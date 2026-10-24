Công ty bất động sản tìm đến sau đám tang chồng để bàn giao nhà, sự thật phía sau khiến tôi vừa đau đớn vừa oán hận

Tâm sự 24/10/2026 19:46

Tôi và chồng đều là dân xa quê lên Sài Gòn lập nghiệp. 25 tuổi lấy chồng, tôi dành hết thanh xuân đời con gái cho anh. Chúng tôi ở nhà trọ, lương vợ lương chồng cũng chỉ 23 triệu. Lấy nhau được ba năm thì một trai một gái ra đời. Vợ chồng cứ bị cuốn vào vòng cơm áo gạo tiền với con cái như thế mà làm hoài cũng chẳng dư dôi để mua nhà ở thành phố.

Tôi và chồng đều là dân xa quê lên Sài Gòn lập nghiệp. 25 tuổi lấy chồng, tôi dành hết thanh xuân đời con gái cho anh. Chúng tôi ở nhà trọ, lương vợ lương chồng cũng chỉ 23 triệu. Lấy nhau được ba năm thì một trai một gái ra đời. Vợ chồng cứ bị cuốn vào vòng cơm áo gạo tiền với con cái như thế mà làm hoài cũng chẳng dư dôi để mua nhà ở thành phố.

Khi con trai lớn của tôi lên 4 thì chồng thất nghiệp suốt hai tháng dài. Sau đó một cô bạn cũ tên Hoa giới thiệu chỗ làm cho chồng tôi, nhưng mức lương lại thấp hơn trước rất nhiều. Một mình tôi xoay sở tiền bạc nhưng vẫn cố gắng động viên chồng. Vì vẫn còn vướng con nhỏ mới 2 tuổi nên tôi cũng không thể tăng ca để thêm tiền. Nhưng từ ngày chồng nhận việc mới làm nặng nhọc lại ít lương hơn trước thì khi về nhà lại cự cãi với vợ con.

Cuộc sống vợ chồng cũng vì thế mà trở nên mệt mỏi, ngột ngạt. Vì sợ chồng tự ái nên không bao giờ tôi nói chồng đưa thêm tiền hàng tháng. Cũng may trời tương, đến khi con lớn 7 tuổi thì tôi cũng được nhận vị trí quản lý, lương tăng gấp đôi. Ngược lại, chồng tôi vẫn là nhân viên bình thường.

Thấy chồng làm ở chỗ này không thể thăng tiến, tôi nói khéo với chồng thử tìm chỗ khác tốt hơn. Nhưng anh nghe thế lại giận đùng đùng, cho rằng tôi cư xử vô ơn. Anh còn bảo cô bạn Hoa kia giúp anh khi khốn khó, giờ công ty cô ấy khó khăn sao lại bỏ đi được? Vì muốn nhà cửa ấm êm, tôi cũng nhẫn nhịn không tranh cãi với chồng nữa.

Công ty <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/bat-dong-san-222'>bất động sản</a> tìm đến sau đám tang chồng để bàn giao nhà, sự thật phía sau khiến tôi vừa đau đớn vừa oán hận - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mấy năm sau đó tôi cũng ráng dành được 400 triệu, bàn tính với chồng mua trả góp một căn chung cư ở thành phố. Nhưng vừa nghe qua thì chồng lại đòi dùng tiền đó để làm ăn. Tranh cãi qua lại, tôi đưa 300 triệu cho chồng, đành hoãn lại kế hoạch mua nhà.

Chẳng ngờ, biến cố đổ ập xuống gia đình, chồng tôi qua đời vì tai nạn giao thông. Tôi đau thấu ruột gan, khóc cạn nước mắt trong ngày chồng mất. Tôi cũng không biết số tiền chồng mang đi làm ăn ở đâu. Vì trước kia dù tôi có hỏi chồng cũng một mực không nói.

Sau ngày chồng mất khoảng 1 tháng, điện thoại của chồng bỗng đổ chuông. Đó là cuộc gọi từ công ty bất động sản, họ thông báo giao căn họ chung cư gần 4 tỷ đã hoàn thành. Tôi vừa ngỡ ngàng vừa vui mừng, chẳng lẽ bao lâu nay chồng làm ăn lời lãi nên mua nhà làm quà tặng mẹ con tôi?Nhưng đến khi nghe tên chủ căn nhà, tôi sốc ngất. Căn hộ xinh đẹp sang xịn ấy lại đứng tên chồng tôi và một người phụ nữ khác, cũng chính là người bạn cũ ngày trước đã cho chồng tôi việc làm.

Đến khi gặp cô Hoa ấy thì tôi càng chết lặng khi biết cô ta có một con trai 2 tuổi với người chồng phản bội của mình. Từ sau khi cho chồng tôi vào công ty mình làm, cô ta cũng dần trở thành người thứ ba, còn sinh con cho anh ta.

Buổi gặp hôm ấy, lòng tôi đầy căm hận khi thấy dáng vẻ khinh khỉnh của ả nhân tình kia. Cô ta nói cũng là do tôi không biết giữ chồng, còn căn hộ này là tiền hai người họ làm ăn chung mà có. Trước mặt nhân tình của chồng, bàn tay tôi siết chặt đến chảy máu, nước mắt phải nuốt vào trong khi biết chồng dành tiền cho bồ, lừa vợ con 300 triệu để xây nhà riêng với bồ. Tôi chẳng làm được gì để đòi lại tiền của mình, đành cay đắng ra về.

Về đến nhà, tôi đem hết đồ đạc của chồng vứt hết. Nỗi đau lớn nhất với phụ nữ chính là khi biết mình bị lừa dối về cả tình cảm và vật chất suốt bao năm cũng không hề biết. Nếu chồng tôi không mất, thì sự phản bội này sẽ càng kéo dài tới chừng nào?

Sau ngày cưới, 3 người yêu cũ của chồng đồng loạt kết bạn Facebook, hành động tiếp theo khiến tôi ngỡ ngàng

Sau ngày cưới, 3 người yêu cũ của chồng đồng loạt kết bạn Facebook, hành động tiếp theo khiến tôi ngỡ ngàng

Chồng tôi có 3 cô người yêu cũ trước khi cưới tôi. Tôi từng nghe anh kể qua cũng không để tâm mấy. Nhưng ngày đám cưới, tôi phải chứng kiến cảnh người yêu cũ của chồng ăn mặc xinh đẹp nâng ly chúc mừng chồng tôi lấy vợ. Mà chồng tôi chưa từng nói với tôi chuyện này, làm tôi vừa bối rối vừa tức nghẹn mà chẳng lên tiếng được. Vì cả ba người đó dù sao cũng là khách mời, họ còn nhiệt tình chúc mừng chúng tôi trăm năm hạnh phúc.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Lặng người biết lý do chồng vội vã bỏ bồ, vợ phũ phàng nộp đơn ly hôn không chút tiếc nuối

Lặng người biết lý do chồng vội vã bỏ bồ, vợ phũ phàng nộp đơn ly hôn không chút tiếc nuối

Tâm sự gia đình 44 phút trước
Mẹ chồng từng ép tôi ly hôn vì không thể sinh con, 3 năm sau bà bật khóc khi gặp lại

Mẹ chồng từng ép tôi ly hôn vì không thể sinh con, 3 năm sau bà bật khóc khi gặp lại

Tâm sự 50 phút trước
Con riêng làm vỡ kính chục triệu, vừa buông lời trách mắng thì một nhân vật lao tới phơi bày bí mật

Con riêng làm vỡ kính chục triệu, vừa buông lời trách mắng thì một nhân vật lao tới phơi bày bí mật

Tâm sự gia đình 59 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau cuộc tình chớp nhoáng với tình trẻ khiến cô gái sống trong hoảng loạn

Sự thật chấn động đằng sau cuộc tình chớp nhoáng với tình trẻ khiến cô gái sống trong hoảng loạn

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Công ty bất động sản tìm đến sau đám tang chồng để bàn giao nhà, sự thật phía sau khiến tôi vừa đau đớn vừa oán hận

Công ty bất động sản tìm đến sau đám tang chồng để bàn giao nhà, sự thật phía sau khiến tôi vừa đau đớn vừa oán hận

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
Tôi tưởng 3 tình cũ của chồng chỉ tò mò sau đám cưới, cho đến khi họ lần lượt làm một việc kỳ lạ trên mạng xã hội

Tôi tưởng 3 tình cũ của chồng chỉ tò mò sau đám cưới, cho đến khi họ lần lượt làm một việc kỳ lạ trên mạng xã hội

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Mẹ chồng bắt chẹt đòi ‘mượn tạm’ vàng cưới, nàng dâu lập tức gật đầu kèm điều kiện khiến bà tái mét mặt mày

Mẹ chồng bắt chẹt đòi ‘mượn tạm’ vàng cưới, nàng dâu lập tức gật đầu kèm điều kiện khiến bà tái mét mặt mày

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Diêm An đỏ mặt, cười không giấu nổi niềm vui khi đứng cạnh Điền Hi Vi

Diêm An đỏ mặt, cười không giấu nổi niềm vui khi đứng cạnh Điền Hi Vi

Sao quốc tế 1 giờ 44 phút trước
Đụng mặt anh rể và nhân tình ở bệnh viện, em vợ nói một câu sắc lạnh khiến anh ta không thốt nên lời

Đụng mặt anh rể và nhân tình ở bệnh viện, em vợ nói một câu sắc lạnh khiến anh ta không thốt nên lời

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Chồng nổi tiếng keo kiệt bỗng dưng mua cả chục con gấu bông cho con, tôi rùng mình khi phát hiện bí mật đằng sau

Chồng nổi tiếng keo kiệt bỗng dưng mua cả chục con gấu bông cho con, tôi rùng mình khi phát hiện bí mật đằng sau

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 25/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 25/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2026: Giảm liên tiếp, vàng nhẫn xuống dưới ngưỡng 140 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/10/2026: Giảm liên tiếp, vàng nhẫn xuống dưới ngưỡng 140 triệu đồng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 25/10/2026, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 25/10/2026, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mẹ chồng từng ép tôi ly hôn vì không thể sinh con, 3 năm sau bà bật khóc khi gặp lại

Mẹ chồng từng ép tôi ly hôn vì không thể sinh con, 3 năm sau bà bật khóc khi gặp lại

Tôi tưởng 3 tình cũ của chồng chỉ tò mò sau đám cưới, cho đến khi họ lần lượt làm một việc kỳ lạ trên mạng xã hội

Tôi tưởng 3 tình cũ của chồng chỉ tò mò sau đám cưới, cho đến khi họ lần lượt làm một việc kỳ lạ trên mạng xã hội

Mẹ chồng bắt chẹt đòi ‘mượn tạm’ vàng cưới, nàng dâu lập tức gật đầu kèm điều kiện khiến bà tái mét mặt mày

Mẹ chồng bắt chẹt đòi ‘mượn tạm’ vàng cưới, nàng dâu lập tức gật đầu kèm điều kiện khiến bà tái mét mặt mày

Đụng mặt anh rể và nhân tình ở bệnh viện, em vợ nói một câu sắc lạnh khiến anh ta không thốt nên lời

Đụng mặt anh rể và nhân tình ở bệnh viện, em vợ nói một câu sắc lạnh khiến anh ta không thốt nên lời

Chồng nổi tiếng keo kiệt bỗng dưng mua cả chục con gấu bông cho con, tôi rùng mình khi phát hiện bí mật đằng sau

Chồng nổi tiếng keo kiệt bỗng dưng mua cả chục con gấu bông cho con, tôi rùng mình khi phát hiện bí mật đằng sau

Rút cuộc, kẻ nằm im lìm trong ‘danh sách chặn’ lại chính là người khắc cốt ghi tâm nhất

Rút cuộc, kẻ nằm im lìm trong ‘danh sách chặn’ lại chính là người khắc cốt ghi tâm nhất