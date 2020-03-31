Học ngay cách làm gà treo gió đang nổi đình nổi đám trên mạng xã hội

Đây món ăn còn mới và khá lạ với nhiều người, gà treo gió tuy cách chế biến hơi cầu kì nhưng thành phẩm lại ngon và hấp dẫn vô cùng. Bạn có thể vào bếp để làm ngay cách làm gà treo gió chiêu đãi mọi người với công thứcdưới đây.

- Đùi gà: 2 chiếc. Nếu có không gian treo, bạn có thể làm nhiều một chút.

- Muối hạt: 40g.

- 1 mảnh quế, 1 mảnh gừng.

- Lá nguyệt quế: 5 lá.

- Một ít hạt tiêu.

Các bước chế biến món gà treo gió

- Đùi gà mua về bạn đem rửa sạch với nước lạnh rồi dùng dao loại bỏ mỡ ở đùi. Cho ít hạt tiêu, muối, quế và lá nguyệt quế vào chảo rang cho nóng.

- Tiếp theo, khi đã loại bỏ xong mỡ, bạn cho đùi gà vào một cái tô lớn. Cho thêm rượu, vài lát gừng vào bóp đều trong vòng vài phút và cho thêm muối đã rang vào trộn chung.

- Tiếp tục bóp đều rồi bọc kín tô đùi gà bằng màng bọc thực phẩm. Bạn bỏ tô này vào ngăn mát tủ lạnh 2 ngày.

- Sau khi lấy từ trong tủ lạnh ra, bạn buộc đùi gà bằng dây rồi treo ở nơi khô – thoáng mát khoảng một tuần cho đùi gà săn lại.

Buộc đùi gà treo nơi thoáng mát sau khi ướp gia vị và cho vào tủ lạnh - Ảnh minh họa: Internet

- Đùi gà sau khi treo gió thì bạn đem rửa qua rồi cho vào nồi hấp chín. Cuối cùng, bạn chỉ cần lấy đùi gà ra, chặt thành từng miếng vừa ăn và xếp vào đĩa là xong.

Thành phẩm

Dù cách chế biến hơi cầu kì nhưng thành phẩm bạn đạt được chắc chắn khiến bạn muốn làm đùi gà treo gió thêm nhiều lần nữa. Từng miếng thịt đùi gà thơm nức hòa quyện với các loại gia vị, lại săn chắc, dai dai vô cùng hấp dẫn.

Thành phẩm là món đùi gà treo gió thơm ngon, hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

Những ngày nắng nóng, bạn vào bếp làm đùi gà treo gió cho cả gia đình rồi thưởng thức cùng một ít bia lạnh chắc chắn sẽ khiến bữa cơm gia đình thêm phần ấm cúng.

Chúc bạn thành công với cách làm món ngon từ gà trên để bữa cơm gia đình thêm nhiều món ngon mới nhé.