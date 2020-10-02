Hầu hết các loại mắm đều được chế biến từ tôm cá và ướp muối theo tỷ lệ nhất định rồi tự phân hủy tạo thành mắm. Mắm rất giàu đạm và có vị ngon nên được người dân dùng nhiều trong bữa ăn hàng ngày. Mắm ruốc cũng là một trong những loại mắm được nhiều người yêu thích, mang đến nhiều chất dinh dưỡng như DHA, vitamin B1, protein, B2, PP, B12…Do đó có rất nhiều người thắc mắc bà bầu ăn mắm ruốc được không ? Vì vậy hãy cùng Phunuvagiadinh tìm hiểu xem mẹ bầu ăn mắm ruốc được không ngay sau đây.

Trên thực tế, chưa có một nghiên cứu nào chứng minh việc ăn mắm ruốc không tốt cho sức khỏe của các bà bầu. Thế nhưng, các chuyên gia, bác sĩ thai sản vẫn khuyến cáo mẹ bầu không nên sử dụng các loại mắm quá nhiều trong suốt thời gian mang thai. Vì món mắm tôm, mắm ruốc là những loại thực phẩm rất khó kiểm soát và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nếu mẹ bầu vẫn muốn dùng thì cần phải cực kỳ lưu ý trong việc chế biến cũng như ăn đúng cách để không xảy ra những hậu quả đáng tiếc.

Có bầu ăn mắm ruốc được không? Theo các chuyên gia dinh dưỡng thì mẹ bầu có thể ăn được mắm ruốc. Tuy nhiên, để có thể mang lại công dụng tốt nhất cũng như hạn chế tác hại không đáng có, mẹ bầu nên biết cách ăn mắm ruốc sao cho hợp lý.

Phụ nữ mang thai ăn mắm ruốc có lợi ích gì?

Cung cấp chất sắt

Thành phần có trong mắm ruốc chứa nhiều chất sắt. Đây là một trong những dưỡng chất rất cần thiết đối với cơ thể, nhất là phụ nữ mang thai. Có thể giúp ngăn ngừa thiếu máu, băng huyết, sinh non.

Thành phần có trong mắm ruốc chứa nhiều chất sắt - Ảnh minh họa: Internet

Chất sắt góp phần cấu tạo nên hemoglobin có vai trò vận chuyển oxy đi khắp cơ thể. Mẹ bầu nếu bị thiếu sắt trong giai đoạn mang thai sẽ làm tăng nguy cơ sinh non, trẻ sơ sinh bị nhẹ cân và nghiêm trọng hơn là có thể bị thai lưu. Vì vậy, khi mang thai ăn mắm ruốc sẽ giảm đáng kể tình trạng cơ thể thiếu máu do thiếu sắt.

Cung cấp vitamin B12

Vitamin B12 là một trong những yếu tố góp phần không nhỏ vào quá trình hình thành nhân hồng cầu. Trong giai đoạn mang thai, nếu mẹ bầu bổ sung đầy đủ Vitamin B12 cho cơ thể thì sẽ giảm nguy cơ mắc dị tật ống thần kinh thai nhi. Theo các nghiên cứu, cứ 100ml mắm ruốc sẽ cung cấp khoảng 5 mcg B12. Vì vậy, mẹ bầu bổ sung vitamin B12 bằng việc ăn mắm ruốc là một gợi ý không tệ.

100ml mắm ruốc sẽ cung cấp khoảng 5 mcg B12 - Ảnh minh họa: Internet

Bổ sung Omega 3 (DHA và EPA)

Như đã biết, Omega 3 là một loại acid béo đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với cơ thể. Bà bầu ăn mắm ruốc sẽ có thể bổ sung Omega 3 cho cơ thể giúp giảm nguy cơ bị mỡ máu, hỗ trợ tim mạch cũng như phát triển thị lực và hệ thần kinh từ khi thai nhi còn trong bụng mẹ.

Cung cấp acid amin

Ngoài các công dụng trên thì mắm ruốc còn bổ sung nhiều loại acid amin có ích cho sức khỏe. Các acid amin này có chức năng hình thành các tế bào, khắc phục các mô bị tổn thương, tạo ra kháng thể góp phần nâng cao sức đề kháng. Trong 8 loại acid amin mà cơ thể không tự tổng hợp được thì mắm ruốc có tới 5 loại bao gồm: valine, phenylalanine, methionine, isoleucine, lysine.

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Mắm ruốc bổ sung nhiều loại acid amin có ích cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý mẹ bầu cần nắm khi ăn mắm ruốc

Có thể thấy mắm ruốc là món ăn ngon mang lại nhiều dinh dưỡng cho bà bầu. Tuy nhiên, mẹ bầu cần lưu ý một số điều sau đây khi ăn mắm ruốc:

Bà bầu không nên ăn mắm ruốc thường xuyên vì sẽ tăng nguy cơ gặp các vấn đề về sức khỏe của mẹ và bé như nhiễm phải kim loại nặng thủy ngân, chì...

Một số lưu ý mẹ bầu cần nắm khi ăn mắm ruốc - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bà bầu ăn mắm ruốc quá nhiều sẽ phải nạp vào cơ thể một lượng muối lớn. Nguyên nhân là do mắm ruốc được ướp khá nhiều muối để bảo quản lâu hơn. Nếu mẹ bầu ăn hơn 1g muối/ngày sẽ rất dễ tăng huyết áp, tiền sản giật hoặc tệ hơn là bị sảy thai.

Bà bầu khi sử dụng mắm ruốc trong mỗi bữa ăn cần phải chế biến kỹ lưỡng để tránh nguy cơ bị nhiễm khuẩn. Mắm ruốc sử dụng nguyên liệu chính là ruốc còn sống nên chứa rất nhiều vi khuẩn không an toàn.

Các mẹ bầu được khuyên là chỉ nên ăn mắm ruốc 2-3 lần/tuần. Bên cạnh đó, mẹ bầu không nên ăn mắm ruốc để lâu mất vệ sinh vì sẽ rất dễ bị ngộ độc.

Bà bầu ăn mắm ruốc quá nhiều sẽ phải nạp vào cơ thể một lượng muối lớn - Ảnh minh họa: Internet

Qua những thông tin chia sẻ trên chắc các mẹ bầu cũng đã giải đáp được thắc mắc bà bầu ăn mắm ruốc được không. Việc ăn uống bổ sung đầy dinh dưỡng là điều vô cùng quan trọng trong quá trình mang thai. Do đó dù ăn bất cứ món gì các mẹ cũng nên tìm hiểu thật kỹ để tránh tác hại không mong muốn.