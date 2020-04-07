Mít đã vào mùa, mẹ đảm hãy làm ngay món xôi mít thơm ngon cho cả nhà thưởng thức

Hãy cùng vào bếp để bỏ túi ngay cách làm xôi mít nhé.

Xôi mít ngọt thơm vừa là món ăn vặt, vừa làm món ăn tráng miệng rất thích hợp với những lúc quây quần bên gia đình.

- Gạo nếp: 300g. Để làm món xôi mít thơm ngon, bạn cần lựa chọn loại nếp vừa dẻo vừa thơm.

- Một ít cùi dừa đã nạo.

- Đường, muối.

- Mè trắng.

Các bước chế biến xôi mít

Bước 1: Nấu xôi

- Bước đầu tiên để làm món xôi mít, bạn đem nếp ngâm với nước khoảng 8 tiếng hoặc tốt hơn là ngâm qua đêm.

- Tiếp theo, bạn cho ít đường, muối vào gạo nếp và trộn cho đều. Cho gạo nếp vào xửng hấp với lửa vừa.

Cho gạo nếp vào xửng hấp với lửa vừa đến khi nếp chín - Ảnh minh họa: Internet

- Trong thời gian đợi nếp chín, bạn cho một nửa phần cùi dừa đã nạo vào thau, cho thêm chút nước ấm, nhào và vắt lấy nước cốt dừa. Hoặc bạn có thể lấy 1/3 lon nước dừa mua ở siêu thị.

- Khi xôi gần chín, rưới nước cốt dừa đều lên trên xôi và hấp đến khi xôi chín.

Bước 2: Tách mít

Đối với mít, bạn dùng dao cắt một đường dọc theo múi và lấy hạt mít ra ngoài. Lưu ý, bạn cần làm thật cẩn thận để cho múi mít còn nguyên vẹn. Mẹo nhỏ là hãy dùng một con dao thật sắc và cắt múi mít nhanh tay và dứt khoát.

Dùng dao cắt theo đường dọc múi mít và bỏ hạt ra ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Hoàn thành món xôi mít

- Sau khi xôi đã chín và đã tách mít xong, bạn đem mè trắng rang cho thơm rồi trộn với muối đường để làm muối mè.

- Cuối cùng, bạn cho xôi vào giữa múi mít đã tách. Rắc nốt phần cùi dừa đã nạo thành sợi và muối mè lên trên là bạn đã hoàn thành món xôi mít thơm ngon, hấp dẫn.

Thành phẩm là món xôi mít thơm ngon, hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, chỉ thêm nguyên liệu là mít và vài bước chế biến đơn giản, bạn đã có thể làm cho gia đình món xôi mít vừa lạ miệng vừa thơm ngon.

Chị em cũng có thể tạo màu sắc đẹp mắt cho món ăn này bằng cách cho thêm lá dứa, lá cẩm. Chúc các bạn chế biến thành công với món xôi ngon trên.