Học lỏm bí quyết làm xôi phúc kiến của người Hoa, chồng phải gật đầu tán thưởng

Trong chuyến đi công tác vừa rồi, tôi cực kỳ ấn tượng với món xôi Phúc Kiến của người Hoa. Vì thế tôi muốn chia sẻ với các chị em nội trợ cách làm món xôi Phúc Kiến ngon miệng, đẹp mắt.

Lạp xưởng là nguyên liệu không thể thiếu trong món xôi Phúc Kiến - Ảnh minh họa: Internet

- 50 gr tôm khô.

- 100 gr thịt thăn heo.

- 5 củ hành khô.

- Gia vị; đường, nước tương, muối, café, dầu ăn, xì dầu.

Cách làm món xôi Phúc Kiến

Bước 1: Sơ chế.

- Ngâm gạo nếp khoảng 8 tiếng (nhớ bỏ thêm chút muối trắng để xôi được dẻo và thơm).

Ngâm gạo nếp 8 tiếng - Ảnh minh họa: Internet

- Ngâm nấm hương và tôm khô với nước ấm khoảng 20 phút. Nấm hương cắt nhỏ, tôm để nguyên.

- Thịt thăn thái thành từng miếng mỏng (càng mỏng càng ngon), lạp xưởng thái miếng thật mỏng.

- Hành khô bóc vỏ băm nhỏ hoặc thái mỏng.

Bước 2: thực hiện nấu.

- Đồ xôi trong chõ (phủ lớp khăn mỏng lên trên lớp gạo để hơi nước nhỏ xuống khi bị hấp hơi sẽ không làm nhão xôi).

- Cho hành vào chảo dầu phi vàng, vớt ra để riêng. Tiếp theo, lần lượt cho lạp xưởng vào đảo 3 phút, cho thịt thăn vào đảo 3 phút cho thịt săn lại, cuối cùng cho nấm hương và tôm khô vào.

- Cho gia vị: nước tương + 1 thìa cafe xì dầu + 1 chút đường vào chảo. Nhanh tay đảo đều cho đến khi nguyên liệu ngấm gia vị.

Khi xôi vừa chín tới, cho phần nhân hỗn hợp vào trộn cho thật đều. Đậy nắp và hấp tiếp 15 phút cho xôi và các nguyên liệu quyện vào nhau.

Thành phẩm là món xôi nhiều dinh dưỡng cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet

- Nêm nếm lại gia vị một lần nữa, nếu thấy vừa miệng rồi thì tắt bếp.

- Cho xôi ra bát, rắc hành phi lên trên và ăn nóng.

Món xôi Phúc Kiến thường được nấu trong các dịp lễ hội hoặc sum họp gia đình, thể hiện sự no đủ, ấm no và mang sự bình yên đến cho mọi người.