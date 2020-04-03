Cho thịt vào nồi cơm điện rồi bật nút nấu như bình thường, 30 phút sau có món thịt nướng ngon miễn chê!

Nấu gì hôm nay 03/04/2020 23:04

Với cách làm thịt nướng bằng nồi cơm điện này, bạn sẽ có ngay món ăn với màu sắc đẹp mắt, thơm phưng phức lại đậm đà ngon miệng đến ngỡ ngàng.

Không cần lò nướng, chỉ cần áp dụng cách làm thịt nướng bằng nồi cơm điện này bạn sẽ có món thịt nướng ngon không kém ngoài hàng lại nhàn vô cùng.

cach lam thit nuong bang noi com dien 1
Cách làm thịt nướng bằng nồi cơm điện không hề khó - Ảnh minh họa: Internet

Muốn có món thịt lợn nướng chuẩn vị bạn cần chọn được phần nguyên liệu tươi ngon. Thế nên, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chọn thịt lợn ngon, an toàn qua việc nhìn vào những điểm sau trên miếng thịt.

- Da lợn: Bạn nên chọn thịt lợn có phần da dày, bởi đây là những con lợn được nuôi theo phương pháp tự nhiên. Lợn có da mỏng thường được nuôi bằng hóa chất tạo nạc, không an toàn cho sức khỏe.

- Mỡ lợn: Mỡ lợn dày, dính sát vào miếng thịt là phần thịt vai ngon. Nếu thịt và mỡ rời rạc, không dính vào nhau thì bạn không nên mua.

cach lam thit nuong bang noi com dien 2
Thịt lợn ngon nhất là khi có màu hồng hào, nhấn vào có độ đàn hồi và không bị nhớt - Ảnh minh họa: Internet

- Màu sắc của miếng thịt. Thịt lợn ngon nhất là khi có màu hồng hào, nhấn vào có độ đàn hồi và không bị nhớt. Nếu miếng thịt có màu đỏ bất thường, thâm đen hay khô thì đấy là thịt cũ, đã để lâu ngày.

Có rất nhiều món ngon với thịt lợn, thế nhưng với thịt vai thì bạn mang nướng là hoàn hảo nhất. Để làm thịt nướng bằng nồi cơm điện bạn cần có các nguyên liệu sau đây.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

- 1kg thịt lợn vai.

- 1 lọ nước sốt ướp thịt nướng (có bán ở các cửa hàng tạp hóa, các siêu thị).

- Vài mẩu gừng.

- Vài tép tỏi.

Gia vị: nước tương, dầu hào, rượu, mật ong, muối, đường, tiêu.

Cách làm thịt nướng bằng nồi cơm điện đơn giản, nhanh chóng

- Thịt lợn mang rửa với nước muối cho thật sạch, sau đấy dùng khăn giấy thấm khô.

- Cho thịt vào tô lớn, sau đấy tiến hành tẩm ướp với nước sốt ướp thịt nướng và các loại gia vị đã chuẩn bị với tỷ lệ thích hợp.

cach lam thit nuong bang noi com dien 3
Khi nồi cơm điện bật nút, bạn lật thịt lại rồi nhấn nút nấu thêm lần nữa - Ảnh minh họa: Internet

- Dùng tay trộn đều và bóp cho gia vị ngấm vào thịt, sau đấy, bạn dùng màng bọc thực phẩm bọc kín tô, đặt thịt vào ngăn mát tủ lạnh ướp trong 20 phút.

- Cho thịt đã ướp vào nồi cơm điện, rưới cả phần nước sốt ướp vào và bật nút nấu như bình thường.

- Khi nồi cơm điện bật nút, bạn lật thịt lại rồi nhấn nút nấu thêm lần nữa. Lặp lại như thế đến khi miếng thịt chín, nước sốt sệt lại bám chặt vào miếng thịt là được.

Thành phẩm 

cach lam thit nuong bang noi com dien 4
Món ăn hoàn thành chỉ sau 30 phút - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần lấy thịt nướng bằng nồi cơm điện ra, thái miếng vừa ăn và xếp ra đĩa thì bạn đã có món ngon dễ làm nhưng cực đưa cơm.

Chúc bạn thành công!

Thấy tôi dùng nước cam để nấu cơm ai cũng ngạc nhiên, đến khi ăn thử mới ngỡ ngàng

Thấy tôi dùng nước cam để nấu cơm ai cũng ngạc nhiên, đến khi ăn thử mới ngỡ ngàng

Nếu bạn cảm thấy những bữa cơm mỗi ngày đang đơn điệu, bạn hãy thử ngay cách nấu cơm cam với những nguyên liệu dễ kiếm này.

Xem thêm
Từ khóa:   món nướng ngon món ngon với thị lợn cách chọn thịt lợn ngon

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 2 giờ 25 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 2 giờ 40 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 4 giờ 11 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 20 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 20 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 25 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ