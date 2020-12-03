Cách làm bánh khoai tây nghiền thơm ngon khó cưỡng

Bánh khoai tây nghiền được xem là món ăn top đầu trong các món ăn vặt hấp dẫn được giới trẻ yêu thích. Với lớp vỏ bánh giòn tan bên ngoài, độ mềm dẻo bên trong của khoai tây, đem đến hương vị hòa quyện, thơm ngon đến mê mẩn. Bánh khoai tây nghiền có thể thưởng thức kèm theo gà rán hoặc một cốc nước ngọt có gas để làm tăng hương vị. Trong bài viết sau, Phunuvagiadinh sẽ bật mí với bạn đọc một vài cách làm bánh khoai tây nghiền tại nhà cực kỳ đơn giản mà siêu ngon.

+ Khi luộc nhớ cho thêm một ít muối. Đến khi thấy khoai chín nhừ thì vớt ra, chờ nguội rồi bóc vỏ, nghiền nát hoặc dằm nát bằng thìa.

+ Rửa sạch khoai tây rồi để nguyên vỏ, cho vào 1 chiếc nồi rồi đổ nước cho ngập củ khoai, sau đó luộc chín.

+ Mẹo dành cho bạn: Khi luộc khoai tây, bạn có thể khứa nhẹ vỏ khoai tây bằng dao để tạo một đường tròn xung quanh củ khoai. Sau đó, hãy thêm một chút muối để luộc chín khoai. Khi khoai chín thì vớt ra ngay rồi bỏ luôn vào chậu nước đá lạnh. Tiếp theo, cầm 2 bên củ khoai đã cắt và lột nhẹ vỏ ra là được. Bí quyết này sẽ giúp bạn thực hiện nhanh chóng và tiết kiệm nhiều thời gian.

Bước 2: Tách lòng đỏ trứng gà, sau khi khoai tây đã được nghiền nhuyễn thì cho 1 lòng đỏ trứng vào, sau đó thêm sữa, 30g bột mì, thêm một chút muối vào và có thể thêm chút tiêu nếu muốn. Sau đó, tiến hành trộn đều hỗn hợp.

Nghiền khoai tây rồi trộn với sữa, trứng gà và bột mì - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Đập 2 quả trứng còn lại cho vào bát, đánh đều lên cho tan hết. Chuẩn bị sẵn bột mì và bột chiên xù. Tiến hành vo viên hỗn hợp khoai tây theo hình tròn hoặc hình trụ dài hoặc bất cứ hình thù gì mà bạn muốn. Sau khi vo viên xong thì lăn tiếp viên khoai tây qua chén bột mì đã chuẩn bị sẵn, tiếp tục lăn qua 1 lớp trứng, cuối cùng lăn vào bột chiên xù.

Bước 4: Bắc chảo lên bếp, đổ dầu vào cho sôi. Sau đó, cho viên khoai tây vào rồi chiên khoảng 3-5 phút là khoai chín. Thực hiện tương tự cho đến khi hết khoai.

Bước 5: Sau khi chiên khoai xong thì gắp ra khỏi chảo, cho vào đĩa đã lót sẵn giấy thấm dầu. Bạn hãy thưởng thức cùng với tương ớt để tăng hương vị của bánh. Bánh khoai tây sữa ăn khi còn nóng sẽ ngon hơn rất nhiều.

Khoai tây chiên xong thì ăn lúc còn nóng mới ngon - Ảnh minh họa: Internet

Yêu cầu thành phẩm

Lớp vỏ bên ngoài bánh giòn, vàng nhờ lớp bột chiên xù và trứng, độ dẻo bên trong đến từ khoai tây và hương thơm ngất ngây đến từ sữa. Những chiếc bánh khoai tây chiên sữa siêu ngon, cực kỳ thích hợp cho những ngày mưa lạnh.

Hướng dẫn làm khoai tây nghiền chiên xù

Nguyên liệu làm bánh

3 củ khoai tây.

4 quả trứng.

2 chén bột cù.

Dầu rán.

Hướng dẫn làm khoai tây nghiền chiên xù - Ảnh minh họa: Internet

Công thức làm bánh khoai tây nghiền chiên xù

Bước 1: Sơ chế khoai tây với cách thực hiện tương tự như công thức sơ chế khoai tây ở cách làm bánh khoai tây nghiền sữa.

Bước 2: Viên khoai tây đã nghiền nát thành từng viên khoai hình trụ dài hoặc hình tròn.

Bước 3: Cho trứng vào bát rồi đánh đều lên. Chuẩn bị bột chiên xù sẵn trong bát. Cho từng viên khoai tây vào bát bột chiên xù, sau đó nhúng qua trứng rồi tiếp tục lăn đều qua bột chiên xù, để bột dính đều lên bề mặt ngoài của bánh.

Lăn viên khoai tây qua bột chiên xù - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Với bánh khoai tây nghiền chiên xù, cách làm sẽ khác hơn một chút so với công thức làm bánh khoai tây nghiền sữa. Sau khi vo xong viên khoai tây, bạn cần cho từng viên lên khay rồi để vào ngăn mát tủ lạnh để bánh nghỉ khoảng 30 phút rồi mới đem ra chiên.

Bước 5: Bắc 1 chiếc chảo lên bếp rồi đổ dầu vào ngập bánh. Bạn nên sử dụng chảo không dính, đáy dày để chiên bánh, giúp bánh giòn hơn. Cho viên khoai tây vào chiên cho tới khi giòn vàng. Chiên khoảng 3-4 phút là bánh chín. Sau khi chiên xong thì vớt bánh ra, cho lên đĩa có sẵn giấy thấm dầu. Thưởng thức lúc còn nóng và ăn kèm với tương ớt.

Cách làm khoai tây nghiền.

Khoai tây 5 củ.

Sữa 230 ml có thể thêm hoặc bớt sữa.

Bơ 3 muỗng canh.

Muối và tiêu 1 muỗng cà phê.

Cách làm món khoai tây nghiền.

Chuẩn bị.

Sơ chế khoai Khoai tây sau khi mua về. Dùng bán chải nhỏ làm sạch củ khoai tây.

Dùng dao gọt sạch lớp vỏ khoai tây và mang đi luộc.

Luộc khoai tây.

Đặt khoai tây vào một cái nồi lớn, luộc trong vòng 10-20 phút với lửa vừa.

Dùng một chiếc đũa hoặc nĩa cắm vào cũ khoai tây để kiểm tra xem nó chín chưa.

Lưu ý: cho khoai tây vào từ lúc nước lạnh và không đậy nắp.

Làm khoai tây nghiền.

Sau khi khoai tây đã chín bạn vớt khoai tây ra và nghiền nát, nên cho bơ vào trước khi nghiền. Để hỗn hợp ngon hơn nên trộn thêm sữa hoặc nước cốt gà.

Với món này bạn có thể ăn với gà rán hoặc gà nướng,.....

Với những cách làm bánh khoai tây nghiền đơn giản trên đây, hy vọng bạn sẽ có thêm những bí quyết làm các món ăn vặt hấp dẫn cho những ngày cuối tuần hoặc những ngày mưa lạnh.