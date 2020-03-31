Làm tôm sốt chua ngọt đừng quên cho thêm thứ này, đảm bảo ngon hơn rất nhiều

Dưới đây chính là cách làm tôm sốt chua ngọt theo công thức của nhà hàng, bạn hãy thử ngay để có món ăn đẫm vị, ngon khó cưỡng.
- Đậu phụ mang nấu với thứ này, 15 phút sau có món ngon đậm đà đưa cơm
- Chiên xong đừng vội ăn ngay, làm thêm bước này món cá ngon gấp 10 lần
Có rất nhiều món ngon với tôm, từ tôm hấp, kho, hay xào, nấu lẩu đều ngon. Thế nhưng, thay vì ăn mãi những món quen thuộc, sao bạn không thử áp dụng cách làm tôm sốt chua ngọt để đổi vị cho cả gia đình.
Nguyên liệu cần chuẩn bị
Tôm là thực phẩm giàu dinh dưỡng, thơm ngon nên từ người già đến trẻ nhỏ đều thích.
- 10 con tôm tươi.
- Sốt cà chua.
- Vài mẩu gừng băm nhỏ.
Gia vị: Muối, nước mắm, dầu ăn, đường, rượu trắng.
Cách làm tôm sốt chua ngọt thơm ngon đúng điệu
- Tôm mua về rửa sạch, cắt bỏ phần râu. Sau đấy, bạn bỏ phần chỉ đen dọc sống lưng rồi để ráo nước.
- Bắc chảo dầu lên bếp, chờ dầu sôi thì cho tôm vào rán với lửa vừa đến khi con tôm chuyển sang màu đỏ gạch thì vớt ra.
- Đặt một cái chảo khác lên bếp, kế đến, bạn cho dầu ăn và sốt cà chua vào rồi dùng đũa đảo đều. Khi dầu ăn và cà chua đã quyện vào nhau, bạn thêm gừng, nước mắm, muối, rượu trắng và đường vào rồi tiếp tục khuấy đều. Gừng chính là nguyên liệu giúp tôm không còn bị tanh, ngọt thơm và hấp dẫn hơn. Đây cũng chính là bí quyết nấu ăn cực hiếm người biết.
- Nếm thử xem phần nước sốt đã vừa ăn hay chưa, nếu đã ngon thì bạn chỉ cần cho phần tôm đã rán vào nước sốt, đảo đều tay đến khi tôm được áo đều nước sốt và thấm gia vị.
- Cho thêm chút nước vào chảo tôm, nấu thêm khoảng 5 phút cho phần nước sốt sệt lại thì bạn đã có món tôm sốt chua ngọt chuẩn vị nhà hàng.
Thành phẩm
Chỉ cần cho món ăn ra đĩa thì bạn và gia đình đã được thưởng thức món ăn hấp dẫn, đưa cơm.
Chúc bạn thành công cùng món ngon dễ làm này!