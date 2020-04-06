Ướp thịt với đầy đủ gia vị rồi cho vào nồi kho là sai, đây mới là cách kho thịt đúng nhất

Nấu gì hôm nay 06/04/2020 21:25

Cho muối vào ướp với thịt ngay từ đầu là sai, bạn hãy nhớ cách kho thịt ngon này để có món thịt mềm thơm, đậm vị nhưng không hề bị ngấy.

Dưới đây chính là cách kho thịt ngon được đầu bếp nhà hàng chuyên nghiệp tiết lộ, nhờ thế bạn sẽ có món thịt kho vừa đậm đà đưa cơm, mềm thơm và không hề bị chai cứng hay có mùi hôi.

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Ướp với muối là sai, muốn biết đâu là cách kho thịt ngon bạn hãy nấu với thứ gia vị này - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị

- 400gr thịt ba chỉ lợn.

- Hành khô băm nhỏ.

- Gừng thái sợi.

- Một bát nước sôi.

Gia vị: Nước tương, muối, đường, dầu ăn, nước mắm.

Cách kho thịt ngon

- Để chế biến món ngon với thịt lợn này, đầu tiên bạn cần rửa thịt rồi mang ngâm trong tô nước lớn khoảng 10 phút để thịt ra hết máu thừa. Sau đấy, bạn mang rửa lại với nước cho thật sạch, để ráo.

- Dùng khăn thấm khô miếng thịt, thái thành những miếng vừa ăn. 

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Đừng thái thịt quá nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

- Cho thịt vào áp chảo với lửa nhỏ rồi dùng đũa đảo đều thịt cho mỡ từ thịt tứa ra. Đừng quên rán phần bì lợn cho thật vàng để món ăn không bị ngấy.

- Khi thịt lợn đã cháy cạnh, bạn cho thịt ra đĩa. Thêm dầu vào chảo, cho hành khô, gừng vào đảo cho thơm rồi thêm chút đường vào. Khi đường có màu cánh gián đẹp mắt thì bạn cho chút rượu nấu ăn, thịt đã áp chảo vào đảo đều tay.

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Kho với nước tương sẽ giúp thịt không bị cứng - Ảnh minh họa: Internet

- Thêm nước tương, bát nước sôi vào rồi đậy kín nắp, nấu nhỏ lửa trong 20 phút.

Lúc này, thịt đã chín mềm, thơm phưng phúc. Chỉ cần nêm thêm chút muối vào rồi tiếp tục nấu với lửa lớn trong 5 phút và nhấc chảo xuống bếp thì bạn đã có món thịt kho thơm ngon bất bại.

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Món thịt kho mềm thơm khó cưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Chúc bạn thành công với món ngon dễ làm trên!

Cho thịt vào nồi cơm điện rồi bật nút nấu như bình thường, 30 phút sau có món thịt nướng ngon miễn chê!

Cho thịt vào nồi cơm điện rồi bật nút nấu như bình thường, 30 phút sau có món thịt nướng ngon miễn chê!

Với cách làm thịt nướng bằng nồi cơm điện này, bạn sẽ có ngay món ăn với màu sắc đẹp mắt, thơm phưng phức lại đậm đà ngon miệng đến ngỡ ngàng.

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