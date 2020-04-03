Cho thịt vào nồi cơm điện rồi bật nút nấu như bình thường, 30 phút sau có món thịt nướng ngon miễn chê!

Muốn có món thịt lợn nướng chuẩn vị bạn cần chọn được phần nguyên liệu tươi ngon. Thế nên, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chọn thịt lợn ngon , an toàn qua việc nhìn vào những điểm sau trên miếng thịt.

Không cần lò nướng, chỉ cần áp dụng cách làm thịt nướng bằng nồi cơm điện này bạn sẽ có món thịt nướng ngon không kém ngoài hàng lại nhàn vô cùng.

- Mỡ lợn: Mỡ lợn dày, dính sát vào miếng thịt là phần thịt vai ngon. Nếu thịt và mỡ rời rạc, không dính vào nhau thì bạn không nên mua.

- Da lợn: Bạn nên chọn thịt lợn có phần da dày, bởi đây là những con lợn được nuôi theo phương pháp tự nhiên. Lợn có da mỏng thường được nuôi bằng hóa chất tạo nạc, không an toàn cho sức khỏe .

Thịt lợn ngon nhất là khi có màu hồng hào, nhấn vào có độ đàn hồi và không bị nhớt - Ảnh minh họa: Internet

- Màu sắc của miếng thịt. Thịt lợn ngon nhất là khi có màu hồng hào, nhấn vào có độ đàn hồi và không bị nhớt. Nếu miếng thịt có màu đỏ bất thường, thâm đen hay khô thì đấy là thịt cũ, đã để lâu ngày.

Có rất nhiều món ngon với thịt lợn, thế nhưng với thịt vai thì bạn mang nướng là hoàn hảo nhất. Để làm thịt nướng bằng nồi cơm điện bạn cần có các nguyên liệu sau đây.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

- 1kg thịt lợn vai.

- 1 lọ nước sốt ướp thịt nướng (có bán ở các cửa hàng tạp hóa, các siêu thị).

- Vài mẩu gừng.

- Vài tép tỏi.

Gia vị: nước tương, dầu hào, rượu, mật ong, muối, đường, tiêu.

Cách làm thịt nướng bằng nồi cơm điện đơn giản, nhanh chóng

- Thịt lợn mang rửa với nước muối cho thật sạch, sau đấy dùng khăn giấy thấm khô.

- Cho thịt vào tô lớn, sau đấy tiến hành tẩm ướp với nước sốt ướp thịt nướng và các loại gia vị đã chuẩn bị với tỷ lệ thích hợp.

Khi nồi cơm điện bật nút, bạn lật thịt lại rồi nhấn nút nấu thêm lần nữa - Ảnh minh họa: Internet

- Dùng tay trộn đều và bóp cho gia vị ngấm vào thịt, sau đấy, bạn dùng màng bọc thực phẩm bọc kín tô, đặt thịt vào ngăn mát tủ lạnh ướp trong 20 phút.

- Cho thịt đã ướp vào nồi cơm điện, rưới cả phần nước sốt ướp vào và bật nút nấu như bình thường.

- Khi nồi cơm điện bật nút, bạn lật thịt lại rồi nhấn nút nấu thêm lần nữa. Lặp lại như thế đến khi miếng thịt chín, nước sốt sệt lại bám chặt vào miếng thịt là được.

Thành phẩm

Món ăn hoàn thành chỉ sau 30 phút - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần lấy thịt nướng bằng nồi cơm điện ra, thái miếng vừa ăn và xếp ra đĩa thì bạn đã có món ngon dễ làm nhưng cực đưa cơm.

Chúc bạn thành công!