Cách pha nước chấm ngon, đậm vị cho các loại bánh

Vị nước chấm của bánh gối thường là chua, cay, mặn, ngọt theo kiểu truyền thống như nước chấm nem. Để có bát nước chấm cho bánh gối, bạn cho đường, giấm, tỏi, ớt rồi hòa thêm chút tương ớt để có màu đỏ tươi đẹp mắt. Bạn có thể thay giấm bằng chanh hoặc quất để có thêm mùi thơm.

Dưới đây là cách pha nước chấm cho từng loại bánh khác nhau, chị em có thể áp dụng để bữa ăn gia đình thêm hoàn hảo.

Khác với bánh gối, nước chấm bánh cuốn có tỉ lệ: 1 đường : 1/2 giấm : 1/5 nước mắm : 3/4 nước ấm. Bạn có thể dùng nước luộc gà hoặc nước dừa tươi tùy sở thích. Sau đó, bạn cho ớt thái lát hoặc băm nhỏ cùng chanh hoặc quất. Nhưng quất sẽ có mùi thơm và có vị khác biệt hơn chanh.

Bạn cũng có thể cho thêm đu đủ, cà rốt, dưa chuột thái mỏng vào ngâm cùng nước chấm. Nhờ có thêm những nguyên liệu này, món bánh cuốn sẽ có hương vị hấp dẫn hơn nhiều.

Để làm nước chấm bánh cuốn, đầu tiên bạn chưng đường. Khi đường tan và chuyển sang màu vàng nhạt thì bạn thêm giấm, nước mắm, hòa thêm nước. Lúc nào ăn thì bạn mới vắt quất và cho ớt vào bát nước chấm.

Nước chấm bánh bèo

Với bánh bèo, tỉ lệ nước chấm là 1 chén nước mắm ngon : 2 chén đường kính trắng.

Cách pha nước chấm bánh bèo như sau:

- Đầu tiên, bạn hòa nước mắm với mật ong.

- Đun sôi nhẹ nước mắm – đường thành một hỗn hợp keo như mật ong. Sau đó bạn đem cất vào hũ.

- Khi nào ăn thì bạn lấy ra khoảng 2, 3 muỗng canh, pha thêm 2,3 muỗng canh nước lọc. Khuấy cho tan kĩ, rồi cuối cùng bạn cho thêm chanh và ớt.

Lưu ý, với nước chấm bánh bèo, bạn không cho tỏi.

Nước chấm bánh bèo bạn không cần cho thêm tỏi - Ảnh minh họa: Internet

Nước chấm bánh bột lọc

Với nước chấm bánh bột lọc bạn chỉ cần cho nước mắm cốt và ớt chỉ thiên thái nhỏ là được. Nhưng không ít người thích pha nước chấm kiểu chua ngọt, hơi đậm hơn nước chấm nem.

Cụ thể như sau:

- Bạn giã tỏi, ớt chỉ thiên thành một hỗn hợp hơi sệt và nhuyễn.

- Cho nước mắm vào, cho thêm chút nước lọc. Pha chanh, đường cho vừa miệng là được.

Lưu ý nước chấm bánh bột lọc không được chua quá. Có vị hơi đậm, cay và thơm mùi tỏi, ớt.

Nước chấm bánh xèo

Nước chấm dành cho bánh xèo thường có tỉ lệ : 2 muỗng nước : 2 muỗng đường : 1 muỗng nước mắm, ớt băm. Bạn có thể dùng đường cát trắng hoặc đường màu. Để bát nước chấm nhìn đẹp mắt, bạn thái ít cà rốt thành sợi thật nhỏ cho vào.

Thái cà rốt nhỏ để bát nước chấm nhìn đẹp hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tùy lượng bánh, chúng ta chọn lượng nước mắm, đường và nước cho phù hợp. Khuấy đều hỗn hợp các nguyên liệu trên cho đến khi có vị ngọt, mặn như ý là được.

Bài viết trên đã hướng dẫn cách pha nước chấm cho các loại bánh khác nhau. Chúc các bạn thưởng thức các loại bánh ngon miệng cùng bát nước chấm đậm vị, hấp dẫn.