn và xuất hiện lớp bột đường bám quanh miếng mứt thì lúc này bạn hãy thêm vào ống vani, đảo thêm vài lần nữa rồi tắt bếp.

Thành phẩm

Món mứt vỏ bưởi Thái Lan thơm ngon, ai cũng mê!

Món mứt vỏ bưởi Thái Lan dẻo dai thơm ngon, với visual màu xanh mát mắt. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt thanh, độ giòn dai vừa phải cũng như mùi thơm nhẹ của vani hòa quyện. Món này mà nhâm nhi cùng ly trà xanh mang chút vị chát nhẹ nữa thì đúng chuẩn combo lý tưởng cho giờ trà chiều nhé!

Mẹo chọn bưởi ngon và làm mứt vỏ bưởi không đắng

- Bạn nên chọn trái bưởi vỏ mỏng, gai nở hết, da hơi nhăn và ít mịn bóng.

- Để mứt vỏ bưởi không đắng bạn lấy dao bào bào sơ phần vỏ xanh và gọt bớt phần trắng bên trong sao cho phần vỏ làm mứt mỏng nhất có thể.

Trên đây là công thức siêu đơn giản cho món mứt vỏ bưởi Thái Lan dẻo dai, thơm ngon, ăn mãi cũng không chán tại nhà. Với món mứt được chế biến từ thành phần tưởng đem bỏ đi, cùng với vài công đoạn siêu đơn giản như này, các chị em nhất định đừng bỏ lỡ nhé. Tận dụng những gì không dùng nữa, lại còn đảm bảo an toàn vệ sinh và thơm ngon hết ý, chẳng kém gì mứt mua ngoài tiệm, thật còn gì tuyệt vời hơn nữa nào?! Chúc các chị em trổ tài thành công nhé! Cuối tuần đến rồi, còn chần chừ gì mà không bắt tay ngay vào thử sức thôi nào?!