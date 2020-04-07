Thịt bò mang xào với loại quả này, vừa ngon lại lạ miệng, hao cơm vô cùng

Để thực hiện món ngon với thịt bò này, bạn cần có đủ các nguyên liệu vô cùng đơn giản dưới đây.

Dưới đây chính là cách làm bò xào su su thơm ngon với thịt bò mềm ngọt, su su giữ được độ giòn vô cùng hấp dẫn. Những ngày bận rộn, bạn chỉ cần nấu món xào ngon này thì cả nhà đã no bụng.

- 1 củ cà rốt nhỏ.

- Hành, tỏi băm nhỏ.

- Hành lá, ngò rí rửa sạch thái nhỏ.

Gia vị: Muối, dầu hào, nước tương, nước mắm, dầu ăn, tiêu.

Cách làm bò xào su su thơm ngon khó cưỡng

- Thịt bò mua về rửa sạch với chút nước muối và gừng, đây chính là cách giúp khử mùi hôi thịt bò hiệu quả. Sau đấy, bạn rửa lại với nước cho thật sạch, để ráo.

Xào thịt bò tái để bò mềm, giữ được vị ngọt - Ảnh minh họa: Internet

- Đặt miếng thịt lên thớt, dùng dao thái mỏng, vừa ăn. Sau đấy, cho thịt bò đã thái vào tô, ướp cùng tỏi băm, dầu hào, nước tương và chút dầu ăn trong 15 phút cho ngấm đều gia vị.

- Su su và cà rốt gọt bỏ vỏ sau đấy mang thái sợi rồi ngâm trong nước muối khoảng 5 phút rồi vớt ra, để ráo.

- Khi thịt bò đã ngấm gia vị, bạn bắc chảo dầu lên bếp, cho hành tỏi vào phi cho thơm rồi trút thịt bò vào xào đều tay. Thịt bò chín tái thì bạn trút ra đĩa, để riêng.

Xào đến khi su su và cà rốt thấm gia vị là được - Ảnh minh họa: Internet

- Thêm chút dầu, tiếp tục cho su su và cà rốt vào chảo đảo đều đến khi sắp chín thì nêm nếm thêm gia vị cho vừa ăn. Cho thịt bò đã xào tái vào, đảo cùng đến khi chín tới thì tắt bếp.

Thành phẩm

Món ăn đã hoàn thành - Ảnh minh họa: Internet

Cho su su xào thịt bò ra đĩa, rắc thêm hành ngò và chút hạt tiêu lên trên thì bạn đã có món ngon dễ làm, đưa cơm để cả nhà cùng thưởng thức.

Chúc bạn thành công với mẹo nấu ăn hay trên!