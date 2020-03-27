Quên kho đi, tôm mang nấu thế này ăn mãi không chán, hao cơm vô cùng

Để nấu món ngon với tôm này bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu dưới đây.

Với cách làm tôm chiên giòn xóc muối tiêu này, bạn sẽ có ngay món ăn với bên ngoài giòn rụm, bên trong thịt tôm ngọt dai thơm phúc và đậm đà khó cưỡng.

- Ớt trái bỏ hạt, thái khoanh.

- Tinh bột bắp.

- Vài lát chanh.

Gia vị: Muối, tiêu, dầu ăn.

Cách làm tôm chiên giòn xóc muối tiêu thơm ngon bất bại

- Tôm mua về rửa thật sạch với chút rượu, sau đấy cắt bỏ phần râu, bóc vỏ, bỏ phần chỉ đen rồi ướp với chút muối, tiêu khoảng 10 phút.

Rũ bớt bột bên ngoài để tôm khi chiên sẽ giòn hơn - Ảnh minh họa: Internet

- Khi tôm đã ngấm đều gia vị, bạn lăn đều tôm vào tinh bột bắt cho tôm được áo đều bột. Sau đấy, bạn rũ bớt phần bột thừa còn bám bên ngoài.

- Cho dầu vào chảo, đun đến khi dầu sôi thì hạ nhỏ lửa rồi cho tỏi băm nhỏ vào chiên đến khi vàng thơm, dậy mùi thì vớt ra. Tiếp đến, bạn cho ớt đã thái khoanh vào chảo dầu trong 5 giây rồi vớt ra ngay.

- Cho tôm vào chảo dầu, chiên đến khi có màu vàng ươm đẹp mắt thì vớt ra giấy thầm dầu.

Xóc với tiêu thì món ăn đã hoàn thành - Ảnh minh họa: Internet

- Lấy một cái bát, cho nửa thìa cafe tiêu, nửa thìa cafe muối vào trộn đều. Bạn rắc phần muối tiêu này lên tôm đã chiên giòn, dùng đũa trộn đều thì đã hoàn thành món tôm chiên xóc muối tiêu thơm ngon.

Thành phẩm

Món ăn này sẽ rất hao cơm - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần cho tôm xóc muối tiêu ra đĩa, rắc thêm tỏi phi, ớt và vài lát chanh lên trên thì bạn đã có món ăn với phần bên ngoài con tôm giòn thơm, bên trong ngọt mềm và đậm đà khó quên với hương sắc tuyệt hảo.

Chúc bạn thành công với món ngon dễ làm này!