Làm tôm sốt chua ngọt đừng quên cho thêm thứ này, đảm bảo ngon hơn rất nhiều

Tôm là thực phẩm giàu dinh dưỡng , thơm ngon nên từ người già đến trẻ nhỏ đều thích.

Có rất nhiều món ngon với tôm , từ tôm hấp, kho, hay xào, nấu lẩu đều ngon. Thế nhưng, thay vì ăn mãi những món quen thuộc, sao bạn không thử áp dụng cách làm tôm sốt chua ngọt để đổi vị cho cả gia đình.

- Vài mẩu gừng băm nhỏ.

Gia vị: Muối, nước mắm, dầu ăn, đường, rượu trắng.

Cách làm tôm sốt chua ngọt thơm ngon đúng điệu

- Tôm mua về rửa sạch, cắt bỏ phần râu. Sau đấy, bạn bỏ phần chỉ đen dọc sống lưng rồi để ráo nước.

- Bắc chảo dầu lên bếp, chờ dầu sôi thì cho tôm vào rán với lửa vừa đến khi con tôm chuyển sang màu đỏ gạch thì vớt ra.

Rán tôm với lửa vừa - Ảnh minh họa: Internet

- Đặt một cái chảo khác lên bếp, kế đến, bạn cho dầu ăn và sốt cà chua vào rồi dùng đũa đảo đều. Khi dầu ăn và cà chua đã quyện vào nhau, bạn thêm gừng, nước mắm, muối, rượu trắng và đường vào rồi tiếp tục khuấy đều. Gừng chính là nguyên liệu giúp tôm không còn bị tanh, ngọt thơm và hấp dẫn hơn. Đây cũng chính là bí quyết nấu ăn cực hiếm người biết.

- Nếm thử xem phần nước sốt đã vừa ăn hay chưa, nếu đã ngon thì bạn chỉ cần cho phần tôm đã rán vào nước sốt, đảo đều tay đến khi tôm được áo đều nước sốt và thấm gia vị.

Khi nước sốt sệt lại thì món ăn đã hoàn thành - Ảnh minh họa: Internet

- Cho thêm chút nước vào chảo tôm, nấu thêm khoảng 5 phút cho phần nước sốt sệt lại thì bạn đã có món tôm sốt chua ngọt chuẩn vị nhà hàng.

Thành phẩm

Bạn chỉ mất 15 phút đã làm được tôm sốt chua ngọt - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần cho món ăn ra đĩa thì bạn và gia đình đã được thưởng thức món ăn hấp dẫn, đưa cơm.

Chúc bạn thành công cùng món ngon dễ làm này!