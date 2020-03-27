Quên kho đi, tôm mang nấu thế này ăn mãi không chán, hao cơm vô cùng

Nấu gì hôm nay 27/03/2020 05:50

Thay vì kho hay hấp, bạn hãy thử ngay cách làm tôm chiên giòn xóc muối tiêu này, đảm bảo chồng con dù kén ăn đến mấy cũng gắp lia lịa.

Với cách làm tôm chiên giòn xóc muối tiêu này, bạn sẽ có ngay món ăn với bên ngoài giòn rụm, bên trong thịt tôm ngọt dai thơm phúc và đậm đà khó cưỡng.

cach lam tom chien gion xoc muoi tieu 1
Cách làm tôm chiên giòn xóc muối tiêu khá đơn giả nhưng vô cùng cuốn hút - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Để nấu món ngon với tôm này bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu dưới đây.

- 1kg tôm tươi.

- Tỏi bóc vỏ băm nhỏ.

- Ớt trái bỏ hạt, thái khoanh.

- Tinh bột bắp.

- Vài lát chanh.

Gia vị: Muối, tiêu, dầu ăn.

Cách làm tôm chiên giòn xóc muối tiêu thơm ngon bất bại

- Tôm mua về rửa thật sạch với chút rượu, sau đấy cắt bỏ phần râu, bóc vỏ, bỏ phần chỉ đen rồi ướp với chút muối, tiêu khoảng 10 phút. 

cach lam tom chien gion xoc muoi tieu 2
Rũ bớt bột bên ngoài để tôm khi chiên sẽ giòn hơn - Ảnh minh họa: Internet

- Khi tôm đã ngấm đều gia vị, bạn lăn đều tôm vào tinh bột bắt cho tôm được áo đều bột. Sau đấy, bạn rũ bớt phần bột thừa còn bám bên ngoài.

- Cho dầu vào chảo, đun đến khi dầu sôi thì hạ nhỏ lửa rồi cho tỏi băm nhỏ vào chiên đến khi vàng thơm, dậy mùi thì vớt ra. Tiếp đến, bạn cho ớt đã thái khoanh vào chảo dầu trong 5 giây rồi vớt ra ngay.

- Cho tôm vào chảo dầu, chiên đến khi có màu vàng ươm đẹp mắt thì vớt ra giấy thầm dầu. 

cach lam tom chien gion xoc muoi tieu 3
Xóc với tiêu thì món ăn đã hoàn thành - Ảnh minh họa: Internet

- Lấy một cái bát, cho nửa thìa cafe tiêu, nửa thìa cafe muối vào trộn đều. Bạn rắc phần muối tiêu này lên tôm đã chiên giòn, dùng đũa trộn đều thì đã hoàn thành món tôm chiên xóc muối tiêu thơm ngon.

Thành phẩm 

cach lam tom chien gion xoc muoi tieu 4
Món ăn này sẽ rất hao cơm - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần cho tôm xóc muối tiêu ra đĩa, rắc thêm tỏi phi, ớt và vài lát chanh lên trên thì bạn đã có món ăn với phần bên ngoài con tôm giòn thơm, bên trong ngọt mềm và đậm đà khó quên với hương sắc tuyệt hảo.

Chúc bạn thành công với món ngon dễ làm này!

Cách làm cơm gà hấp nấm, vừa no bụng, đủ chất lại nhàn tênh cho ngày bận rộn

Cách làm cơm gà hấp nấm, vừa no bụng, đủ chất lại nhàn tênh cho ngày bận rộn

Những ngày bận rộn, thay vì đau đầu suy nghĩ không biết tối nay ăn gì bạn hãy học ngay cách làm cơm gà hấp nấm vô cùng nhanh chóng, đơn giản này.

Xem thêm
Từ khóa:   món ngon với tôm món ngon dễ làm món nhậu ngon

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 3 giờ 15 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 3 giờ 30 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 5 giờ 2 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 10 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 10 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 15 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ