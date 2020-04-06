Ướp thịt với đầy đủ gia vị rồi cho vào nồi kho là sai, đây mới là cách kho thịt đúng nhất

Cho muối vào ướp với thịt ngay từ đầu là sai, bạn hãy nhớ cách kho thịt ngon này để có món thịt mềm thơm, đậm vị nhưng không hề bị ngấy.
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Dưới đây chính là cách kho thịt ngon được đầu bếp nhà hàng chuyên nghiệp tiết lộ, nhờ thế bạn sẽ có món thịt kho vừa đậm đà đưa cơm, mềm thơm và không hề bị chai cứng hay có mùi hôi.
Nguyên liệu cần chuẩn bị
- 400gr thịt ba chỉ lợn.
- Hành khô băm nhỏ.
- Gừng thái sợi.
- Một bát nước sôi.
Gia vị: Nước tương, muối, đường, dầu ăn, nước mắm.
Cách kho thịt ngon
- Để chế biến món ngon với thịt lợn này, đầu tiên bạn cần rửa thịt rồi mang ngâm trong tô nước lớn khoảng 10 phút để thịt ra hết máu thừa. Sau đấy, bạn mang rửa lại với nước cho thật sạch, để ráo.
- Dùng khăn thấm khô miếng thịt, thái thành những miếng vừa ăn.
- Cho thịt vào áp chảo với lửa nhỏ rồi dùng đũa đảo đều thịt cho mỡ từ thịt tứa ra. Đừng quên rán phần bì lợn cho thật vàng để món ăn không bị ngấy.
- Khi thịt lợn đã cháy cạnh, bạn cho thịt ra đĩa. Thêm dầu vào chảo, cho hành khô, gừng vào đảo cho thơm rồi thêm chút đường vào. Khi đường có màu cánh gián đẹp mắt thì bạn cho chút rượu nấu ăn, thịt đã áp chảo vào đảo đều tay.
- Thêm nước tương, bát nước sôi vào rồi đậy kín nắp, nấu nhỏ lửa trong 20 phút.
Lúc này, thịt đã chín mềm, thơm phưng phúc. Chỉ cần nêm thêm chút muối vào rồi tiếp tục nấu với lửa lớn trong 5 phút và nhấc chảo xuống bếp thì bạn đã có món thịt kho thơm ngon bất bại.
Chúc bạn thành công với món ngon dễ làm trên!