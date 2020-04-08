Hé lộ công thức làm thịt kho mắm ruốc đậm đà, chuẩn vị Huế cực hiếm người biết

Để thực hiện món kho ngon này bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu dưới đây

Với cách làm thịt kho mắm ruốc sả ớt này bạn sẽ có ngay món ăn chuẩn bị Huế, dám chắc mẹ chồng khó tính đến mấy cũng phải hỏi xin công thức, khen mãi không ngớt.

- Hành, gừng, tỏi, sả, ớt rửa sạch rồi băm nhỏ.

Gia vị: đường, dầu ăn, tiêu.

Cách làm thịt kho mắm ruốc sả ớt ngon

- Thịt ba chỉ mang rửa với chút rượu rồi thấm khô, thái thành những miếng nhỏ để khi kho thịt sẽ nhanh ngấm gia vị.

Thịt ba chỉ thái nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

- Cho mắm ruốc ra bát, thâm chút nước rồi dùng đũa đánh tan để cặn và cát lắng xuống dưới. Bạn chắt lấy phần mắm ở trên, cho vào bát khác.

- Bắc chảo lên bếp, cho thêm dầu và gừng, hành vào phi cho thơm. Trút phần thịt ba chỉ đã thái vài, đảo đều đến khi mỡ tứa ra, thịt săn lại thì cho sả và ớt vào đảo cùng.

Nêm thêm đường, tiêu và ớt nguyên quả vào - Ảnh minh họa: Internet

- Khi thịt đã chín, trút bát mắm ruốc vào, trộn đều rồi đun với lửa nhỏ để thịt ngấm đều gia vị, hãm bớt mùi hăng của mắm ruốc.

- Khi nước sôi, bạn cho thêm đường, chút hạt tiêu vào sao cho vừa ăn rồi tiếp tục kho đến khi mắm sền sệt thì cho vài quả ớt tươi vào, tắt bếp.

Trình bày món ăn

Chỉ cần múc thịt kho mắm ruốc sả ớt ra đĩa, sau đấy rắc thêm chút ớt thái lát và tiêu lên trên thì bạn đã có món ăn cực đưa cơm đãi cả nhà.

Những ngày mưa đây là món ăn cực đưa cơm - Ảnh minh họa: Internet

Thịt kho mắm ruốc ăn kèm với cơm nóng, dưa leo, quả vả hay chuối chát đều rất ngon. Bạn có thể cho vào lị đậy kín nắp và bảo quản trong tủ lạnh để dùng dần mà không sợ bị hỏng.

Chúc bạn thành công với món ngon dễ làm, chuẩn vị miền Trung này.