Chiên xong đừng vội ăn ngay, làm thêm bước này món cá ngon gấp 10 lần

Với cách làm cá kho măng này bạn sẽ có món ăn với phần cá chắc ngọt, những cọng măng vàng ươm, giòn giòn với vị chua ngọt cay mặn ngon xoắn lưỡi.

Thay vì chiên rồi ăn ngay, bạn hãy học cách làm cá kho măng để có món kho ngon ăn cùng cơm nóng. Dám chắc, cả nhà từ già trẻ lớn bé đều mê mệt món ngon khó cưỡng này.

Cách làm cá kho măng vô cùng đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Có rất nhiều món ngon với cá, từ cá chiên, cá kho hay cá hấp để cuốn bánh tránh. Vậy nhưng, thay vì mang kho với dứa hay cà chua như bình thường, bạn hãy học ngay cách làm cá kho măng này để đổi vị cho cả nhà nhé.

- 300g cá thu.

- 50g dưa cải muối chua.

- 100g măng.

- Vài quả ớt sừng.

- Vài tép tỏi băm nhỏ, củ hành băm nhỏ

Gia vị: Muối, nước mắm, tiêu, dầu ăn, đường, nước.

Cách làm cá kho măng đậm đà khó quên

Chọn cá tươi sẽ giúp món ăn thêm hấp dẫn - Ảnh minh họa: Internet

- Cá sau khi làm sạch, bạn để cho thật ráo hoặc có thể dùng khăn giấy để thấm cho thật khô. Ướp cá cùng với chút muối, nước mắm, tỏi, hành, dầu ăn và tiêu trong khoảng 20 phút để ngấm đều gia vị.

- Dưa cải chua mang rửa sạch, cắt khúc. Măng luộc lại với nước sôi thêm lần nữa rồi vớt ra, xả với nước cho thật sạch và thái mỏng.

Măng thái mỏng để dễ thấm gia vị - Ảnh minh họa: Internet

- Bắc chảo lên bếp, cho cá vào rán đến khi vàng ươm thì lật lại rán mặt còn lại. Khi cá đã chín, giòn thơm hãy cho dưa cải chua vào xào cùng trong vài phút rồi cho nước vào, kho khoảng 10 phút.

- Cho măng và ớt sừng vào cùng, kho đến khi thấm đều gia vị, cá cứng cáp, dậy mùi thơm và nước xốt sệt lại là được.

Món cá kho ngon đã hoàn thành - Ảnh minh họa: Internet

Cá kho măng là món ăn dễ thực hiện, tốn ít thời gian, công sức nhưng sẽ khiến cả nhà mê mệt. Trước khi ăn, bạn nên rắc thêm chút tiêu lên trên để món ăn thêm hấp dẫn.

Chúc bạn thành công với món ngon dễ làm này!

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