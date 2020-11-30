Cách làm ruốc cá lóc thơm ngon, đơn giản tại nhà

Cách làm ruốc cá lóc ngon là một trong những công thức chế biến món ăn tận dụng được nguồn dưỡng chất dồi dào, cùng hương vị thơm ngon, tươi ngọt từ thịt cá lóc tươi.

Với cách làm ruốc cá lóc đơn giản tại nhà, các chị em nội trợ sẽ có thêm một món ăn ngon để thay đổi khẩu vị cho cả gia đình. Đặc biệt, bé yêu nhà bạn sẽ mê tít món ăn này cùng cháo. Bên cạnh đó, cá lóc cũng mang đến nhiều giá trị dinh dưỡng tuyệt vời cho sức khỏe .

Cá lóc còn được gọi với tên khác là cá quả. Muốn làm ra món chà bông cá thơm ngon nhất, các bạn nên chú ý chọn cho mình những con cá lóc to có màu đen, tươi sống, thịt chắc. Nếu có thể thì nên chọn mua cá lóc đồng thành phẩm sẽ càng ngon.

- Cá lóc: 1 khoảng 1 kg

- Nước mắm loại ngon: 1 muỗng canh

- Hạt nêm: 1 thìa nhỏ

- Gia vị: Hành tím, gừng tươi, tỏi.

- Một ít rượu trắng

Nguyên liệu làm ruốc cá lóc

2. Cách làm ruốc cá lóc cho bé thơm ngon và không tanh

Bước 1: Sơ chế cá lóc và nguyên liệu

- Sau khi mua cá lóc về nên đánh vảy cá thật kỹ, sau đó mổ bụng và bỏ hết nội tạng, cắt bỏ phần da, rồi xắt miếng tầm 2 cm.

- Dùng chanh cọ sát vào thịt cá cho hết nhớt. Bạn không nên dùng muối để rửa nhớt cho cá vì sẽ càng làm cá ra nhớt nhiều thêm. Tiếp theo, rửa sạch cá lại với nước rồi tiến hành khử mùi tanh cho cá.

- Cho thêm rượu trắng và gừng tươi giã nát vào để ướp cùng với cá lóc khoảng 30 phút để khử bớt mùi hôi, tanh, chất nhờn của nguyên liệu.

Sơ chế cá lóc

Bước 2: Luộc cá chín

- Xếp tất cả số thịt cá đã ướp lúc nãy vào nồi hấp.

- Cho thêm 1/3 chén rượu trắng cùng với một ít gừng cắt lát vào nồi.

- Bắc một chiếc nồi lên trên bếp, bật lửa to và hấp cách thủy trong vòng 15-20 phút để cá chín kỹ.

Bật lửa to và hấp cách thủy trong vòng 15-20 phút để cá chín kỹ

Bước 3: Gỡ thịt cá

- Cá sau khi chín vớt ra thì để nguội.

- Dùng tay sạch gỡ lấy thịt cá, chú ý dùng nhíp gỡ những miếng xương nhỏ lẫn trong thịt cá ra. Để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, bạn nên rửa tay thật sạch trước khi tiến hành gỡ cá.

- Dùng tay bóp nhẹ phần thịt cá cho hơi nhuyễn, nhưng chú ý đừng bóp quá nát. Hoặc bạn dùng một chiếc cối để giã nhẹ thịt cá. Nên điều chỉnh lực tay cho vừa phải, đừng nên làm thịt cá quá nát, sẽ khó chế biến được chà bông cá lóc ngon như ý muốn.

Dùng tay bóp nhẹ phần thịt cá cho hơi nhuyễn, nhưng chú ý đừng bóp quá nát

Bước 4: Cách làm chà bông cá lóc

- Cho một chiếc chảo sạch lên bếp và đổ vào một ít dầu ăn. Khi dầu nóng thì cho thêm tỏi, hành tím vào phi thơm.

- Tiếp theo, đổ phần thịt cá vào sao đều tay với lửa nhỏ đến khi cá thấm gia vị. Đồng thời, nêm nếm thêm nước mắm, hạt nêm, tiêu xay tùy theo khẩu vị của gia đình bạn.

- Chú ý, khi sao hãy dùng một chiếc muôi/ muỗng chà nhẹ thịt cá lên mặt chảo để cá được tơi và bông hơn.

- Đến khi thấy thịt cá khô lại, tơi bông cùng màu vàng đẹp mắt là món ăn của bạn đã hoàn thành. Tùy khẩu vị và sở thích của từng gia đình mà các bạn có thể sao còn ướt ướt hoặc thật khô. Chà bông cá lóc sao càng khô thì càng bảo quản được lâu hơn.

Dùng một chiếc muôi/ muỗng chà nhẹ thịt cá lên mặt chảo để cá được tơi và bông hơn

3. Cách làm ruốc cá lóc bằng máy xay sinh tố

Đây là giải pháp giúp bạn rút ngắn thời gian thực hiện món ruốc cá lóc. Trước tiên, hãy chọn loại máy xay có mũi nhựa, chỉnh mức xay thấp nhất để không làm nhuyễn nát thịt cá. Tốt nhất, bạn nên canh chừng để bật tắt chế độ ON/OFF máy xay liên tục nhằm điều chỉnh độ tơi thịt cá như ý muốn.

Cá lóc sau khi được khử tanh, sơ chế kỹ lưỡng và gỡ thịt cá thì bạn cho thêm gừng, tỏi vào máy xay mức nhỏ nhất. Khi thịt tơi nhỏ ra thì bạn cho lên chảo để làm món ruốc cá lóc bằng chảo phương pháp phía trên.

Chế biến chà bông cá lóc bằng máy xay sinh tố là phương pháp nhanh, tiện lợi

Chế biến chà bông cá lóc bằng máy xay sinh tố tuy nhanh, tiện lợi, nhưng lại không được nhiều người khuyến khích áp dụng vì thành phẩm có thể bị vụn nát, mất đi một phần vị ngọt vốn có của món ruốc cá lóc. Tốt hơn, chúng ta vẫn nên hấp cá bằng rượu với gừng để khử hoàn toàn mùi tanh, rồi sao khô bình thường trên chảo để tránh làm chà bông nát vụn.

4. Cách bảo quản chà bông cá lóc

- Chà bông cá sau khi hoàn thành thì nên để nguội rồi mới trút vào hũ sạch, đậy kín nắp lại. Món ruốc cá lóc muốn dùng được lâu thì phải bảo quản ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

- Khi lấy ra ăn, nên dùng muỗng sạch và khô để gắp chà bông. Hạn chế để chà bông tiếp xúc với không khí nhiều vì sẽ làm mất vị thơm ngon của món ăn, làm chúng nhanh bị hút ẩm và hư hỏng.

Món cháo chà bông cá lóc

5. Tác dụng của cá lóc đối với sức khỏe

+ Hình thành và tăng trưởng cơ bắp

Trong thịt cá lóc có chứa một lượng lớn protein, con số này cao hơn mức protein trong cá chép và cá rô phi. Khi ăn 100g cá lóc trẻ nhỏ có thể nhận được 25,2g protein. Protein cao sẽ rất có lợi cho trẻ vì chúng giúp ích rất nhiều trong quá trình hình thành cơ bắp trên cơ thể các bé.

+ Chữa lành vết thương cho trẻ

Thịt cá lóc cũng chứa rất nhiều albumin, chúng giúp quá trình chữa lành các bệnh khác nhau diễn ra nhanh chóng như: viêm gan, thương hàn, nhiễm trùng phổi, tiểu đường, đột quỵ,…

+ Duy trì cân bằng chất lỏng của cơ thể

Chất albumin cũng có tác dụng giúp duy trì tính ổn định của sự điều tiết chất lỏng trong cơ thể. Nếu tình trạng chất lỏng trong cơ thể suy giảm, protein đi vào cơ thể sẽ bị phá vỡ và cơ thể sẽ không thể hoạt động bình thường. Hàm lượng trung bình của albumin trong cơ thể tốt nhất nên đạt 60%.

Trong thịt cá lóc có chứa một lượng lớn protein

+ Giúp trẻ có hệ thống tiêu hóa khỏe mạnh

Cá lóc có thịt mềm vì thế hệ tiêu hóa non nớt của trẻ nhỏ cũng rất dễ tiêu hóa. Điều này là nhờ trong cá lóc có protein collagen thấp hơn mức protein trong thịt các loại gia súc, gia cầm.

+ Lưu trữ dưỡng chất và các hormone

Nếu như axit béo trong cá lóc giúp lưu trữ và tiêu hóa các vitamin hòa tan trong chất béo thì sự xuất hiện của albumin cũng có chức năng tương tự. Albumin không chỉ giúp tế bào máu trong cơ thể duy trì ở dạng loãng mà cũng giúp các dưỡng chất khác hòa tan dễ dàng hơn. Một số loại hormone, protein và khoáng chất được lưu trữ trong albumin, sau đó sẽ tuần hoàn khắp cơ thể. Do đó, sự thiếu hụt albumin có thể ra tình trạng xáo trộn tuần hoàn.

+ Cải thiện suy dinh dưỡng

Cá lóc có thể cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng rất nhiều trẻ em và phụ nữ mang thai. Vì chỉ riêng 100g cá lóc là đủ để đáp ứng các nhu cầu dinh dưỡng khác nhau, điều này rất cần thiết cho sự phát triển khỏe mạnh của các bé.

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+ Đẩy nhanh quá trình lành vết thương sau phẫu thuật

Cá lóc là loại thực phẩm lành tính có thể giúp đẩy nhanh quá trình chữa lành vết thương sau phẫu thuật. Điều này nhờ vào hàm lượng albumin cao trong cá lóc, chúng giúp hỗ trợ trong việc hình thành các tế bào và mô mới trong cơ thể đã bị phá hủy do do quá trình phẫu thuật gây ra.

Hy vọng cách làm ruốc cá lóc chúng tôi hướng dẫn đã giúp bạn và gia đình có được thêm một món ăn thơm ngon, bổ dưỡng để thay đổi khẩu vị trong mâm cơm. Với ưu điểm bảo quản được lâu, ruốc cá lóc có thể mang theo trong chuyến du lịch, hay dã ngoại dài ngày để cả gia đình cùng thưởng thức. Nếu không thích cá lóc, bạn có thể thay bằng cá thu bằng cách chế biến tương tự.