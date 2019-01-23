Cách làm bánh mì hoa cúc đơn giản tại nhà

Với cách làm bánh mì hoa cúc từ nguyên liệu này, có thể làm được 2 mẻ bánh mì hoa cúc cho cả gia đình.

Khuôn loaf cỡ 24cm hoặc nếu không có khuôn có thể nướng trực tiếp trên khay nướng với giấy chống dính. Tuy nhiên bánh mì hoa cúc nướng không có khuôn sẽ có chiều ngang hơi lớn hơn bình thường.

50g nước ấm

60g đường kính trắng

5g men làm bánh mì

2 quả trứng gà, 1 lòng đỏ trứng gà

80g kem tươi loại 30 - 35% béo

300g bột làm bánh mì (loại bột mì dai số 13)

20g bột mì đa dụng

10g bột bắp

15g sữa bột

100g bơ nhạt loại không có muối

3ml chiết xuất va-ni

Muối tinh

Máy đánh trứng

Cách làm bánh mì hoa cúc tại nhà

Bước 1: Trộn bột

Hòa 50g nước ấm với 10g đường cùng với 5g men nở làm bánh mì, sau đó khuấy đều rồi đợi khoảng 15-20 phút cho men nở được kích hoạt

Trong lúc đợi men kích hoạt, đánh bông 2 quả trứng gà bằng máy đánh trứng, vừa đánh vừa từ từ đổ thêm 50g đường vào hỗn hợp, giữ mức đánh vừa phải đến khi đường tan hết không còn thấy lạo xạo khi đánh trứng, màu trứng chuyển sang nhạt như màu kem tươi thì bắt đầu cho tiếp 80g kem tươi vào, đánh đều khoảng 2 phút.

Bánh mì hoa cúc nướng có khuôn sẽ đỡ bị bẹt hơn

Chuyển máy đánh trứng sang nấc nhỏ hơn, đổi sang que trộn bột rồi thêm vào hỗn hợp 300g bột làm bánh mì, tiếp tục thêm 20g bột mì đa dụng, 10g bột bắp và 15g sữa bột vào, đánh đều tay.

Thêm vào hỗn hợp bột 2g muối, 3ml chiết xuất va-ni cùng men nở đã kích hoạt khi nãy.

Tiếp tục nhồi bột thêm 15 phút nữa thì có thể tắt máy, để nguyên bột trong tô, đậy lại để bột nghỉ khoảng 10 phút thì tiếp tục bật máy để trộn bột thêm 10 phút nữa.

Cho vào hỗn hợp bột 100g bơ nhạt để lạnh đã cắt nhỏ, nhồi bột đủ 10 phút hoặc đến khi thấy bơ tan đều hết thì tắt máy. Kiểm tra bột bằng cách lấy một ít bột, kéo mỏng ra nếu thấy lớp màng bột dai và khó rách là đạt.

Bước 2: Nhồi bột

Trải một ít bột mì ra tô làm bột áo, sau đó cho bột đã trộn vào tô, đậy kín lại để ủ trong khoảng 45-60 phút đến khi bột nở lên gấp đôi thì dùng tay đấm xuống mặt cho bột xẹp đi.

Lại đậy kín rồi cho bột vào ngăn mát tủ lạnh ít nhất 6 tiếng hoặc có thể để bột qua đêm cho bột nở xốp, khi nướng bánh sẽ tơi và thớ bánh bông hơn.

Trải bột áo ra, nhồi bột bằng tay để cho bột săn chắc đều rồi chia bột thành 6 phần bằng nhau, lăn dài thành các sợi rồi bắt đầu thắt bím để tạo hình cho bánh.

Bánh mì hoa cúc sau khi nướng sẽ có lớp vỏ giòn, để nguội sẽ mềm hơn

Bước 3: Nướng bánh

Quét bơ đều khắp mặt khuôn để chống dính

Xếp bánh đã tạo hình vào trong khuôn, sau đó đậy lại ủ tiếp khoảng 3-4 tiếng cho khối bột nở lên gấp 3 lần

Bật lò, cho 100ml nước vào khay dưới khay nướng rồi vặn ở mức nhiệt 200 độ C, hai lửa trong khoảng 10 phút trước khi nướng bánh để lò nóng.

Đánh tan đều 1 lòng đỏ trứng với 2 thìa sữa tươi, sau đó dùng chổi quết đều lên mặt bánh một lớp trứng mỏng. Có thể cho thêm hạnh nhân hoặc hạt điều, vừng lên trên mặt bánh rồi cho bánh vào lò nướng ở mức nhiệt 200 độ C trong khoảng 25 phút. Sau đó khi thấy bánh chuyển sang màu vàng thì vặn lửa nhỏ xuống mức nhiệt 180 độ C.

Đợi thêm 5-10 phút nữa đến khi thấy mặt bánh chín vàng đều thì lấy bánh ra khỏi lò, để ra khay cho nguội là có thể ăn ngay.

Bánh mì hoa cúc khi mới nướng xong có phần vỏ giòn, xé ra bên trong từng thớ bánh thơm mềm ngậy mùi bơ nhưng ăn không bị ngấy và rất tơi xốp. Để nguội lớp vỏ bánh sẽ mềm hơn và tạo thành một lớp bóng bên ngoài. Có thể bảo quản bánh mì hoa cúc trong khoảng 3 ngày trong thời tiết khô ráo, mát mẻ.